Chồng ốm, tôi túc trực ngày đêm, đến ngày tôi nhập viện, ông lại có phản ứng bất ngờ

Mới 15 tuổi, bé Hoàng Mỹ đã phải trải qua 15 lần vào hóa chất, cùng những ca phẫu thuật đau đớn để giành giật sự sống chỉ với ước mơ được đến trường và không phải nhìn thấy mẹ khóc.