Chốt giá dịch vụ hành khách sân bay Long Thành
Mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành được chốt, áp dụng từ 1/10/2026, trong bối cảnh dự án đang tăng tốc hoàn thiện để khai thác thương mại cuối năm.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, áp dụng từ ngày 1/10/2026.
Theo quyết định, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 VND/hành khách.
Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế, mức giá dịch vụ được áp dụng là 25 USD/hành khách.
Mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế LongThành được áp dụng đối với vé xuất bán kể từ 0h ngày 1/10/2026 (tính theo giờ địa phương nơi xuất vé).
Bộ Xây dựng lưu ý, đối với hành khách đã xuất vé đi trên chuyến bay có điểm xuất phát tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nhưng sau đó được chuyển đổi điểm xuất phát sang Cảng hàng không quốc tế Long Thành nhằm thực hiện các giải pháp phát triển thị trường vận tải hàng không sẽ áp dụng mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tại thời điểm xuất vé.
Trường hợp này sẽ không thu bổ sung hoặc hoàn trả phần chênh lệch giá dịch vụ phục vụ hành khách phát sinh do việc chuyển đổi điểm xuất phát của chuyến bay.
Theo kế hoạch, giai đoạn 1 Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ vận hành, khai thác thương mại vào cuối năm 2026.
Hiện tại, các đơn vị đang tập trung tăng cường nguồn lực, thi công các gói thầu, hạng mục quan trọng, hướng tới mục tiêu đưa sân bay vào khai thác thương mại đúng tiến độ.
Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/chot-gia-dich-vu-hanh-khach-san-bay-long-thanh-192260929152045588.htm