Chồng nói đi công tác, vợ lần theo lại phát hiện ra cảnh tượng không ngờ

Theo The Sun, đoạn video được đăng tải trực tuyến hôm 29/1/2025, ghi lại cảnh một người vợ phát hiện chồng ngoại tình và quyết định đối đầu trực tiếp với chồng cùng người phụ nữ được cho là nhân tình của anh ta.

Hình ảnh từ camera chuông cửa cho thấy người chồng bước ra khỏi căn hộ của nhân tình trước. Người đàn ông dường như không biết rằng vợ mình đang đứng chờ bên ngoài trong thời tiết giá lạnh.

Ngay khi vừa xuất hiện, người chồng bất ngờ bị vợ lao tới tấn công. Người phụ nữ liên tục đấm vào đầu chồng, thậm chí kéo cả mũ áo của anh xuống. Người đàn ông gần như không phản kháng, chủ yếu tìm cách che chắn và tránh những cú đánh từ vợ.

Đoạn video ghi lại cảnh người chồng ngoại tình bị bắt quả tang khi vừa rời khỏi nhà nhân tình. (Nguồn: NewsX)

Chỉ vài giây sau, người phụ nữ được cho là nhân tình cũng bước ra khỏi căn hộ. Nhìn thấy người đàn ông đi cùng mình đang bị đánh, cô tỏ ra vô cùng bất ngờ và đứng sững tại chỗ.

Tuy nhiên, người vợ nhanh chóng chuyển hướng, lao đến đấm thẳng vào mặt đối phương. Chưa dừng lại, cô tiếp tục túm búi tóc của người phụ nữ này, giật mạnh về phía sau.

Người chồng lúc này cố gắng chen vào giữa hai người phụ nữ để can ngăn nhưng không thành công. Người vợ sau đó kéo cả hai rời khỏi khu vực cửa căn hộ, hướng ra phía đường trước khi cuộc ẩu đả tạm thời được ngăn lại.

Đáng chú ý, khi người phụ nữ được cho là nhân tình định quay trở vào trong căn hộ, người vợ tiếp tục lao tới truy đuổi. Cô đuổi kịp đối phương rồi đập mặt người này vào tường của tòa nhà.

Người phụ nữ bị choáng, đưa tay ôm mũi kiểm tra và phát hiện máu chảy ra. Trong khi đó, người chồng tiếp tục hứng chịu những cú đấm từ vợ.

Người vợ liên tục tấn công cả hai. (Nguồn: NewsX)

Một người hàng xóm dắt chó đi ngang qua đúng thời điểm xảy ra vụ việc. Người này tỏ ra bối rối khi chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn ngay trước mắt.

Theo The Sun, danh tính những người xuất hiện trong video chưa được công bố. Truyền thông địa phương cho biết trước đó, người chồng nói với vợ rằng anh sẽ rời khỏi thành phố để đi công tác trong ngày.

Tuy nhiên, sau khi phát hiện chồng xuất hiện tại một quán karaoke cùng một phụ nữ khác, người vợ nhận ra chuyến công tác có thể chỉ là cái cớ. Cô quyết định lần theo dấu vết để xác minh nghi ngờ và tìm đến nơi ở của người phụ nữ kia.

The Sun cho biết chưa rõ vụ ẩu đả có được trình báo với cảnh sát hay không.