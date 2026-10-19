Chồng nói đi câu cá, vợ không ngờ một lần đi chợ lại phơi bày lời nói dối của anh

Chồng bỗng mê câu cá, cuối tuần nào cũng vắng nhà

Hương và Đức kết hôn được 5 năm, có với nhau hai đứa con nhỏ. Đức vốn được mọi người nhận xét là người đàn ông hiền lành, chịu khó làm ăn, ít tụ tập bạn bè. Bởi vậy, Hương luôn cảm thấy yên tâm khi chồng ra ngoài.

Mọi chuyện chỉ thay đổi từ ngày một người hàng xóm thường xuyên sang rủ Đức đi câu cá.

Lần đầu tiên, Đức đi từ đầu giờ chiều đến gần tối mới về. Trên tay anh là một con cá trắm nặng hơn 4kg. Vừa bước vào nhà, Đức đã hào hứng kể cho vợ nghe đủ chuyện bên hồ, từ lúc cá cắn câu đến cảm giác sung sướng khi kéo được con cá lớn lên bờ.

Hương thấy chồng vui vẻ cũng mừng, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng từ hôm ấy, câu cá dường như trở thành niềm đam mê mới của Đức. Anh sắm hẳn một bộ cần câu trị giá cả triệu đồng, rồi liên tục mua thêm đồ nghề, mồi câu. Cuối tuần nào anh cũng háo hức chuẩn bị từ tối hôm trước, sáng sớm đã xách cần ra khỏi nhà.

Trong khi đó, Hương vừa sinh con thứ hai, một mình xoay xở với đứa lớn và em bé còn đỏ hỏn. Có những ngày cô bận đến mức chẳng kịp ăn một bữa cơm tử tế, còn Đức thì thảnh thơi tận hưởng những giờ phút bên hồ cá.

Đôi lần Hương định phàn nàn, nhưng nghĩ chồng đi làm cả tuần cũng cần có thú vui riêng, cô lại nhẫn nhịn.

Điều khiến Hương khó chịu hơn cả là khoản tiền ngày càng tăng cho sở thích này. Tiền mua cần câu, sắm phụ kiện, mua mồi rồi phí vào hồ câu chẳng phải ít, trong khi kinh tế gia đình vẫn còn nhiều khoản phải lo.

Hương nhẹ nhàng khuyên chồng thỉnh thoảng đi câu cho vui, đừng quá sa đà. Đức chỉ cười, đáp tỉnh bơ: "Trước đây anh cũng không hiểu sao người ta có thể ngồi lì cả ngày bên hồ cá, nhưng thử rồi mới thấy thú vị thật. Ngồi câu là quên cả giờ giấc, em ạ!".

Nghe chồng nói vậy, Hương đành im lặng. Cô không ngờ chính sự tin tưởng ấy lại khiến mình bắt đầu hoang mang sau này.

Vừa bước đến hàng cá, Hương bỗng khựng lại. Người đàn ông đang đứng trước sạp, cúi xuống chỉ trỏ từng con cá rồi hỏi giá chính là Đức, người chồng đang nói với cô rằng mình đi câu từ sáng sớm. Ảnh minh họa

Vợ chết lặng khi bắt gặp chồng ở hàng cá ngoài chợ

Chủ nhật tuần trước, Đức lại dậy từ 5 giờ sáng để đi câu. Anh nói hôm nay sẽ thử một địa điểm mới, có thể phải đến chiều muộn mới về.

Hương ở nhà với hai đứa trẻ, loay hoay mãi mới thu xếp được việc nhà. Đến gần trưa, cô đành để đứa lớn trông nhà trong chốc lát, còn mình địu em bé ra chợ mua thức ăn.

Vừa bước đến hàng cá, Hương bỗng khựng lại. Người đàn ông đang đứng trước sạp, cúi xuống chỉ trỏ từng con cá rồi hỏi giá, chẳng phải ai xa lạ mà chính là Đức, người chồng đang nói với cô rằng mình đi câu từ sáng sớm.

Hương đứng sững vài giây. Cô nhìn chồng chăm chú, cố tìm một lời giải thích hợp lý cho cảnh tượng trước mắt. Có thể anh chỉ ghé chợ mua thêm đồ? Nhưng tại sao anh lại phải nói dối về chuyện đi câu?

Cô không bước đến chất vấn, cũng không gọi tên chồng. Hương lặng lẽ quay sang hàng khác mua những thứ cần thiết rồi trở về nhà, trong đầu rối bời với hàng loạt câu hỏi.

Khoảng 10 phút sau, Đức cũng về. Anh tươi cười bước vào nhà, trên tay cầm hai con cá chép khá lớn. "May thật, hôm nay được mẻ cá ngon đấy. Em làm luôn đi cho tươi!", Đức nói, giọng đầy tự hào.

Hương nhìn hai con cá, rồi nhìn chồng. Cô cố giữ bình tĩnh, hỏi một câu tưởng như rất bình thường: "Cá này anh mua đấy à?"

Đức lập tức xua tay, vẻ mặt không chút do dự: "Mua là mua thế nào? Anh ngồi câu cả ngày mới được đấy. Em cứ nghĩ oan cho chồng!"

Câu trả lời chắc nịch của Đức khiến Hương càng thêm bối rối. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh chồng mặc cả ở chợ, có lẽ cô đã vui vẻ tin lời anh như mọi lần.

Câu nói của hàng xóm bất ngờ khiến Hương lạnh sống lưng

Cả buổi chiều hôm ấy, Hương chẳng thể tập trung làm việc gì. Hình ảnh Đức đứng ở hàng cá cứ hiện lên trong đầu cô, cùng với câu khẳng định rằng anh đã ngồi câu cả ngày.

Cô chợt nhớ đến một chuyện xảy ra cách đây không lâu. Hôm ấy, chị hàng xóm nhìn thấy Đức xách cần câu ra khỏi cổng liền cười đùa: "Chú lại đi câu cá đấy à? Cá dưới nước hay cá trên bờ thế?"

Lúc đó, Hương chỉ nghĩ chị nói vui nên cũng cười cho qua. Nhưng sau đó, người phụ nữ ấy còn ghé nhà, nói bóng gió với cô: "Đùa chứ, mấy ông cứ bảo đi câu cá. Có khi đi bồ đi bịch cũng chẳng ai biết đâu!".

Hương từng gạt đi ngay lập tức. Cô tin Đức không phải kiểu đàn ông lăng nhăng, càng không nghĩ chồng mình lại có chuyện gì khuất tất sau lưng vợ. Thế nhưng, sau chuyện ở chợ, những lời đùa cợt ngày ấy bỗng trở nên đáng ngờ.

Nếu Đức thực sự chỉ đi câu cá, tại sao anh phải mua cá rồi nhận đó là thành quả của mình? Hay anh chỉ tình cờ mua cá sau một ngày câu không được gì? Cũng có thể anh có lý do nào đó chưa muốn nói với vợ?

Điều khiến Hương sợ nhất không hẳn là chuyện chồng nói dối một lần, mà là khả năng cô đã bị lừa suốt nhiều tháng qua.

Những con cá Đức từng mang về, những câu chuyện anh hào hứng kể bên mâm cơm, liệu có bao nhiêu phần là sự thật? Và những ngày cuối tuần anh vắng nhà, rốt cuộc anh đã đi đâu?

Hương không muốn chỉ vì một chuyện chưa rõ ràng mà vội vàng nghi ngờ chồng. Nhưng cô cũng không thể tiếp tục giả vờ như chưa có gì xảy ra.

Hương nên hỏi thẳng chồng hay âm thầm tìm hiểu?

Tối hôm ấy, nhìn Đức vô tư chơi với hai đứa con, Hương càng khó đưa ra quyết định. Anh vẫn là người chồng mà cô từng tin tưởng, vẫn chăm sóc gia đình theo cách riêng của mình. Nhưng lời nói dối ở chợ đã tạo ra một vết gợn mà cô không thể dễ dàng bỏ qua.

Hương nghĩ đến việc hỏi thẳng Đức về chuyện mua cá. Nếu anh có lý do chính đáng, cô muốn nghe lời giải thích rõ ràng. Nhưng nếu anh tiếp tục chối quanh, cô sợ mình sẽ chẳng thể biết được sự thật.

Một ý nghĩ khác cũng xuất hiện: cuối tuần tới, cô có nên tìm hiểu xem chồng thực sự đi đâu, thay vì chỉ nghe những lời anh kể?

Hương không muốn biến cuộc hôn nhân của mình thành một cuộc điều tra, càng không muốn để sự nghi ngờ phá hỏng tình cảm vợ chồng. Nhưng sau 5 năm chung sống, cô nhận ra rằng tin tưởng không có nghĩa là phải nhắm mắt trước những điều bất thường.

Đêm ấy, Đức vẫn ngủ ngon lành bên cạnh, còn Hương trằn trọc mãi không yên. Cô chưa biết mình nên bắt đầu từ đâu, chỉ biết rằng hai con cá chép hôm nay đã khiến niềm tin dành cho chồng xuất hiện vết nứt đầu tiên.

Và điều Hương muốn biết nhất lúc này không phải là Đức đã mua cá ở đâu, mà là vì sao anh phải nói dối vợ về một ngày đi câu cá tưởng chừng chẳng có gì đáng giấu giếm?