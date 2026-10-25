Chồng trăn trối trên xe cấp cứu để lại nhà cho người yêu cũ, người vợ bàng hoàng nhận cái kết không ai ngờ

Bi kịch trên chuyến xe cấp cứu và lời di nguyện 'tàn nhẫn'

Ngày 20/10/2021, đúng vào ngày Phụ nữ Việt Nam, thay vì một bữa tối đầm ấm bên gia đình, chị Lan (vợ anh Hà) lại nhận được tin sét đánh: Chồng chị gặp tai nạn giao thông rất nặng trên đường về nhà và đang được đưa đi cấp cứu gấp.

Trên chiếc xe cấp cứu hú còi xé toạc màn đêm, anh Hà rơi vào tình trạng nguy kịch, hơi thở thều thào. Nhận thấy tính mạng mình bị đe dọa, trong cơn hoảng loạn và đau đớn, anh đã níu lấy tay bác sĩ và điều dưỡng viên đi cùng để thốt ra những lời trăn trối cuối cùng.

Thế nhưng, nội dung của lời trăn trối ấy lại khiến chính ekip y tế phải ngỡ ngàng: Anh Hà tuyên bố để lại toàn bộ tiền tiết kiệm cho chị Lan (vợ anh), còn căn nhà đất là tài sản lớn nhất đứng tên anh lại được chỉ định để lại toàn bộ cho chị Mỹ, người yêu cũ của anh từ nhiều năm trước.

Không lâu sau khi tới bệnh viện, anh Hà không qua khỏi. Nỗi đau mất chồng chưa kịp nguôi khoai thì chị Lan lại gục ngã lần thứ hai khi biết đến di nguyện quái gở ấy từ phía bác sĩ.

Người yêu cũ đến tranh chấp đất đai, tranh quyền thừa kế với chính thất

Sau tang lễ, chị Mỹ là người yêu cũ của anh Hà bất ngờ xuất hiện. Cầm trên tay bản ghi chép có chữ ký của bác sĩ và điều dưỡng viên trên xe cấp cứu hôm đó, chị Mỹ yêu cầu chị Lan phải bàn giao lại căn nhà theo đúng "di nguyện cuối đời" của người đã khuất.

Chị Lan cay đắng, nghẹn ngào trong nước mắt. Người phụ nữ từng đầu ấp tay gối, chăm sóc chồng từng ly từng tì bao năm qua, cùng chồng gây dựng sự nghiệp, nuôi dạy con cái không thể tin nổi chồng mình lại dành tình cảm cuối cùng cho người cũ.

"Anh ấy chỉ nói miệng trong lúc hoảng loạn, không hề có văn bản, không công chứng! Một lời nói gió bay trong lúc mê sảng làm sao có thể cướp đi căn nhà của mẹ con tôi?" Chị Lan uất ức gào lên trong căn nhà từng chứa đựng bao kỷ niệm.

Cuộc tranh chấp nhanh chóng bùng nổ gay gắt. Một bên là người vợ hợp pháp kiên quyết bảo vệ mái ấm, một bên là người yêu cũ nắm giữ "lời trăn trối sinh tử" của cựu người yêu.

Anh hấp hối, trăn trối trao lại căn nhà mang tên anh cho người yêu cũ. Tôi chết lặng. Ảnh minh hoạ.

Di chúc miệng trên xe cấp cứu có thực sự hợp pháp?

Trận chiến pháp lý tưởng chừng như sẽ đẩy người vợ vào cảnh trắng tay. Tuy nhiên, khi vụ việc được đưa ra phân tích dưới góc độ Bộ luật Dân sự 2015, sự thật pháp lý về "Di chúc miệng" mới dần được bóc tách.

Theo quy định của pháp luật, lời trăn trối của anh Hà được coi là Di chúc miệng (Điều 629 BLDS 2015) do tình trạng tính mạng bị đe dọa cấp bách. Tuy nhiên, để một di chúc miệng có hiệu lực pháp luật, nó bắt buộc phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện khắt khe theo Điều 629 và khoản 5 Điều 630 BLDS 2015:

- Về hoàn cảnh: Anh Hà bị tai nạn nguy kịch, tính mạng bị đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản (đạt điều kiện).

- Về nhân chứng: Phải có ít nhất 02 người làm chứng trực tiếp nghe thấy. Bác sĩ và điều dưỡng viên là những người không có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan, không phải người thừa kế, đáp ứng đủ điều kiện làm chứng theo Điều 632 (đạt điều kiện).

- Về thủ tục bắt buộc (Điều kiện quyết định):

Ngay sau khi anh Hà thể hiện ý chí, 02 nhân chứng phải ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày anh Hà trăn trối, bản di chúc miệng ghi chép này bắt buộc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền xác nhận chữ ký/điểm chỉ của người làm chứng (Khoản 5 Điều 630).

(Lưu ý thêm: Nếu người lập di chúc miệng còn sống, minh mẫn sau 03 tháng thì di chúc miệng đó đương nhiên bị hủy bỏ).

Nỗi đau còn lớn hơn mất một ngôi nhà tiền tỉ

Xét lại vụ việc của anh Hà, kịch bản lật ngược thế cờ đã xuất hiện ở thủ tục 5 ngày:

Mặc dù ekip y tế đã ghi chép lại lời trăn trối, nhưng do bận rộn với công việc chuyên môn và không am hiểu luật, họ đã không thực hiện việc đưa bản ghi chép đi công chứng/chứng thực chữ ký trong thời hạn 05 ngày làm việc theo luật định.

Vì vi phạm nghiêm trọng về thủ tục hình thức bắt buộc của di chúc miệng, tờ di nguyện của anh Hà hoàn toàn vô hiệu về mặt pháp lý. Căn nhà và toàn bộ tài sản sau đó đã được chia theo pháp luật cho hàng thừa kế thứ nhất trong đó chị Lan và các con là những người hưởng quyền lợi chính đáng.

Cầm trên tay quyết định của cơ quan chức năng, chị Lan không ăn mừng. Chị nhận lại căn nhà nhưng tâm cạn khô hy vọng vào tình nghĩa vợ chồng. Chị hiểu rằng, tài sản có thể giữ lại nhờ sự chặt chẽ của luật pháp, nhưng vết thương lòng về sự phản bội trong phút sinh tử của người chồng sẽ vĩnh viễn không thể chữa lành.