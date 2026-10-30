Chồng thường xuyên đánh vợ, hòa giải không hiệu quả: Người vợ cần làm gì?

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Chị Nguyễn Thị Lan (35 tuổi, xã Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) hỏi: Tôi nhiều lần bị chồng đánh, xúc phạm và đe dọa. Gia đình hai bên đã khuyên can, địa phương cũng từng hòa giải nhưng tình trạng vẫn tái diễn. Tôi lo nếu tiếp tục trình báo thì chồng sẽ đánh nặng hơn. Pháp luật có biện pháp nào bảo vệ tôi không?

Trả lời:

Chị không phải chờ đến khi bị thương tích nghiêm trọng mới có thể trình báo. Hành vi đánh đập, đe dọa, xúc phạm hoặc gây tổn hại về thể chất, tinh thần có thể thuộc các dạng bạo lực gia đình theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, có hiệu lực từ ngày 1/7/2023.

Nếu đang bị đe dọa hoặc có nguy cơ bị hành hung, chị cần tìm nơi an toàn, liên hệ người thân đáng tin cậy và đề nghị Công an can thiệp khi cần thiết. Không nên tiếp tục đối thoại một mình với người có hành vi bạo lực nếu nhận thấy nguy cơ bị tấn công.

Theo quy định về tiếp nhận tin báo, tố giác hành vi bạo lực gia đình, chị có thể báo trực tiếp cho UBND cấp xã nơi xảy ra vụ việc hoặc Công an. Trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, chị không cần tìm đến cơ quan cấp huyện như trước; có thể liên hệ UBND cấp xã hoặc Công an cấp xã để được tiếp nhận, hướng dẫn xử lý theo thẩm quyền.

Tùy tính chất, mức độ và điều kiện thực tế, người bị bạo lực có thể được hỗ trợ chăm sóc y tế, tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý hoặc bố trí nơi tạm lánh. Pháp luật cũng quy định biện pháp cấm tiếp xúc trong những trường hợp đáp ứng điều kiện và trình tự luật định. Biện pháp cụ thể cần được cơ quan có thẩm quyền xem xét trên cơ sở tình hình thực tế, không tự động phát sinh chỉ vì đã có đơn trình báo.

Từ ngày 8/9/2026, Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình số 117 hoạt động 24/7 trên phạm vi toàn quốc. Tổng đài tiếp nhận tin báo, tố giác, tư vấn ban đầu và kết nối người bị bạo lực với dịch vụ hỗ trợ phù hợp tại địa phương. Chị có thể gọi 117 để được hướng dẫn, nhất là khi chưa biết tìm đến đầu mối nào hoặc lo ngại việc trình báo trực tiếp có thể làm tăng nguy cơ bị bạo lực.

Khi trình báo, chị nên cung cấp thời gian, địa điểm, diễn biến các lần bị bạo lực, thông tin người chứng kiến, hình ảnh thương tích, giấy khám chữa bệnh hoặc tin nhắn đe dọa nếu có. Không nên tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm để thu thập chứng cứ.

Việc đã hòa giải nhưng bạo lực vẫn tái diễn là thông tin cần nêu rõ với cơ quan tiếp nhận. Hòa giải không thay thế trách nhiệm bảo vệ người bị bạo lực và không phải điều kiện bắt buộc trước khi trình báo.

Căn cứ pháp lý: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; Nghị định 76/2023/NĐ-CP; Nghị định 282/2025/NĐ-CP và các nội dung sửa đổi tại Nghị định 347/2026/NĐ-CP.