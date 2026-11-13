Chồng xuất hiện thoáng qua trên màn hình cuộc gọi video, vài phút sau người vợ tử vong, camera ghi lại hành động lạ

Một người phụ nữ 56 tuổi được phát hiện tử vong với nhiều vết đạn trong phòng ngủ tại nhà riêng ở bang Missouri (Mỹ).

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Jefferson, nạn nhân là Dawn M. Capstick, 56 tuổi. Thi thể bà được phát hiện trong phòng ngủ tại nhà riêng ở thành phố Festus vào ngày 5/11, với nhiều vết thương do đạn bắn.

Chồng nạn nhân, Todd M. Capstick, 55 tuổi, đã bị bắt giữ và đối mặt với các cáo buộc, trong đó có tội giết người cấp độ một.

Theo tài liệu điều tra do PEOPLE thu thập, cảnh sát nhận được yêu cầu kiểm tra tình trạng an toàn của Dawn từ một thành viên trong gia đình. Người này cho biết, đang gọi video với nạn nhân thì nghe thấy một câu nói liên quan đến việc nổ súng.

Todd Capstick and Dawn Capstick.

Trong cuộc gọi, điện thoại dường như bị đặt xuống sàn. Nhân chứng khai đã nhìn thấy Todd xuất hiện thoáng qua trên màn hình, trước khi cuộc gọi bị tắt tiếng rồi tạm dừng. Người thân sau đó chủ động ngắt kết nối và gọi số khẩn cấp 911.

Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện Dawn đã tử vong. Nhiều vỏ đạn cũng được tìm thấy tại phòng ngủ, theo tài liệu điều tra.

Các điều tra viên tiếp tục kiểm tra camera an ninh của ngôi nhà. Hình ảnh ghi lại cho thấy Dawn và Todd trở về nhà khoảng 22 phút trước khi người chồng rời đi, mang theo một khẩu súng ngắn và lái xe khỏi hiện trường.

Todd sau đó được tìm thấy tại một địa điểm cách hiện trường ba hạt. Theo tài liệu điều tra, người này mang theo một lượng tiền mặt lớn khi bị cảnh sát phát hiện.

Hiện cảnh sát chưa công bố động cơ gây án. Tuy nhiên, một sĩ quan nhận định những hành vi của Todd trước vụ việc cho thấy, nghi phạm có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Theo hồ sơ tòa án, Todd bị truy tố về tội giết người cấp độ một và hành vi phạm tội có sử dụng vũ khí. Thẩm phán đã ra lệnh giam giữ người này mà không cho phép bảo lãnh tại ngoại.