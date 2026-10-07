Chồng Từ Hy Viên lặng lẽ đến viếng mộ vợ, ngoại hình gây chú ý

Theo Mirror Daily, hôm 6/10 là sinh nhật của Từ Hy Viên. Nhân dịp này, Từ Hy Đệ, em gái cố diễn viên đăng tải loạt ảnh trên mạng xã hội.

DJ Koo (áo đen) cùng gia đình Từ Hy Viên đi viếng mộ cố diễn viên. Ảnh: Weibo.

"Hôm nay là sinh nhật lần thứ 50 của chị gái, đương nhiên phải đến chúc mừng. Tôi mang theo champagne và bánh ngọt mà chị ấy thích nhất. Chúng tôi ngồi cạnh mộ chị, vừa khóc vừa cười, kể về những câu chuyện của chúng tôi và tâm sự chúng tôi đã nhớ chị ấy đến nhường", Từ Hy Đệ chia sẻ.

DJ Koo (tên thật Koo Jun Yup), chồng cố diễn viên, cũng xuất hiện trong loạt ảnh được Từ Hy Đệ đăng tải. Anh đeo kính gọng đen, mặc áo thun hồng kết hợp với áo khoác đen. DJ Koo ngồi cạnh mẹ vợ, nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà. Ngoài các thành viên gia đình Từ Hy Viên, một số người bạn, đồng nghiệp thân thiết của cố diễn viên cũng đến viếng mộ.

Từ Hy Đệ và mẹ bên mộ Từ Hy Viên. Ảnh: Weibo

Xung quanh mộ phần Từ Hy Viên đặt nhiều đóa hoa tươi và bánh kem. Phía trên tấm bia mộ có khắc dòng chữ tiếng Anh "Remember Together Forever" (Mãi mãi ghi nhớ bên nhau). Ngoài ra còn có dòng chữ tiếng Hàn mang nghĩa "Mãi mãi yêu em - Jun Jun". Jun Jun là ký tên của DJ Koo. Dòng chữ thể hiện nỗi nhớ mà anh dành cho người vợ quá cố.

Cố diễn viên Từ Hy Viên. Ảnh: Weibo

Từ Hy Viên sinh năm 1976, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan (Trung Quốc) được biết đến qua phim truyền hình Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè...

Năm 2011, nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Uông Tiểu Phi và có hai con trước khi ly hôn vào năm 2021.

DJ Koo và Từ Hy Viên từng hẹn hò vào năm 1998 nhưng sau đó đã chia tay. Sau khi biết tin Từ Hy Viên ly hôn, DJ Koo chủ động liên lạc. Hai người tái hợp và kết hôn vào năm 2022.

Đám cưới năm 2022 của họ từng vấp phải nghi ngờ, nhưng thời gian đã chứng minh sự chân thành của DJ Koo. Anh không chỉ yêu thương vợ mà còn hòa hợp, chăm sóc hai con riêng của cô như con đẻ.

Đáng chú ý, sau khi Từ Hy Viên qua đời và để lại khối tài sản ước tính 30 triệu USD, DJ Koo đã tuyên bố không nhận bất kỳ phần thừa kế nào. Anh dành toàn bộ thời gian lo hậu sự chu đáo, sau đó lui về ở ẩn, giữ trọn lời thề nguyện bên cạnh người vợ "thanh xuân" của mình đến những ngày tháng cuối cùng.