Choo Young Woo tìm kiếm cơ hội thứ hai với Kim So Hyun trong Between Steps

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc Between Steps vừa tung loạt ảnh mới trước thềm tập phát sóng tiếp theo, hé lộ những diễn biến đáng chú ý trong mối quan hệ giữa Park Min Jae (Choo Young Woo) và Im Yoo Jin (Kim So Hyun). Sau khi chia tay vì những hiểu lầm chưa được hóa giải, cả hai một lần nữa đối diện với tình cảm còn dang dở. Tuy nhiên, cơ hội để họ quay lại bên nhau không hề dễ dàng khi Lee Ji Hoon (Jang In Sub) bắt đầu bày tỏ tình cảm với Yoo Jin.

Between Steps thuộc thể loại tình cảm, do cố đạo diễn Ahn Pan Seok thực hiện. Ông từng đứng sau thành công của nhiều tác phẩm nổi tiếng như Something in the Rain, One Spring Night và The Midnight Romance in Hagwon. Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Park Min Jae, cựu vận động viên bơi lội mất chân phải vì bệnh tật, và Im Yoo Jin, một nữ nghiên cứu sinh từng mất phương hướng nhưng dần tìm thấy con đường mới cho cuộc đời mình.

Ở những diễn biến trước đó, Min Jae và Yoo Jin tái ngộ sau một năm chia tay. Dù cả hai vẫn dành tình cảm cho đối phương, những tổn thương, hiểu lầm cùng sự phản đối từ gia đình khiến họ không thể tiếp tục đồng hành. Ngay cả khi sự thật đằng sau cuộc chia tay dần được hé lộ, những khúc mắc và cảm giác tổn thương vẫn trở thành rào cản ngăn cách hai người.

Trong loạt ảnh mới được nhà sản xuất công bố, Min Jae và Yoo Jin bất ngờ chạm mặt tại khuôn viên Đại học Seohan. Khi Yoo Jin đang trên đường đi làm, Min Jae chủ động tiến đến với nụ cười có phần gượng gạo và dè dặt. Trái ngược với thái độ của người cũ, Yoo Jin chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng, cho thấy cô vẫn chưa sẵn sàng mở lòng sau những chuyện đã xảy ra.

Đáng chú ý, đoạn giới thiệu trước đó còn ghi lại khoảnh khắc Min Jae tha thiết cầu xin Yoo Jin cho mình thêm một cơ hội. Anh thừa nhận bản thân đã sai và mong cô có thể một lần nữa tin tưởng mình. Dẫu tình cảm giữa hai người chưa hoàn toàn biến mất, những vết thương từ quá khứ vẫn chưa thể lành lại. Liệu Yoo Jin có chấp nhận lời đề nghị của Min Jae hay quyết định khép lại chuyện tình này?

Không chỉ có Min Jae, Lee Ji Hoon cũng đang khiến mối quan hệ giữa các nhân vật trở nên phức tạp hơn. Sau khi bắt đầu bày tỏ tình cảm với Yoo Jin, Ji Hoon xuất hiện với vẻ mặt không vui, trong khi cô gái lại tỏ ra bối rối khi đối diện với anh.

Một tình tiết khác đáng chú ý là cuộc chạm trán căng thẳng giữa Min Jae và Ji Hoon. Sau khi nghe một số thông tin từ Im Yoo Sung (Kim Min Seok), Min Jae hiểu lầm rằng Yoo Jin và Ji Hoon đang hẹn hò, thậm chí đã tính đến chuyện kết hôn. Chính vì vậy, sau cuộc gặp với người cũ, anh quyết định tìm Ji Hoon để nói chuyện riêng. Cuộc đối đầu này được dự đoán sẽ tạo thêm bước ngoặt cho mối quan hệ giữa ba nhân vật.