Chồng quỳ gối cầu hôn vợ tại concert BigBang

Anh Hưng cầu hôn vợ tại concert BigBang ngày 24/10.

Biết vợ yêu thích nhóm nhạc Hàn Quốc BigBang, anh Nguyễn Khánh Hưng (33 tuổi) quyết định tạo bất ngờ lớn cho vợ trong đêm concert 24/10. Giữa không khí náo nhiệt ở sân vận động Mỹ Đình, anh càng hồi hộp.

"Tôi cân nhắc khá lâu để chọn nhạc nền cho màn cầu hôn của mình. Cuối cùng, tôi chọn bài hát If You để nhắc bản thân phải làm những điều khiến vợ vui và trân trọng", anh nói với Tri Thức - Znews.

Khi nốt nhạc đầu tiên của If You vang lên, anh Hưng quỳ xuống, nắm tay bạn đời và nói: "Dù là 5 năm trước, năm nay hay tất cả những năm về sau, nếu không phải em thì sẽ không là ai khác".

Trước ánh mắt kiên định của chồng, chị Bùi Diệu Huyền (30 tuổi) bật khóc vì lần đầu được cầu hôn đúng nghĩa, sau 5 năm hai người đăng ký kết hôn, nhưng chưa thể tổ chức tiệc cưới vì dịch Covid-19.

Màn cầu hôn được anh Hưng ấp ủ trong 1 năm.

Chị Huyền cho biết chồng chi 19 triệu đồng để chuẩn bị cho màn cầu hôn tại concert.

“Chồng tôi cho rằng việc chưa có đám cưới, chưa được cầu hôn là thiệt thòi lớn với vợ nên muốn tìm cách bù đắp”, chị kể.

Vốn hướng nội và ít lãng mạn, anh Hưng khiến bạn đời bất ngờ khi thực hiện ý định. Trước đó, anh từng lên kế hoạch cầu hôn vợ tại concert của G-Dragon nhưng cuối cùng không đủ can đảm, đành mang nhẫn về cất.

Khi chị Huyền vô tình phát hiện chiếc nhẫn, anh Hưng nói vợ hãy xem đó là nhẫn bình thường để đeo, anh sẽ tìm dịp khác.

Suốt một năm sau, chị Huyền không nghĩ chồng cầu hôn giữa nơi đông người. Vì vậy, chị bất ngờ khi anh thực hiện điều này tại concert BigBang tối 24/10.

Trước khi kết hôn, chị Huyền và anh Hưng quen nhau qua ứng dụng hẹn hò. Ban đầu, chị không đặt nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ này. Cả hai chỉ kết bạn Facebook, anh Hưng thường xuyên trả lời story nhưng chị hiếm khi phản hồi.

Đến khi chị Huyền nghỉ việc, tâm trạng chênh vênh, anh Hưng ngỏ lời rủ chị đi ăn với tư cách bạn bè. Chị vài lần đồng ý rồi lại hủy hẹn. Dù vậy, anh Hưng không tỏ thái độ khó chịu hay thúc ép.

"Anh muốn tôi thoải mái nhất có thể khi gặp nhau. Câu nói đó khiến tôi rung động", chị Huyền kể.

Cuộc gặp trực tiếp đem lại cảm giác thân quen khác hẳn những lần trò chuyện trên mạng. Chị Huyền nhanh chóng cảm nhận được sự an toàn và được trân trọng khi ở bên anh Hưng. Chỉ sau vài tháng, cả hai quyết định kết hôn.

Tuy nhiên, dịch Covid-19 khiến kế hoạch tổ chức tiệc cưới liên tục bị trì hoãn. Sau 5 năm, lễ cưới có mặt đông đủ bạn bè, người thân vẫn chưa thể diễn ra như dự định. Với chị Huyền, màn cầu hôn tại concert BigBang là món quà bất ngờ, đồng thời đánh dấu mới trong hành trình hôn nhân của hai người.

Hà Vi