Chồng quá rảnh, không muốn phấn đấu, vì được bố mẹ cho 50 triệu đồng mỗi tháng

Điều khiến tôi mệt mỏi không phải là chồng kiếm ít tiền, mà là anh dường như đã quá hài lòng với cuộc sống hiện tại và không còn muốn cố gắng thêm bất cứ điều gì.

Nhà chồng tôi có vài bất động sản cho thuê. Sau khi chúng tôi cưới, bố mẹ giao cho anh hưởng toàn bộ tiền thuê một căn, khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng. Cộng với tiền lương, thu nhập của anh hơn 60 triệu đồng, trong khi tôi làm quản lý cho một doanh nghiệp với thu nhập khoảng 35 triệu đồng nhưng công việc khá áp lực. Nhìn từ bên ngoài, có lẽ nhiều người sẽ cho rằng tôi may mắn vì chồng có thu nhập cao và gia đình chồng có điều kiện. Nhưng sống cùng nhau mới thấy, chính sự đủ đầy ấy dường như khiến chồng tôi không còn nhu cầu phấn đấu.

Anh đi làm khá muộn, có hôm ghé công ty một lúc rồi ra quán nước với bạn, khoảng 15h đã về nhà. Khi tôi nói chuyện phát triển công việc, học thêm hoặc tìm một cơ hội tốt hơn, anh thường cười và bảo: “Anh đang có hơn 60 triệu mỗi tháng, sao phải cố nữa?”. Theo anh, công việc hiện tại đủ nhàn, thu nhập không thấp, cuộc sống lại thoải mái thì chẳng có lý do gì phải lao đầu vào công việc để kiếm thêm vài chục triệu.

Tôi hiểu không phải ai cũng cần phải làm việc quần quật để chứng minh giá trị bản thân. Nếu một người có nguồn thu nhập ổn định, sống đúng khả năng và cảm thấy hài lòng thì bản thân điều đó không có gì sai. Nhưng điều khiến tôi khó chịu là chồng không chỉ chọn một công việc nhẹ nhàng, anh còn dường như mặc định rằng những việc khác trong gia đình cũng không cần mình phải bận tâm.

Ảnh minh họa.

Tôi thường xuyên phải làm việc với cường độ cao. Có ngày họp liên tục từ sáng đến chiều, tối vẫn phải xử lý email. Trong khi đó, chồng khá rảnh nên thường xuyên nhắn tin cho tôi, gửi video, đường link hoặc kể những chuyện trên mạng. Có lần tôi đang họp, anh nhắn gần chục tin liên tiếp rồi đến tối trách vợ rằng “có vài giây trả lời cũng không có”. Tôi giải thích rằng giờ làm việc của mình không thể vừa họp vừa trò chuyện cả ngày, nhưng anh lại cho rằng tôi quá nghiêm trọng hóa công việc và tự làm khổ bản thân.

Điều khiến tôi buồn hơn là dù về nhà từ rất sớm, anh cũng ít chủ động đón con, kèm con học hay làm việc nhà. Hai vợ chồng hiện sống cùng bố mẹ chồng, bà nội thường nấu ăn và hỗ trợ đưa đón cháu nên anh càng ít có lý do để tự xoay xở. Tôi từng đề nghị ra riêng để hai vợ chồng tự lo cuộc sống và chồng có thêm trách nhiệm với gia đình, nhưng anh không đồng ý. Anh cho rằng nhà rộng, bố mẹ vui vì được gần cháu, ra riêng vừa tốn tiền vừa mất công.

Tôi bắt đầu nhận ra điều khiến mình khó chịu có lẽ không phải 50 triệu đồng bố mẹ cho chồng mỗi tháng. Nếu khoản tiền đó giúp gia đình có cuộc sống tốt hơn, tôi hoàn toàn biết ơn bố mẹ chồng. Nhưng tôi sợ một ngày nào đó, khi bố mẹ không còn đủ khả năng hỗ trợ, chồng vẫn giữ nguyên cách sống hiện tại thì cả gia đình sẽ phải dựa vào nguồn thu nhập của tôi hoặc tiếp tục trông chờ vào tài sản bố mẹ để lại.

Gần đây, chúng tôi cũng ngày càng ít chuyện để nói với nhau. Tôi đi làm về muốn kể chuyện công việc, kế hoạch tương lai hoặc việc học của con, còn chồng chủ yếu nói chuyện bạn bè, những vụ “bóc phốt” trên mạng hoặc cuối tuần ăn gì, đi đâu. Tôi không cần chồng phải kiếm thật nhiều tiền hơn tôi, càng không nghĩ một người đàn ông phải làm việc đến kiệt sức mới gọi là có chí tiến thủ. Điều tôi cần là cảm giác anh đang cùng tôi xây dựng một cuộc sống của hai vợ chồng, chứ không phải chỉ tận hưởng những gì bố mẹ đã chuẩn bị sẵn.

Tôi cũng tự hỏi liệu mình có đang quá khắt khe hay không. Có thể với chồng, hơn 60 triệu đồng mỗi tháng và một công việc nhàn hạ đã là cuộc sống đáng mơ ước. Nhưng với tôi, hôn nhân không chỉ là chuyện hai người có bao nhiêu tiền mà còn là cách mỗi người sử dụng thời gian, chia sẻ trách nhiệm và chuẩn bị cho tương lai.

Tôi có đang sai khi mong chồng có chí tiến thủ, hay vấn đề thực sự không nằm ở chuyện anh không muốn kiếm thêm tiền mà ở việc anh đã quá quen với sự bao bọc của bố mẹ và dần mất đi động lực tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình?