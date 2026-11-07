Chồng Taylor Swift háo hức đón Giáng sinh đầu tiên sau khi kết hôn

Theo Page Six, Travis Kelce mới đây xuất hiện trong chiến dịch quảng bá mùa đông của một thương hiệu thời trang. Tại đây, cầu thủ bóng bầu dục 36 tuổi có những chia sẻ đáng chú ý về cuộc sống hôn nhân với Taylor Swift, đặc biệt là kế hoạch đón Giáng sinh sắp tới.

"Tôi rất háo hức vì đây sẽ là Giáng sinh đầu tiên của mình với tư cách một người đàn ông đã kết hôn", Travis Kelce bày tỏ.

Travis Kelce hé lộ kế hoạch đón Giáng sinh sắp tới.

Nam cầu thủ cho biết anh luôn trân trọng những truyền thống quen thuộc trong dịp lễ cuối năm, song cũng mong muốn cùng Taylor Swift tạo nên những kỷ niệm và thói quen mới.

"Tôi yêu tất cả những truyền thống cũ và không thể chờ đợi để bắt đầu một vài truyền thống mới. Với tôi, mùa lễ hội chính thức bắt đầu ngay khi cây thông Giáng sinh được dựng lên", anh chia sẻ.

Đáng chú ý, khi được hỏi về một kỳ nghỉ lễ hoàn hảo, Travis Kelce cho biết điều anh mong muốn là được thi đấu vào buổi tối ngày Giáng sinh, với sự hiện diện cổ vũ của toàn bộ gia đình.

Travis Kelce cho biết điều anh mong muốn là được thi đấu vào buổi tối ngày Giáng sinh.

Những chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đánh dấu mùa Giáng sinh đầu tiên mà Travis Kelce và Taylor Swift đón cùng nhau sau khi trở thành vợ chồng.

Trước đó, vào Giáng sinh năm 2025, cặp đôi cũng dành thời gian bên nhau khi vẫn đang trong giai đoạn đính hôn. Trong chương trình podcast New Heights, Travis Kelce từng tiết lộ món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất mà anh nhận được năm ấy chính là quà tặng từ Taylor Swift.

"Món quà tuyệt nhất tôi nhận được là từ Taylor. Nhưng nếu tiết lộ, tôi sẽ vô tình nói ra những điều mà chúng tôi muốn giữ riêng tư. Vì vậy, tôi sẽ không nói đâu", nam cầu thủ hài hước chia sẻ. Anh còn ngọt ngào gửi lời nhắn đến nữ ca sĩ: "Và anh yêu em, Taylor".

Theo một số nguồn tin được truyền thông quốc tế đăng tải, sau trận đấu vào ngày Giáng sinh năm ngoái, Travis Kelce và Taylor Swift đã lên kế hoạch tận hưởng kỳ nghỉ tại vùng núi tuyết, với những hoạt động như trượt tuyết, uống chocolate nóng và thư giãn bên nhau.

Sau trận đấu vào ngày Giáng sinh năm ngoái, Travis Kelce và Taylor Swift đã lên kế hoạch tận hưởng kỳ nghỉ tại vùng núi tuyết.

Một nguồn tin còn tiết lộ Travis Kelce đã chuẩn bị những món quà đắt đỏ dành cho Taylor Swift, với tổng giá trị được cho là lên đến 140.000 USD, trong đó có một chiếc đồng hồ Rolex trị giá khoảng 90.000 USD. Tuy nhiên, thông tin này chưa được cả hai xác nhận.

Trước đó nữa, vào Giáng sinh năm 2024, Taylor Swift và Travis Kelce cũng được cho là đã có dịp sum họp cùng gia đình hai bên.

Sau những mùa lễ hội đồng hành cùng nhau, Travis Kelce hiện mong chờ một Giáng sinh mang ý nghĩa đặc biệt hơn, khi anh và Taylor Swift bắt đầu xây dựng những truyền thống riêng trong cuộc sống hôn nhân.