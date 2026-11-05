Chồng nói đi thăm anh trai, vợ âm thầm thuê thám tử rồi phát hiện sự thật khó tin

Một người phụ nữ ở Singapore nghi ngờ chồng ngoại tình nên thuê thám tử tư theo dõi. Trong quá trình điều tra, bà bất ngờ phát hiện người phụ nữ có quan hệ với chồng mình cũng đang sống cùng một người đàn ông khác. Trớ trêu hơn, chính người đàn ông này sau đó đã cung cấp những bằng chứng quan trọng, giúp bà làm sáng tỏ chuyện ngoại tình.

Theo Channel NewsAsia (CNA), vụ việc được Tòa án Singapore xem xét vào tháng 3/2024, liên quan đến một cặp vợ chồng và người phụ nữ bị cáo buộc là nhân tình của người chồng.

Người vợ 45 tuổi nghi ngờ chồng mình, 51 tuổi, có quan hệ ngoài luồng với một nữ giám đốc 51 tuổi. Để tìm bằng chứng, bà thuê thám tử tư theo dõi chồng và ghi lại những lần ông gặp gỡ người phụ nữ này.

Sau khi phát hiện chồng phản bội, người vợ quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân. Ảnh minh họa

Chiếc ô tô hé lộ những chuyến đi bí mật

Báo cáo của thám tử cho thấy người chồng thường xuyên lái chiếc SUV Subaru màu đen đến căn hộ của nữ giám đốc. Có những lần ông ở lại qua đêm và chỉ rời đi vào sáng hôm sau.

Đáng chú ý, tối 7/5/2022, người đàn ông cùng người phụ nữ trở về căn hộ bằng chiếc xe này vào khoảng 21h45. Sau khi mang theo một số túi đồ vào nhà, cả hai ở lại qua đêm. Đến khoảng 10h sáng hôm sau, người đàn ông mới xuất hiện trở lại và lấy một số vật dụng từ ô tô.

Không chỉ có báo cáo của thám tử, người vợ còn tìm được một nhân chứng đặc biệt: bạn đời của chính nữ giám đốc bị nghi là nhân tình của chồng mình.

Người đàn ông này cho biết ông đã chung sống với nữ giám đốc và con gái riêng của cô hơn 10 năm. Tuy nhiên, từ năm 2019, ông bắt đầu nhận thấy bạn đời có những biểu hiện bất thường.

Ông phát hiện các tin nhắn tình cảm giữa nữ giám đốc và người đàn ông đã có vợ. Hai người thường xuyên liên lạc, gọi nhau bằng những từ ngữ thân mật. Nữ giám đốc cũng nhiều lần lái chiếc Subaru màu đen ra ngoài rồi trở về sau nửa đêm.

Khi bị nghi ngờ, nữ giám đốc từng nói rằng cô đi gặp một đồng nghiệp cũ. Tuy nhiên, khi bạn đời gọi điện xác minh, người này phủ nhận cuộc gặp.

Sau khi phát hiện những dấu hiệu đáng ngờ, người đàn ông quyết định đối chất trực tiếp với chồng của người phụ nữ vào ngày 30/5/2021. Qua cuộc trò chuyện, ông nhận ra người đàn ông kia dường như không biết mình vẫn đang chung sống với nữ giám đốc.

Hai người đàn ông đều phủ nhận nhưng không thuyết phục được tòa

Trong khi đó, người chồng bị tố ngoại tình giải thích rằng ông thường đến khu căn hộ nói trên để thăm anh trai. Tuy nhiên, người vợ đã thu thập dữ liệu về thời gian và tần suất chiếc Subaru của chồng xuất hiện tại bãi đỗ xe gần nhà nữ giám đốc.

Những dữ liệu này cho thấy chiếc xe thường xuyên có mặt tại khu vực, thậm chí ghi nhận cả những lần đi qua cổng kiểm soát dẫn vào khu căn hộ của người phụ nữ.

Người chồng và nữ giám đốc cùng giải thích rằng họ chỉ gặp nhau để trao đổi về vụ ly hôn và những cáo buộc ngoại tình. Tuy nhiên, thẩm phán nhận định lời giải thích này thiếu thuyết phục, nhất là khi hai người thường xuyên ở riêng với nhau qua đêm.

Ngày 27/3/2024, Thẩm phán Choo Han Teck bác đơn kháng cáo của người chồng và nữ giám đốc, giữ nguyên kết luận về hành vi ngoại tình.

Trước đó, tòa đã yêu cầu hai người cùng thanh toán 6.000 SGD (khoảng 4.450 USD) chi phí tố tụng và hoàn trả chi phí thuê thám tử tư cho người vợ. Sau khi kháng cáo không thành công, mỗi người còn phải trả thêm 2.000 SGD chi phí kháng cáo.