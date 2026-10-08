Chồng Từ Hy Viên gây chú ý với một câu nói về vợ quá cố

Koo Jun Yup vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng khi có những chia sẻ hiếm hoi về Từ Hy Viên. Trong dịp sinh nhật của nữ diễn viên quá cố, một câu nói ngắn bằng tiếng Anh của anh khiến nhiều người xúc động.

Cụ thể, mới đây, Koo Jun Yup được phỏng vấn vào đúng dịp sinh nhật của Từ Hy Viên. Khi được hỏi liệu có thể dùng một câu để miêu tả nỗi nhớ dành cho người vợ quá cố, nam nghệ sĩ trả lời bằng tiếng Anh: "Just still love her" (tạm dịch: Vẫn yêu cô ấy).

Chồng Từ Hy Viên cùng gia đình viếng mộ nhân dịp sinh nhật của nữ diễn viên.

Chia sẻ ngắn gọn của Koo Jun Yup nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không nói nhiều về nỗi đau hay những kỷ niệm cụ thể, nam nghệ sĩ chỉ dùng một câu đơn giản để nhắc đến tình cảm dành cho Từ Hy Viên. Với anh, tình yêu ấy vẫn còn nguyên dù nữ diễn viên đã không còn bên cạnh hơn 1 năm qua.

Đáng chú ý, khi được hỏi về kế hoạch trở về Hàn Quốc, Koo Jun Yup cho biết hiện anh chưa có dự định này. Thông tin trên tiếp tục khiến cuộc sống của nam nghệ sĩ sau sự ra đi của vợ nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Từ Hy Viên và Koo Jun Yup từng có mối tình cách đây hơn 20 năm. Sau khi cả hai trải qua những chặng đường riêng, họ bất ngờ tái hợp và đăng ký kết hôn vào năm 2022. Cuộc hôn nhân của cặp đôi từng nhận được nhiều sự chú ý bởi câu chuyện tình yêu đặc biệt.

Sau khi Từ Hy Viên qua đời vào đầu năm 2025, Koo Jun Yup nhiều lần bày tỏ nỗi nhớ dành cho vợ. Nam nghệ sĩ cũng trải qua khoảng thời gian khó khăn khi phải đối diện với sự mất mát đột ngột.

Chuyện tình của Từ Hy Viên và Koo Jun Yup khiến nhiều khán giả xúc động.

Từ Hy Viên sinh năm 1976, là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của Đài Loan. Cô được biết đến rộng rãi qua nhiều tác phẩm truyền hình, trong đó nổi bật là vai Sam Thái trong Vườn sao băng. Hình ảnh của nữ diễn viên gắn liền với thế hệ khán giả yêu phim Hoa ngữ đầu những năm 2000.

Vừa qua là sinh nhật lần thứ 50 của Từ Hy Viên. Trong dịp đặc biệt này, người thân và bạn bè của nữ diễn viên đã có những cách riêng để tưởng nhớ cô. Đáng chú ý, mẹ ruột, em gái và chồng Từ Hy Viên đã đến viếng mộ của cô. Những chia sẻ liên quan đến Từ Hy Viên vì thế tiếp tục nhận được sự quan tâm.