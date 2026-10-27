Chốt đơn vị phát sóng loạt trận của tuyển Việt Nam trong tháng 11

Ngày 27/10, FPT Play xác nhận sở hữu bản quyền truyền hình các trận giao hữu quốc tế của tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, diễn ra tại Ninh Bình và Gia Lai trong tháng 11/2026. Toàn bộ các trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play, bắt đầu từ ngày 10/11.

Đáng chú ý, FPT Play đạt thỏa thuận chia sẻ bản quyền với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đối với các trận đấu tại giải U23 Gia Lai VTV Cup 2026. Nhờ vậy, người hâm mộ có thể theo dõi giải đấu trên các kênh truyền hình VTV.

Giải U23 Gia Lai VTV Cup diễn ra từ ngày 10 đến 14/11 trên sân Pleiku, với sự tham dự của bốn đội tuyển U23 Việt Nam, Thái Lan, Qatar và Singapore.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam lần lượt chạm trán Thái Lan ngày 10/11, Singapore ngày 12/11 và Qatar ngày 14/11.

U23 Việt Nam lần lượt gặp Thái Lan, Singapore và Qatar tại giải U23 Gia Lai VTV Cup 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 14/11.

Trong đó, hai cuộc đối đầu với Thái Lan và Qatar được chờ đợi nhất về chuyên môn. U23 Thái Lan là đối thủ quen thuộc ở khu vực Đông Nam Á, trong khi Qatar mang đến cơ hội kiểm tra năng lực trước đại diện Tây Á.

Ba trận giao hữu giúp ban huấn luyện U23 Việt Nam đánh giá lực lượng, thử nghiệm nhân sự và hoàn thiện lối chơi, hướng tới các mục tiêu quốc tế trong năm 2027.

Song song với giải đấu tại Gia Lai, tuyển Việt Nam cũng tham dự loạt trận giao hữu quốc tế trên sân Thiên Trường, Ninh Bình từ ngày 11 đến 15/11.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 11/11, trước khi đối đầu Kyrgyzstan ngày 15/11.

Hai trận đấu nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Ban huấn luyện có cơ hội kiểm tra phong độ cầu thủ, đánh giá những phương án chiến thuật và điều chỉnh đội hình trước giải châu lục.

Theo thỏa thuận hợp tác thương quyền truyền hình với VFF từ năm 2023, FPT Play tiếp tục đảm nhận sản xuất và phát sóng các trận giao hữu của hai đội tuyển trên nhiều nền tảng, gồm truyền hình và Internet.

Người hâm mộ có thể theo dõi các trận đấu qua ứng dụng FPT Play trên Smart TV, điện thoại, FPT Play Box và website của đơn vị này.

Tuyển Việt Nam có hai trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường, nhằm chuẩn bị cho Asian Cup 2027.