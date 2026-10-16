Chồng ngoại quốc đánh vợ trọng thương vì nghi ngoại tình

Ngày 16/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 13 năm tù đối với bị cáo McMullen Brian Anthony (SN 1964, quốc tịch Úc) về tội “Giết người”.

Từ chuyện ghen tuông, trong lúc xô xát, chồng ngoại quốc đánh vợ trọng thương. Ảnh: T.P

Theo cáo trạng, năm 2023, thông qua mạng xã hội, McMullen Brian Anthony quen biết bà Nguyễn Thị L (SN 1975, ở Hà Nội). Sau đó, Anthony đến Việt Nam sinh sống.

Ngày 24/7/2023, Anthony kết hôn với bà L và ở cùng với bà L cùng 2 người con riêng của bà L.

Khoảng 18h45 ngày 19/4/2025, khi bà L và Anthony đang ngồi trên giường trong phòng ngủ thì Anthony đọc được tin nhắn của bà L với một số người đàn ông khác.

Nghi ngờ bà L ngoại tình nên giữa Anthony và bà Lý xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau rồi bà L đuổi Anthony ra khỏi nhà.

Quá trình cãi nhau, Anthony và bà L xô xát, du đẩy nhau quanh phòng ngủ, bà L dùng móng tay bấm vào mu bàn tay của Anthony.

Tức giận vì bị bà L gây thương tích, Anthony đã lấy 1 thanh kim loại hình trụ tròn, là thanh đòn nâng tạ vụt 1 phát hướng ngang từ phải qua trái trúng vào thân người của bà L làm bà L ngã quỳ hai đầu gối xuống sàn nhà.

Bà L xin Anthony dừng lại nhưng người chồng ngoại quốc tiếp tục vụt 2 phát trúng vào cẳng tay trái và vùng đầu bên trái của bà L khiến bà L nằm gục xuống sàn, đầu chảy nhiều máu.

Thấy bà L nằm bất động, Anthony bỏ thanh kim loại xuống sàn nhà. Lúc này, con gái chị L nghe thấy tiếng la hét của mẹ nên chạy xuống, thấy bà L nằm ngửa bất tỉnh trên sàn nhà.

Con gái bà L hỏi “Ông làm gì vậy” thì Anthony liên tục hét lên bằng tiếng Anh “Điên hết rồi" và lấy túi xách, ví của mình ở đầu giường bỏ đi.

Hai con bà L gọi xe cứu thương đưa bà L đi cấp cứu tại bệnh viện. Kết quả giám định cho thấy bà L bị vết thương vùng đầu dập não tràn thái dương trái, vỡ xương đình trái lan xuống cánh lớn xương bướm và tràn ô mặt trái.

Do được cấp cứu và điều trị kịp thời nên bà L không tử vong nhưng bị tổn hại 59% sức khỏe.

Ngày 20/4/2025, Anthony bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội bắt giữ.