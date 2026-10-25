Chồng vay 2,2 tỷ đồng rồi ly hôn, vợ từ chối trách nhiệm, vẫn phải gánh nợ

Vợ không thừa nhận khoản nợ 1,9 tỷ đồng

Ngày 17/3/2025, ông Hà Minh T. (Tây Ninh) vay tiền của bà Tô Thị Trúc L. hai lần, gồm khoản vay 1,3 tỷ đồng và khoản vay 900 triệu đồng, tổng cộng 2,2 tỷ đồng. Thời hạn vay thời hạn vay đến ngày 18/3/2025.

Khi vay tiền, ông T. lập hai biên nhận, ký tên xác nhận và giao cho bà L. giữ hai bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tạo lòng tin.

Đến hạn thanh toán, do gặp khó khăn về kinh tế, ông T. mới trả được 300 triệu đồng, còn nợ 1,9 tỷ đồng. Không được thanh toán đầy đủ, bà L. khởi kiện, yêu cầu ông T. và vợ là bà Nguyễn Kiều D. liên đới trả số tiền còn thiếu. Bà L. không yêu cầu tính lãi trong thời gian này.

Ông T. thừa nhận khoản vay, số tiền đã trả và khoản nợ còn lại. Ông đồng ý trả 1,9 tỷ đồng cho bà L.

Do khoản vay được xác định phục vụ kinh tế gia đình trong thời kỳ hôn nhân nên dù đã ly hôn, người vợ vẫn phải trả nợ cùng chồng. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Theo trình bày của ông T. tại phiên tòa, ông vay tiền để đáo hạn ngân hàng, trả các khoản nợ phát sinh từ việc nuôi cá và mua đất để dành cho con sau này.

Tuy nhiên, bà D. cho rằng mình không biết việc ông T. vay tiền, không trực tiếp vay của bà L. và không đồng ý cùng chồng trả nợ. Bà cho rằng đây là khoản nợ riêng của ông T., đồng thời cho biết hai người đã thuận tình ly hôn.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND Khu vực 2 - Tây Ninh chấp nhận yêu cầu khởi kiện, buộc ông T. và bà D. liên đới trả cho bà L. 1,9 tỷ đồng.

Không đồng ý, bà D. kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm sửa bản án theo hướng không buộc bà phải liên đới trả nợ cùng ông T.

Tòa buộc cả chồng và vợ liên đới trả khoản nợ

Xem xét kháng cáo, HĐXX phúc thẩm TAND tỉnh Tây Ninh nhận định ông T. vay tiền trong thời kỳ hôn nhân và sử dụng khoản tiền này để đáo hạn ngân hàng, trả nợ từ việc nuôi cá, đầu tư đất đai nhằm phát triển kinh tế gia đình.

Theo tòa, ông T. không sử dụng tiền vay của bà L. cho mục đích cá nhân mà dùng để trả nợ chung và đầu tư kinh doanh, tạo dựng tài sản cho gia đình, các con.

Tòa cũng xác định ông T. và bà D. được công nhận thuận tình ly hôn ngày 24/6/2025, sau thời điểm phát sinh khoản vay ngày 17/3/2025. Tại phiên tòa sơ thẩm, hai người trình bày không còn sống chung từ tháng 8/2025.

Từ những căn cứ này, HĐXX cho rằng nghĩa vụ tài sản phát sinh trong thời kỳ hôn nhân, dù chỉ một mình ông T. thực hiện việc vay tiền, nhưng khoản vay nhằm phục vụ nhu cầu gia đình. Vì vậy, cấp sơ thẩm buộc ông T. và bà D. liên đới trả khoản nợ còn lại 1,9 tỷ đồng là có căn cứ, đúng pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện theo ủy quyền của bà D. vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Trong khi đó, đại diện theo ủy quyền của bà L. đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng đề nghị không chấp nhận kháng cáo của bà D. HĐXX nhận định bà D. không cung cấp được chứng cứ mới chứng minh cho yêu cầu kháng cáo nên không có căn cứ chấp nhận.

Tòa phúc thẩm quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, buộc ông T. và bà D. liên đới trả cho bà L. 1,9 tỷ đồng. Kể từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ thi hành án theo quy định, khoản nợ còn phải thi hành tiếp tục chịu lãi theo mức lãi suất quy định của Bộ luật Dân sự.

Ngoài ra, ông T. và bà D. phải liên đới chịu 69 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm. Bà D. phải chịu thêm 300.000 đồng án phí phúc thẩm do kháng cáo không được chấp nhận.

(Bài viết dựa trên Bản án số 1099/2026/DS-PT ngày 26/8/2026 của TAND tỉnh Tây Ninh).