Chồng vừa mất chưa lâu, người phụ nữ đón đồng nghiệp nam về nhà sống chung suốt 14 năm

Một người phụ nữ đã nghỉ hưu ở thành phố Tế Nam (Trung Quốc) khiến nhiều người xúc động khi dành suốt 14 năm chăm sóc người đồng nghiệp cũ mắc ung thư trực tràng. Dù phải đối mặt với những lời bàn tán, dị nghị từ hàng xóm và người xung quanh, bà vẫn kiên trì đồng hành cùng ông, bởi điều khiến bà lo lắng nhất không phải danh tiếng của bản thân mà là người bạn già không thể vượt qua bệnh tật.

Câu chuyện bắt đầu vào mùa xuân năm 2012, khi bà Trương Kế (76 tuổi) ghé thăm người đồng nghiệp lâu năm là ông Trương Hồng Toàn (82 tuổi). Tại đây, bà không khỏi bàng hoàng trước hoàn cảnh sống của ông. Vợ đã qua đời, các con không ở bên cạnh, ông sống một mình trong căn nhà nhỏ hơn 30 m², điều kiện sinh hoạt thiếu thốn. Bản thân ông lại mang trong mình căn bệnh ung thư trực tràng, chân trái sưng đen, đi lại khó khăn, thường xuyên khó thở và gần như mất hết hy vọng vào cuộc sống.

Chứng kiến tình cảnh ấy, bà Trương Kế không đành lòng. Bà chủ động ngỏ lời đón đồng nghiệp về nhà mình sinh sống và hứa sẽ chăm sóc ông. Từ đó, cuộc đời của hai người bước sang một trang mới.

Ban đầu, ông Trương Hồng Toàn khá e ngại trước lời đề nghị này. Ông lo sợ việc một người đàn ông và một người phụ nữ sống chung nhà sẽ khiến người ngoài hiểu lầm, ảnh hưởng đến danh dự của cả hai. Tuy nhiên, bà Trương Kế lại có suy nghĩ khác. Bà cho rằng điều kiện sống hiện tại của ông quá bất lợi cho quá trình điều trị: nhà ở tầng 5 không có thang máy, không có hệ thống sưởi, trong khi sức khỏe đã suy kiệt.

Sau khoảng 3 tháng đắn đo, ông quyết định nhận lời. Mùa hè năm 2012, ông chuyển đến nhà bà Trương Kế tại quận Hòe Âm. Hai người sống trong hai phòng ngủ riêng biệt, cửa phòng đối diện nhau, duy trì mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp thân thiết như người thân trong gia đình.

Hành trình chăm sóc người đồng nghiệp cũ không hề dễ dàng. Năm 2014, ông Trương Hồng Toàn trải qua hai ca phẫu thuật. Sau khi xuất viện, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, gần như không thể đứng vững hay tự chăm sóc bản thân. Có những lúc cảm thấy mình trở thành gánh nặng cho người khác, ông từng nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời.

Thế nhưng, bà Trương Kế chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Bà động viên ông tập đi, kiên trì luyện tập mỗi ngày, đồng thời nhắc nhở uống thuốc điều trị các bệnh nền như tim mạch và cao huyết áp. Sau khoảng 3 năm nỗ lực, đôi chân của ông dần hồi phục, khả năng đi lại được cải thiện đáng kể.

Đến năm 2017, tình trạng mắt cá chân của ông tiếp tục trở nặng do biến chứng liên quan đến căn bệnh ung thư. Da bị bong tróc, để lộ phần thịt đỏ bên dưới và cần được vệ sinh thường xuyên nhằm tránh nhiễm trùng. Để thuận tiện cho việc chăm sóc, bà Trương Kế nghĩ ra cách sử dụng một chiếc chậu hoa có lỗ thoát nước làm dụng cụ rửa chân cho ông. Suốt 4 năm kiên trì vệ sinh và chăm sóc vết thương, đến năm 2021, vùng da bị tổn thương bắt đầu mọc da mới.

Phải đến năm 2023, tình trạng sức khỏe của ông mới thực sự ổn định. Những năm gần đây, ông đã có thể tự làm bữa sáng, bữa trưa và chủ động san sẻ một phần công việc trong nhà. Người đàn ông từng tuyệt vọng vì bệnh tật giờ đây đã có thể sống vui vẻ, lạc quan hơn.

Việc một người phụ nữ đón đồng nghiệp nam về sống cùng ngay sau khi chồng qua đời chưa đầy một năm từng khiến bà trở thành chủ đề bàn tán của những người xung quanh. Có người cho rằng bà đang tự chuốc lấy phiền phức, thậm chí khuyên bà nên yêu cầu ông trả tiền thuê nhà sau nhiều năm sinh sống.

Trước những lời đàm tiếu, bà Trương Kế vẫn giữ thái độ bình thản. Bà khẳng định giữa hai người hoàn toàn không có tình cảm nam nữ, chỉ đơn thuần là tình bạn và sự giúp đỡ giữa những người đồng nghiệp cũ. Cả hai sinh hoạt riêng biệt, không có ý định xây dựng gia đình mới.

Không chỉ cho ông chỗ ở miễn phí, bà còn nhiều lần hỗ trợ tài chính khi ông gặp khó khăn. Năm 2014, khi ông cần tiền phẫu thuật nhưng không đủ khả năng chi trả, bà đã cho vay 36.000 nhân dân tệ. Đến năm 2020, khi con trai ông mắc bệnh và phải nhập viện, bà tiếp tục hỗ trợ 15.000 nhân dân tệ (khoảng 55 triệu đồng) tiền điều trị. Thời điểm mới chuyển đến, thấy người đồng nghiệp mặc quần áo cũ kỹ, bà còn bỏ gần 2.000 nhân dân tệ để mua cho ông hai bộ đồ mới.

Dẫu vậy, bà luôn rạch ròi trong vấn đề tiền bạc. Tiền lương hưu của mỗi người được gửi tiết kiệm dưới tên chính chủ. Khi đi ngân hàng rút tiền giúp ông, bà cũng không bao giờ nhập chung tài khoản hay sử dụng tài sản của người khác. Chi phí sinh hoạt được hai người luân phiên chia sẻ, tháng này người này trả, tháng sau đến lượt người kia.

Bà quan niệm, bản thân giúp đỡ đồng nghiệp vì muốn ông vượt qua nghịch cảnh chứ không phải để nhận lại bất cứ lợi ích nào. Chính sự minh bạch ấy cũng là cách bà bảo vệ danh dự và sự trong sáng của mối quan hệ kéo dài hơn một thập kỷ.

Đằng sau câu chuyện đẹp ấy là không ít những tháng ngày mệt mỏi mà bà Trương Kế từng phải âm thầm chịu đựng. Những khác biệt trong thói quen sinh hoạt, tính cách và áp lực chăm sóc người bệnh đôi khi khiến cả hai nảy sinh tranh cãi.

Có khoảng thời gian ông chỉ có thể ăn mì cà chua trong suốt một năm, khiến bà cũng cảm thấy ngán ngẩm. Ông vốn ít nói, hai người có khi ngồi đối diện nhau hàng giờ mà chẳng biết trò chuyện điều gì. Những lúc bất đồng quan điểm, bà thường là người chủ động nhường nhịn để tránh xung đột.

Thậm chí, có thời điểm bà cảm thấy tinh thần kiệt quệ, phải thường xuyên ra ngoài đi dạo để giải tỏa áp lực. Tuy nhiên, ông lại không hiểu và từng trách bà vẫn còn tâm trí đi chơi trong khi bản thân đang đau yếu.

Bà Trương Kế thừa nhận đã có lúc hối hận và lo sợ, nhưng điều khiến bà day dứt không phải quyết định đưa ông về nhà mà là nỗi lo bản thân không đủ sức chăm sóc ông đến cùng. Bà cũng từng thấp thỏm trước khả năng ông đột ngột qua đời, không biết phải giải thích thế nào với gia đình ông.

Khó khăn càng chồng chất khi năm 2019, con trai bà bất ngờ mắc bệnh bạch cầu và phải nằm viện suốt 8 tháng. Dù gia đình khuyên nên tập trung chăm sóc con, đồng thời để ông Trương Hồng Toàn trở về với người thân, bà vẫn quyết định tiếp tục đồng hành cùng người đồng nghiệp cũ.

Sự kiên trì ấy dần nhận được sự thấu hiểu từ hai bên gia đình. Con gái ông Trương Hồng Toàn nhiều lần bày tỏ lòng biết ơn, thậm chí nói rằng bà Trương Kế còn đối xử với mình tốt hơn cả mẹ ruột. Con rể ông cũng cảm kích trước tấm lòng của người phụ nữ đã dành nhiều năm chăm sóc cha vợ.

Hiện tại, con trai bà Trương Kế mỗi tuần đều dành thời gian đến thăm hỏi, mang theo những vật dụng cần thiết cho cuộc sống của hai người. Con gái ông Trương Hồng Toàn cũng đều đặn đến nhà vào mỗi thứ Hai để nấu ăn, chăm sóc và trò chuyện cùng họ.

Không chỉ riêng người đồng nghiệp cũ, bà Trương Kế vốn đã nổi tiếng là người sống nhân hậu, thường xuyên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Bà từng trao toàn bộ số tiền hơn 300 nhân dân tệ đang có trong túi cho một cụ bà nghèo, mua hết số bột mì còn lại tại một tiệm bánh để giúp nữ chủ quán sắp đến ngày sinh có thể yên tâm về nhà nghỉ ngơi. Suốt 32 năm, bà cũng duy trì thói quen gửi tiền và quà cho người dì sống ở vùng quê.

Chia sẻ về hành động của mình, bà cho biết cha từng dạy các con phải sống tử tế, nói được làm được. Bởi vậy, một khi đã quyết định giúp đỡ ai, bà sẽ cố gắng thực hiện đến cùng. Sau 14 năm, điều bà Trương Kế nhận lại không phải tiền bạc hay danh tiếng mà là niềm vui khi chứng kiến người đồng nghiệp từng đứng trước ranh giới sinh tử có thể tiếp tục sống khỏe mạnh, tự chăm sóc bản thân và mỉm cười mỗi ngày.

Câu chuyện của hai người khiến nhiều người suy ngẫm về tình người và sự tử tế trong cuộc sống. Đôi khi, một mối quan hệ không cần được gọi tên bằng tình yêu hay tình thân, nhưng vẫn có thể trở thành điểm tựa quý giá nhất trong những ngày tháng khó khăn của một con người.