Chốt cổ tức 30%, doanh nghiệp dồn lực bứt tốc mùa Tết

SABECO báo lãi 3.761 tỷ, tung sản phẩm mới đón sóng Tết

Biên lợi nhuận vọt lên 38%, chốt quyền cổ tức 3.000 đồng/cổ phiếu

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) ghi nhận doanh thu thuần đạt 20.029 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ghi nhận mức cao hơn doanh thu, với lợi nhuận sau thuế đạt 3.761 tỷ đồng, tăng 8,9%.

Trong bối cảnh ngành đồ uống vẫn đang phải đối mặt với không ít áp lực từ sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường cùng chi phí logistics gia tăng, kết quả này cho thấy hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đã được cải thiện rõ rệt. Động lực chính đóng góp vào bức tranh tươi sáng này đến từ sự mở rộng của biên lợi nhuận. Cụ thể, lợi nhuận gộp trong 9 tháng đạt 7.615 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận gộp qua đó được nâng lên mức 38%, cao hơn đáng kể so với con số 35,2% của cùng kỳ năm 2025.

Tính riêng trong quý III/2026, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần 6.684 tỷ đồng (tăng 3,8%) và lợi nhuận gộp 2.547 tỷ đồng (tăng 6,7%). Việc duy trì biên lợi nhuận gộp trên mức 38% trong quý này là minh chứng cho nỗ lực của ban điều hành trong việc tối ưu hóa chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả vận hành toàn hệ thống.

Song song với lợi nhuận tích cực, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng ghi nhận mức tăng mạnh 23,1%, đạt 4.124 tỷ đồng. Mức tăng trưởng dòng tiền dồi dào này không chỉ giúp doanh nghiệp củng cố nền tảng tài chính vững chắc, chống chịu tốt trước các biến động của môi trường kinh doanh, mà còn là nguồn lực quan trọng để phục vụ sản xuất và chuẩn bị cho chu kỳ tiêu dùng cao điểm.

Nhờ sức khỏe tài chính vượt trội, Hội đồng Quản trị SABECO đã phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% trên mệnh giá, tương đương mỗi cổ phiếu sẽ nhận 3.000 đồng. Theo nghị quyết ngày 29/10/2026, doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông hưởng quyền vào ngày 29/12/2026 và dự kiến thanh toán vào ngày 02/02/2027. Động thái này tiếp tục khẳng định chính sách duy trì cổ tức ổn định của doanh nghiệp, dung hòa giữa mục tiêu tái đầu tư tăng trưởng và cam kết mang lại giá trị thiết thực cho cổ đông.

Tăng tốc đổi mới sản phẩm, sẵn sàng bứt phá mùa Tết 2027

Không dừng lại ở việc tối ưu hóa các chỉ số tài chính, điểm nhấn chiến lược cốt lõi của SABECO trong giai đoạn hiện nay chính là nỗ lực tăng tốc đổi mới, mở rộng danh mục sản phẩm để đón đầu các xu hướng tiêu dùng hiện đại. Trong một thị trường mà thị hiếu người tiêu dùng thay đổi từng ngày, sự chủ động làm mới mình là chìa khóa để doanh nghiệp giữ vững và mở rộng thị phần.

SABECO đang cho thấy sự nhạy bén khi liên tục ra mắt các dòng sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng. Nổi bật trong số đó là việc thúc đẩy dòng sản phẩm 333 Triple Pure. Nắm bắt xu hướng tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe, 333 Triple Pure được phát triển với đặc điểm "low carb, low calorie" cùng vị êm dễ uống. Bên cạnh việc tinh chỉnh công thức, doanh nghiệp cũng chú trọng làm mới diện mạo với các quy cách đóng gói mới, bao gồm dòng lon dung tích 250ml. Những thay đổi chiến lược này được kỳ vọng sẽ giúp thương hiệu tiếp cận sâu rộng hơn đến nhiều phân khúc khách hàng mới, mang lại những trải nghiệm phù hợp với nhịp sống năng động.

Song hành cùng chiến lược sản phẩm là sự chuyển dịch trong kênh phân phối. SABECO tiếp tục đẩy mạnh phát triển kênh bán hàng hiện đại (Modern Trade) và thương mại điện tử. Công ty cũng tập trung tăng cường tương tác trực tiếp với người tiêu dùng trên các nền tảng số nhằm gia tăng mức độ gắn kết và độ nhận diện thương hiệu.

Hiện tại, ngành đồ uống đang bước vào quý cuối năm là giai đoạn mang tính bản lề và là mùa kinh doanh quan trọng nhất. Với nền tảng tài chính vững chắc có được sau 9 tháng, SABECO cho biết đã hoàn tất các kịch bản chuẩn bị để tung sức cho dịp Tết Nguyên đán 2027. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy tối đa thế mạnh của các thương hiệu chủ lực như Bia Saigon và 333, đồng thời chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng về năng lực sản xuất, tối ưu hóa chuỗi nguồn cung và mở rộng hệ thống phân phối. Với chiến lược bám sát thị trường, SABECO tự tin đáp ứng trọn vẹn nhu cầu tiêu dùng dịp lễ hội, qua đó theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững và gia tăng giá trị dài hạn cho các bên liên quan.