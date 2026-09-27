Chồng ốm nằm bất động trên giường, người vợ làm một việc khiến anh chỉ biết quay mặt đi

Một người đàn ông ở Hồ Bắc (Trung Quốc) nằm bẹp trên giường vì sốt và đau nhức toàn thân. Trong khi chồng mệt đến mức không muốn động đậy, người vợ lại bật nhạc, đứng ngay bên cạnh nhảy múa khiến anh chỉ biết bất lực nhìn theo.

Theo nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc ngày 26/9, câu chuyện xảy ra tại một gia đình ở Hồ Bắc. Người chồng được cho là đang bị sốt, cơ thể đau nhức, cảm thấy lạnh và phải đắp chăn dày. Trên trán anh còn dán miếng hạ sốt.

Trong tình trạng mệt mỏi, người đàn ông gần như không muốn làm bất cứ việc gì. Anh nằm im trên giường, thậm chí không còn tâm trạng sử dụng điện thoại hay trò chuyện. Trái ngược với sự uể oải của chồng, người vợ lại có màn phản ứng khiến nhiều người bật cười. Thay vì ngồi bên cạnh chăm sóc theo cách thông thường, cô mở nhạc rồi vui vẻ nhảy múa ngay cạnh giường.

Người vợ còn hài hước nói rằng cô muốn "nhảy một điệu để anh vui".

Thế nhưng, nhân vật chính dường như chẳng thể vui nổi. Người đàn ông nằm trên giường chỉ có thể nhìn vợ nhảy múa trong bất lực. Cơ thể không còn sức để đứng dậy, cộng thêm cảm giác khó chịu khiến anh chỉ biết quay mặt sang hướng khác và nhắm mắt, như thể muốn “mặc kệ” màn biểu diễn bên cạnh.

Đằng sau hành động trêu chọc của người vợ được cho là một câu chuyện khá thú vị về cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng.

Theo chia sẻ, người chồng vốn hiếm khi bị ốm nên thường tỏ ra khá chủ quan mỗi khi vợ không khỏe. Anh từng cho rằng bản thân chỉ bị cảm nhẹ và không cần quá nhiều sự chăm sóc. Khi vợ bị bệnh đến mức phải nằm trên giường, người đàn ông này vẫn có thể thoải mái đi câu cá, chơi thể thao hoặc thưởng thức những món ăn ngon.

Lần này, tình thế bất ngờ đảo ngược khi chính anh lại là người đổ bệnh trước.

Có lẽ vì vậy, người vợ mới tranh thủ “trả đũa” bằng cách bật nhạc và nhảy múa ngay trước mặt chồng. Màn trêu chọc không mang tính nghiêm trọng nhưng nhanh chóng thu hút sự chú ý sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội.

Hình ảnh người chồng nằm im trên giường, vẻ mặt bất lực trong khi vợ vô tư nhảy múa bên cạnh khiến câu chuyện trở nên hài hước. Nhiều người cho rằng đây có thể là cách người vợ "đòi lại công bằng" sau những lần bản thân từng phải chịu cảnh ốm đau nhưng không được chồng chăm sóc đúng mức.

Tuy nhiên, câu chuyện cũng đặt ra một vấn đề thực tế trong cuộc sống gia đình: khi một người bị bệnh, sự quan tâm và chăm sóc từ người còn lại thường có ý nghĩa rất lớn.

Dù vợ chồng có thể trêu chọc nhau để tạo không khí vui vẻ, người thân vẫn cần chú ý đến tình trạng sức khỏe của người bệnh, đặc biệt khi xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, đau nhức hoặc khó thở. Với các bệnh truyền nhiễm, việc giữ vệ sinh, hạn chế tiếp xúc khi cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng ngừa phù hợp cũng là điều mỗi thành viên trong gia đình nên lưu ý.

Câu chuyện của cặp vợ chồng ở Hồ Bắc vì thế vừa mang màu sắc hài hước, vừa cho thấy một khía cạnh quen thuộc của đời sống hôn nhân: những màn “trả đũa” nhỏ đôi khi trở thành gia vị khiến cuộc sống vợ chồng bớt nhàm chán.

Có thể người chồng sẽ chẳng thể cười nổi trong lúc đang sốt và đau nhức, nhưng khi khỏe lại, màn nhảy múa của vợ rất có thể sẽ trở thành một kỷ niệm đáng nhớ của cả hai.