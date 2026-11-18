Hồ Ngọc Hà là một trong những nữ ca sĩ hàng đầu của làng giải trí Việt Nam, ghi dấu ấn qua nhiều sản phẩm âm nhạc và hoạt động nghệ thuật nổi bật. Bên cạnh sự nghiệp thành công, cô còn nhận được sự quan tâm của công chúng bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên diễn viên Kim Lý cùng các con.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà hào hứng chia sẻ tin vui khi chính thức phát hành single thứ hai nằm trong album phòng thu thứ 8. Sản phẩm âm nhạc mới nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt là những người hâm mộ đã chờ đợi sự trở lại của nữ ca sĩ với một album mới sau nhiều năm.

Hồ Ngọc Hà chính thức ra mắt single thứ hai trong album vol. 8.

Đáng chú ý, Kim Lý cũng nhanh chóng có động thái ủng hộ bà xã. Nam diễn viên chia sẻ bài hát mới của Hồ Ngọc Hà kèm lời nhắn ngọt ngào: "Em yêu ơi, hay quá. Em muốn yêu hay là không yêu".

Cách bày tỏ tình cảm của Kim Lý khiến nhiều người thích thú. Đặc biệt, câu nói của anh còn được nhận xét là có sự liên tưởng hài hước đến nội dung ca từ trong ca khúc mới của Hồ Ngọc Hà.

Ở tuổi 42, Hồ Ngọc Hà vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật sôi nổi và liên tục giới thiệu những sản phẩm âm nhạc mới. Không chỉ đồng hành trong cuộc sống thường ngày, Kim Lý còn thường xuyên thể hiện sự quan tâm, ủng hộ dành cho con đường nghệ thuật của bà xã. Những tương tác tình cảm của cặp đôi vì thế luôn nhận được sự chú ý từ công chúng.

Dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước phản ứng của Kim Lý. Không ít người dành lời khen cho sự ngọt ngào, hài hước của nam diễn viên, đồng thời nhận xét cả hai vẫn giữ được tình cảm mặn nồng sau nhiều năm gắn bó. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng gửi lời chúc mừng Hồ Ngọc Hà khi tiếp tục ra mắt sản phẩm mới, bày tỏ sự mong đợi đối với toàn bộ album vol. 8.

Đáng chú ý, việc Hồ Ngọc Hà phát hành album mới sau 12 năm kể từ vol. 7 cũng đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ. Trước đó, vol. 7 Mối Tình Xưa là một trong những dự án âm nhạc đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật của Hồ Ngọc Hà. Sau nhiều năm, cô tiếp tục trở lại với album phòng thu thứ 8, cho thấy mong muốn duy trì sự kết nối với khán giả thông qua những sản phẩm được đầu tư nghiêm túc.

Hồ Ngọc Hà duy trì sức hút sau nhiều năm ca hát.

Không chỉ có sự nghiệp ổn định, Hồ Ngọc Hà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống riêng hạnh phúc. Cô và Kim Lý bén duyên sau khi hợp tác trong MV Cả Một Trời Thương Nhớ. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai công khai mối quan hệ và xây dựng tổ ấm chung. Năm 2020, cặp đôi chào đón hai con song sinh Lisa và Leon.

Từ khi có các con, Hồ Ngọc Hà thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình. Nữ ca sĩ và Kim Lý cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy hai bé, đồng thời duy trì những chuyến du lịch và hoạt động chung. Qua những hình ảnh được đăng tải, cả hai cho thấy sự đồng hành trong việc chăm sóc con cái cũng như vun đắp tổ ấm.

Hôn nhân hạnh phúc của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý được nhiều người yêu thích.

Dù bận rộn với công việc, Kim Lý vẫn thường xuyên xuất hiện bên cạnh Hồ Ngọc Hà tại các sự kiện quan trọng và không ngần ngại thể hiện tình cảm dành cho vợ.

Về phía nữ ca sĩ, cô cũng nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên ông xã. Sau nhiều năm gắn bó, cặp đôi vẫn duy trì sự quan tâm và ủng hộ lẫn nhau. Sự nghiệp tiếp tục phát triển cùng tổ ấm hạnh phúc giúp Hồ Ngọc Hà trở thành một trong những nghệ sĩ nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Hồ Ngọc Hà cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình.