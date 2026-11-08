Chồng shipper, vợ sinh viên chia một con vịt thành 6 bữa ăn

Gia đình 3 người của Đình Kỳ hiện sinh sống tại Hà Nội.

Đi chợ về với một con vịt trên tay, vợ chồng Trịnh Đình Kỳ (sinh năm 1996) và Nguyễn Thị Mai (sinh năm 2003) chia thành nhiều phần vừa ăn, lần lượt chế biến thành các món luộc, rang, om sấu để thay đổi khẩu vị.

"Sức ăn của hai vợ chồng không quá nhiều nên một con vịt có thể chia thành 6 bữa", Kỳ nói với Tri Thức - Znews.

Đây là một trong những cách đôi vợ chồng quê Thanh Hóa tính toán chi phí sinh hoạt khi thuê trọ tại Hà Nội, vừa nuôi con nhỏ vừa trang trải việc học đại học của Mai. Thông thường, cả hai đi chợ một lần mỗi tuần, chia thực phẩm thành từng bữa với chi phí khoảng vài chục nghìn đồng.

Cuối năm 2025, gia đình ba người từng được chú ý khi Kỳ làm nghề giao hàng, thu nhập khoảng 7 triệu đồng/tháng, đồng thời chăm con để vợ tiếp tục đến trường. Gần một năm sau, tổng thu nhập gia đình tăng lên khoảng 20 triệu đồng/tháng, song hai vợ chồng vẫn duy trì thói quen phân chia các khoản chi và dành dụm cho những dự định tương lai.

Từng xoay xở với 7 triệu đồng/tháng

Trước khi kết hôn, Kỳ và Mai là hàng xóm tại Thanh Hóa. Gia đình hai bên đều làm nông, điều kiện kinh tế không dư dả. Kỳ bắt đầu theo đuổi Mai khi cô vừa vào đại học. Đến năm thứ hai, cả hai thử sức kinh doanh online, dự định tổ chức đám cưới sau khi Mai tốt nghiệp.

Tuy nhiên, kế hoạch thay đổi khi Mai mang thai trong năm học thứ ba. Hai người quyết định kết hôn dù việc kinh doanh chưa thuận lợi, thu nhập chưa ổn định. Khi đó, điều khiến cặp đôi băn khoăn nhất là làm sao vừa chăm sóc con nhỏ, vừa đảm bảo Mai có thể hoàn thành chương trình đại học.

Bản thân chỉ học hết THPT rồi đi làm, Kỳ hiểu những hạn chế về cơ hội nghề nghiệp khi không có bằng cấp. Vì vậy, anh ủng hộ vợ tiếp tục theo học ngành Công nghệ thực phẩm tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

"Tôi rất muốn vợ có tấm bằng đại học để có thêm cơ hội phát triển nên dù khó khăn đến đâu, tôi cũng cố gắng động viên và đồng hành cùng vợ", Kỳ chia sẻ.

Cặp đôi quê Thanh Hóa động viên nhau xây dựng tổ ấm khi sớm về chung một nhà.

Sau khi có con, hai vợ chồng đưa con gái ra Hà Nội sinh sống, thuê phòng trọ tại khu vực Gia Lâm để thuận tiện cho việc học của Mai.

Kỳ chọn làm nghề giao hàng qua ứng dụng vì có thể chủ động thời gian. Những ngày vợ đến trường, anh ở nhà trông con, lo chuyện ăn uống, sinh hoạt. Khi Mai trở về, Kỳ mới ra ngoài nhận đơn kiếm thêm thu nhập.

Thời gian đầu, công việc giao hàng mang lại cho anh trung bình khoảng 7 triệu đồng/tháng sau khi trừ chi phí. Những tháng Mai có lịch học dày, Kỳ phải dành nhiều thời gian ở nhà chăm con nên thu nhập còn thấp hơn.

"Việc được chồng ủng hộ học tiếp có ý nghĩa lớn với tôi, cho tôi thấy rằng mình đã chọn đúng người", Mai nói về ông xã, đồng thời dành lời khen anh là người luôn có trách nhiệm với gia đình.

Tuy nhiên thời gian này cũng là giai đoạn khó khăn nhất của cặp vợ chồng trẻ. Với khoản thu nhập chưa tới 10 triệu đồng, hai vợ chồng phải tính toán để trang trải tiền thuê trọ, ăn uống, bỉm sữa cho con và học phí của Mai. Cuối năm 2025, mỗi tháng, gia đình chi khoảng 2 triệu đồng cho tiền phòng và điện nước, 2 triệu đồng cho thực phẩm, khoảng 1 triệu đồng cho bỉm sữa; phần còn lại dành cho việc học và những khoản phát sinh.

Cả hai hạn chế mua sắm cá nhân, ưu tiên những nhu cầu cần thiết của con gái. Có lúc, Kỳ và Mai chỉ dùng chung một chiếc ba lô đựng laptop. Đến khi Kỳ mua tặng vợ một chiếc riêng, Mai vui đến rơi nước mắt.

"Lúc đó, động lực lớn nhất của hai đứa chắc là con gái. Con bé đáng yêu và khỏe mạnh", Kỳ bày tỏ.

Gia đình ở quê không khá giả, bố mẹ hai bên vẫn thường gửi rau củ, thực phẩm từ quê ra để hỗ trợ các con. Điều này giúp cặp đôi giảm bớt chi phí thực phẩm.

Thu nhập tăng gấp đôi, bắt đầu tích lũy

Khi con gái dần cứng cáp, có thể gửi nhà trẻ, vợ chồng Kỳ và Mai bắt đầu tìm cách gia tăng thu nhập. Cặp đôi bắt đầu xây kênh video chia sẻ cuộc sống gia đình và nhận tiếp thị liên kết. Kỳ cũng chạy giao hàng nhiều hơn, khoảng 8-10 tiếng/ngày thay vì phải chia nhỏ thời gian làm việc như giai đoạn con còn ẵm ngửa. Hiện, tổng thu nhập trung bình cả hai khoảng 20 triệu đồng/tháng.

"Mức chi tiêu gia đình đã được cải thiện đáng kể, nhưng khi có thêm thu nhập, chúng tôi vẫn ưu tiên tích lũy trước", Kỳ cho biết.

Hiện gia đình ba người thuê nhà với chi phí khoảng 3 triệu đồng/tháng. Hai vợ chồng dành thêm 3 triệu đồng cho ăn uống, khoảng 4 triệu đồng cho việc học, bỉm sữa và chăm sóc con, 1 triệu đồng mua sắm cá nhân. Chi phí xăng xe phục vụ công việc của Kỳ vào khoảng 2 triệu đồng, trong khi khoản dự phòng cho những phát sinh hàng tháng là 1 triệu đồng.

Cuộc sống gia đình trẻ cải thiện hơn trước khi thu nhập tăng gấp đôi.

Trong sinh hoạt hàng ngày, cả hai vẫn duy trì thói quen đi chợ một lần mỗi tuần, mua thực phẩm đủ dùng rồi chia thành nhiều phần để chế biến dần. Với những nguyên liệu có thể sử dụng cho nhiều bữa, Mai thay đổi cách nấu để thực đơn không bị lặp lại.

Bên cạnh đó, cả hai hạn chế mua đồ ăn vặt, những món đồ lặt vặt hoặc các vật dụng chưa thực sự cần thiết, ưu tiên ngân sách dành cho con gái.

Theo Kỳ, điều quan trọng không chỉ nằm ở việc giảm chi phí từng bữa ăn mà còn ở cách kiểm soát các khoản tiền trong tháng. Trước đây, khi thu nhập thấp, hai người thường phải cân nhắc trước mỗi lần mua sắm. Hiện điều kiện kinh tế đã cải thiện, họ vẫn giữ cách phân chia ngân sách để tránh chi tiêu vượt kế hoạch.

Nhờ thu nhập tăng và duy trì cách quản lý chi tiêu, gia đình nhỏ hiện có thể tích lũy khoảng nửa chỉ vàng mỗi tháng. Dù chưa phải khoản tiền lớn so với những dự định dài hạn, đây là thay đổi đáng kể với hai người so với giai đoạn thu nhập chủ yếu chỉ đủ trang trải sinh hoạt.

Năm sau, Mai dự kiến hoàn thành chương trình đại học. Sau khi tốt nghiệp, cô mong muốn tìm được công việc phù hợp với chuyên ngành, qua đó có thêm nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

"Mục tiêu lớn nhất của hai đứa vẫn là tích lũy được 1 tỷ đồng để 'bỏ phố về quê'. Chúng tôi cũng ấp ủ một dự án về quê bán đặc sản quê hương, tận dụng những kinh nghiệm từng có khi bán hàng online", ông bố trẻ cho biết.

Mai An