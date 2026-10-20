Chống thông đồng, dìm giá, quân xanh, quân đỏ trong đấu giá tài sản

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

Cho ý kiến về một số nội dung cụ thể, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phân định rõ phạm vi điều chỉnh, đảm bảo thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật. Luật này chỉ nên là luật hình thức quy định thống nhất về trình tự, thủ tục tổ chức cuộc đấu giá. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tập trung phòng, chống thông đồng, dìm giá, "quân xanh, quân đỏ" và bỏ cọc. Đây là vấn đề bức xúc nhất hiện nay, liên quan đến chủ trương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và bảo vệ tài sản công. Dự thảo Luật quy định nâng mức tiền đặt trước đối với đấu giá quyền sử dụng đất ở cho cá nhân lên 20 - 50% và mở rộng áp dụng có chọn lọc với một số loại tài sản dễ bị thao túng; bổ sung hành vi nghiêm cấm tiết lộ danh sách, hồ sơ người tham gia trước thời điểm công khai, can thiệp, chỉ đạo trong việc lựa chọn tổ chức đấu giá, đấu giá viên. Dự thảo Luật cũng cần quy định rõ chế tài cấm tham gia đấu giá từ 6 tháng đến 5 năm đối với người trúng đấu giá rồi bỏ cọc hoặc có hành vi thông đồng; đồng thời phải công khai danh sách trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia; xem xét quy định người nộp hồ sơ và tiền đặt trước hợp lệ tham dự phiên đấu giá thì được coi là đồng ý mua với giá khởi điểm để hạn chế cò mồi.

Nhất trí với chủ trương đẩy mạnh đấu giá trực tuyến và chuyển đổi số một cách thực chất, an toàn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ưu tiên hình thức đấu giá trực tuyến đối với hầu hết các loại tài sản, trừ trường hợp đặc thù có danh mục quy định; xây dựng hệ thống bắt buộc đối với Cổng Đấu giá tài sản quốc gia do cơ quan nhà nước quản lý, có định danh và xác thực điện tử chặt chẽ; bổ sung hành vi nghiêm cấm liên quan đến can thiệp hệ thống, gian lận công nghệ, đồng bộ với Luật Giao dịch điện tử, Luật An ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc niêm yết tại UBND xã chỉ nên là hình thức bổ trợ, không bắt buộc nếu đã công khai đầy đủ trên hệ thống quốc gia.

Chiều 19-10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Đóng góp ý kiến vào dự thảo luật, các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tập trung đề xuất hoàn thiện chính sách hình sự theo hướng xử lý nghiêm tội phạm, bảo vệ quyền con người.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu thảo luận tại tổ.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho rằng, Bộ luật Hình sự là đạo luật đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, trật tự, an toàn xã hội và môi trường đầu tư, kinh doanh. Vì vậy, việc sửa đổi phải bảo đảm xử lý nghiêm minh tội phạm, đồng thời phòng ngừa oan, sai; tuyệt đối không hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế và hạn chế tối đa nguy cơ lạm dụng pháp luật.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đại Đồng phát biểu thảo luận tại tổ.

Đại biểu Nguyễn Đại Đồng (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng) quan tâm đến chính sách thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình, điều chỉnh mức phạt tiền, định lượng tài sản và bổ sung các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự. Về việc nâng mức phạt tiền và định lượng giá trị tài sản trong các cấu thành tội phạm, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung căn cứ xác định những hành vi có dấu hiệu tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể, qua đó bảo đảm áp dụng thống nhất, tránh hình sự hóa những hành vi không cần thiết. Đối với các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự, đại biểu đề nghị mở rộng phạm vi phù hợp đối với hành vi gây thiệt hại trong quá trình thử nghiệm có kiểm soát công nghệ, quy trình, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới phục vụ phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo.