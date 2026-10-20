Chồng trả lương cho nữ thu ngân 60 triệu đồng/tháng suốt 3 năm, tôi bàng hoàng khi biết sự thật phía sau

Tôi 43 tuổi, có hai con, ngoại hình bình thường và hiện ở nhà làm nội trợ. Vợ chồng tôi kinh doanh một nhà hàng nhỏ, khách khá đông, doanh thu ổn định. Hằng tháng, chồng đưa cho tôi một khoản tiền để trang trải sinh hoạt và tiết kiệm cho gia đình, còn việc quản lý doanh thu, chi phí vận hành và trả lương nhân viên đều do anh phụ trách. Tôi tin tưởng chồng nên ít khi kiểm tra sổ sách, cũng không nhớ hết mặt nhân viên vì người làm ở nhà hàng thay đổi khá thường xuyên.

Ảnh minh họa.

Mọi chuyện chỉ bắt đầu khác đi cách đây vài tháng, khi nhà hàng có hạng mục cần sửa chữa nên tôi phải đến cửa hàng thường xuyên hơn. Trong lúc tìm hiểu các khoản chi, tôi bất ngờ phát hiện cô thu ngân nhận mức lương lên tới 60 triệu đồng mỗi tháng, và khoản tiền này đã được trả suốt ba năm. Tôi thực sự choáng váng. Với một nhà hàng gia đình, công việc thu ngân chủ yếu là kiểm soát hóa đơn, chốt doanh thu và đối chiếu sổ sách, mức lương ấy vượt xa những gì tôi có thể hình dung.

Tôi hỏi chồng vì sao lại trả lương cao đến vậy, nhưng anh chỉ giải thích qua loa rằng muốn giữ người giỏi, giúp công việc ổn định và tránh những rắc rối trong kinh doanh. Câu trả lời không khiến tôi yên tâm. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy có điều gì đó bất thường. Cuối cùng, tôi quyết định tìm hiểu kỹ hơn và đau đớn phát hiện chồng đang ngoại tình với chính cô thu ngân ấy.

Ba năm qua, tôi vẫn tin mình có một gia đình bình yên, một người chồng cùng chung tay làm ăn và những khoản tiền được sử dụng vì tương lai của các con. Hóa ra, trong khi tôi không mảy may nghi ngờ, anh đã giấu tôi một mối quan hệ kéo dài, còn khoản tiền lương bất thường kia trở thành dấu hiệu khiến bí mật bị phơi bày. Tôi không biết ngoài số tiền đã trả hằng tháng, chồng còn dùng tài sản chung để chu cấp cho nhân tình đến mức nào.

Tôi không phải người phụ nữ sợ ly hôn. Nếu không còn tình cảm và sự tôn trọng, tôi nghĩ mình đủ mạnh mẽ để kết thúc cuộc hôn nhân này. Nhưng điều khiến tôi day dứt là tài sản vợ chồng đã gây dựng suốt nhiều năm. Ngoài nhà hàng đang kinh doanh tốt, chúng tôi còn có một căn nhà cho thuê. Tôi lo nếu ly hôn, tài sản chung phải phân chia, còn người phụ nữ kia có thể tiếp tục hưởng lợi từ số tiền chồng đã chi cho cô ta.

Tôi cũng nghĩ đến hai con, đến công việc kinh doanh đang ổn định và những gì gia đình đã vun đắp. Nhưng nếu tiếp tục sống chung, liệu tôi có thể quên được chuyện chồng phản bội mình suốt ba năm? Tôi có nên cho anh cơ hội sửa sai, hay cần dứt khoát chấm dứt cuộc hôn nhân này để bảo vệ lòng tự trọng và quyền lợi của mình?

Tôi đang rất rối bời. Nếu là tôi, các bạn sẽ lựa chọn thế nào: ly hôn để bắt đầu lại, hay bình tĩnh tìm cách bảo vệ tài sản và cân nhắc tương lai của gia đình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng?

Hạnh Nguyên (Hà Nội)