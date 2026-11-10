Chồng thừa nhận ngoại tình, vợ bình tĩnh đưa ra một thỏa thuận khiến chồng một mực phản đối

Theo NDTV, câu chuyện được chia sẻ trong chương trình truyền hình Hone-Krasae. Người vợ tên Kwang, 31 tuổi, cho biết cô và chồng, 35 tuổi, quen nhau từ thời đại học, kết hôn khi cô 21 tuổi và có một con chung hiện 8 tuổi.

Cuộc hôn nhân bắt đầu rạn nứt từ giữa năm 2025, khi Kwang phát hiện chồng thường xuyên về muộn, né tránh các cuộc gọi và có biểu hiện bất thường. Nghi ngờ chồng ngoại tình, cô thuê thám tử tư với chi phí 10.000 baht/ngày để theo dõi.

Qua điều tra, người vợ phát hiện chồng thường lui tới một căn nhà ở khu vực Ramkhamhaeng. Khi bị chất vấn, người đàn ông thừa nhận có quan hệ ngoài luồng và cho biết nhân tình không chịu chấm dứt mối quan hệ, thậm chí đe dọa tự làm hại bản thân nếu anh rời đi.

Người tình được cho là đã đồng ý, cho biết tiền bạc không phải vấn đề, nhưng người chồng lại phản đối đề nghị này. Ảnh minh họa

Đáng nói, người phụ nữ này biết rõ chồng Kwang đã có vợ con nhưng vẫn tiếp tục mối quan hệ. Khi được hỏi liệu có sẵn sàng gánh vác các khoản nợ gia đình nếu hai vợ chồng ly hôn hay không, cô ta từ chối.

Sau khi chồng quay về nhà, mọi chuyện vẫn không chấm dứt. Người đàn ông tiếp tục thú nhận nhớ nhân tình và không thể từ bỏ mối quan hệ.

Trước tình cảnh đó, Kwang đưa ra đề nghị gây sốc: Nhân tình có thể sống cùng chồng cô nếu trả 30.000 baht mỗi tháng, tương đương khoảng 27 triệu đồng. Người phụ nữ được cho là đồng ý vì tiền bạc không phải vấn đề, nhưng chính người chồng lại phản đối thỏa thuận này.

Sau đó, Kwang quyết định khởi kiện nhân tình. Chuyên gia pháp lý Pat Anusorn Asurapong cho biết thỏa thuận cho thuê chồng như vậy không có giá trị pháp lý tại Thái Lan.