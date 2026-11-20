Một câu chuyện đầy xúc động vừa được chia sẻ tại Thái Lan khi người vợ quyết định hiến tặng nội tạng của người chồng vừa qua đời, với mong muốn trao cơ hội sống cho những bệnh nhân đang chờ ghép tạng. Nghĩa cử cao đẹp này đã giúp 5 người khác có thêm hy vọng được tiếp tục cuộc sống.

Theo truyền thông Thái Lan, ngày 17/11, tại Bệnh viện Phetchabun, đại diện bệnh viện cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phetchabun đã tổ chức trao giấy chứng nhận vinh danh và vòng hoa tri ân cho gia đình ông Prachai Nilapaka (56 tuổi), người vừa qua đời sau một tai nạn sinh hoạt và quyết định hiến tặng nội tạng để cứu sống những bệnh nhân khác.

Chia sẻ về sự việc, bà Lamut Khunthip, vợ của ông Prachai, cho biết chồng bà gặp tai nạn vào ngày Chủ nhật khi không may trượt chân, té ngã trong nhà tắm. Ngay sau đó, người thân đã đưa ông đến Bệnh viện Phetchabun cấp cứu. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định ông bị xuất huyết não và nhanh chóng tiến hành điều trị, chăm sóc tích cực.

Tuy nhiên, đến 23 giờ ngày 16/11, ông Prachai được xác định chết não. Sau khi được nhân viên y tế giải thích về chương trình hiến tặng nội tạng nhằm hỗ trợ những bệnh nhân đang chờ ghép, bà Lamut cùng các thành viên trong gia đình đã đi đến quyết định hiến tạng của người thân.

Người vợ cho biết đây là món quà cuối cùng mà gia đình muốn dành cho người chồng đã khuất. Thay vì để những bộ phận trên cơ thể mất đi một cách vô ích, bà hy vọng chúng có thể tiếp tục mang lại sự sống và cơ hội hồi phục cho những người đang cần được giúp đỡ.

Theo thông tin từ bệnh viện, các bộ phận được hiến tặng bao gồm gan, hai quả thận và hai giác mạc. Nhờ nghĩa cử này, 5 bệnh nhân khác có cơ hội được tiếp nhận các bộ phận phù hợp để tiếp tục điều trị.

Đại diện Bệnh viện Phetchabun đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình người quá cố, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước quyết định đầy nhân văn của người thân ông Prachai. Đây được xem là nghĩa cử cao đẹp, giúp trao đi hy vọng sống cho những bệnh nhân đang ngày ngày chờ đợi cơ hội được ghép tạng.

Dù sự ra đi của ông Prachai để lại nỗi mất mát lớn đối với gia đình, nhưng những gì ông để lại sẽ tiếp tục hiện diện trong cuộc sống của 5 người khác. Câu chuyện cũng một lần nữa lan tỏa thông điệp ý nghĩa về việc hiến tặng mô, tạng: Một quyết định nhân văn có thể giúp nhiều cuộc đời được viết tiếp.