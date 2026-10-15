Chồng Shin Min Ah gây sốt với diện mạo mới

Theo MyDaily, ngày 13/10, nam diễn viên Kim Woo Bin đã đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân loạt hình ảnh mới, ghi lại những khoảnh khắc trong quá trình làm việc.

Kèm theo những bức ảnh, ông xã Shin Min Ah chia sẻ dòng trạng thái ngắn gọn: "Trời vẫn còn hơi nóng".

Kim Woo Bin đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân loạt hình ảnh mới.

Trong loạt ảnh, Kim Woo Bin xuất hiện với chiếc áo len màu hồng pastel, kết hợp cùng quần trắng. Cách phối đồ đơn giản nhưng tinh tế giúp nam diễn viên mang đến hình ảnh trẻ trung, nhẹ nhàng và có phần khác biệt so với phong cách thường thấy.

Đáng chú ý, Kim Woo Bin còn cầm một chiếc quạt mini trên tay, tranh thủ làm mát cơ thể trong những khoảng nghỉ giữa buổi ghi hình. Khoảnh khắc đời thường này khiến hình ảnh của nam tài tử trở nên gần gũi hơn với người hâm mộ.

Dù chỉ diện trang phục đơn giản, Kim Woo Bin vẫn gây ấn tượng nhờ chiều cao nổi bật, vóc dáng cân đối cùng thần thái cuốn hút. Đặc biệt, sắc hồng ngọt ngào được nhận xét rất phù hợp với nam diễn viên, giúp anh trông trẻ trung và mềm mại hơn.

Dù chỉ diện trang phục đơn giản, Kim Woo Bin vẫn gây ấn tượng.

Ngay sau khi được đăng tải, loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhiều người dành lời khen cho phong cách thời trang của Kim Woo Bin, đồng thời bày tỏ sự thích thú trước diện mạo mới của anh.

Một số bình luận đáng chú ý như: "Sao anh lại đẹp đến thế này, khiến người ta rung động quá", "Đến màu hồng cũng hợp với anh như vậy thì biết làm sao đây?", "Đúng là đàn ông mặc màu hồng vẫn đẹp nhất". Đặc biệt, một khán giả còn hài hước ví von: "Giữa tháng 10 mà hoa anh đào lại nở rồi".

Những lời khen cho thấy sức hút của Kim Woo Bin không chỉ đến từ khả năng diễn xuất mà còn ở phong cách thời trang và hình ảnh gần gũi ngoài đời thường.

Bên cạnh những khoảnh khắc mới trên mạng xã hội, cuộc sống của Kim Woo Bin cũng nhận được nhiều sự quan tâm sau khi anh kết hôn với nữ diễn viên Shin Min Ah vào tháng 12/2025.

Kim Woo Bin và Shin Min Ah kết hôn vào tháng 12/2025.

Cặp đôi vốn được công chúng yêu mến bởi chuyện tình bền chặt trước khi chính thức về chung một nhà. Sau đám cưới, cả hai tiếp tục tập trung cho sự nghiệp nghệ thuật và duy trì cuộc sống cá nhân tương đối kín tiếng.

Về công việc, Kim Woo Bin đang chuẩn bị trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình Gift của đài tvN, dự kiến lên sóng vào đầu tháng 12 tới.

Trong tác phẩm, nam diễn viên đảm nhận vai Jung Min Yong, một cựu huấn luyện viên ném bóng chày chuyên nghiệp, hiện là huấn luyện viên đội bóng chày tại trường trung học. Sau một tai nạn bất ngờ, nhân vật này có được năng lực đặc biệt, mở ra những diễn biến mới trong câu chuyện.

Sự trở lại của Kim Woo Bin được khán giả mong đợi, đặc biệt khi nam diễn viên tiếp tục thử sức với một nhân vật có hoàn cảnh và màu sắc khác biệt.

Giữa lúc chuẩn bị tái xuất màn ảnh, những hình ảnh đời thường của Kim Woo Bin vẫn đủ sức thu hút sự chú ý. Với chiếc áo len hồng đơn giản, ông xã Shin Min Ah một lần nữa khiến người hâm mộ thích thú bởi vẻ ngoài điển trai và phong cách thời trang đầy cuốn hút.