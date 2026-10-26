Chồng nghỉ hưu, vợ bỗng muốn… chồng ra đường?

Tuổi nghỉ hưu, hạnh phúc vợ chồng là biết tôn trọng khoảng không gian riêng của mỗi người. Ảnh minh họa

Khi gần nhau quá cũng… thành chuyện

Sau nhiều năm tất bật với công việc, nhiều người đàn ông bước vào tuổi nghỉ hưu với mong muốn được dành thêm thời gian cho gia đình. Những cuộc họp, chuyến công tác hay ngày đi sớm về khuya khép lại, nhường chỗ cho nhịp sống bình yên bên vợ con. Nhưng khi chồng có mặt ở nhà gần như suốt ngày, người vợ đôi khi lại thấy nếp sinh hoạt quen thuộc bị xáo trộn.

Ngày trước, vợ hỏi: “Hôm nay mấy giờ anh về?”. Đến khi chồng nghỉ hưu, câu hỏi bỗng thành: “Hôm nay anh không đi đâu à?”.

Trong câu chuyện được chia sẻ trên Facebook, người chồng kể rằng sáng pha cà phê, đọc báo, xem tình hình thế giới, nghịch máy ảnh, đồ công nghệ, tưởng đã hết buổi mà đồng hồ mới hơn 9 giờ. Ông còn đùa rằng, một buổi sáng nghỉ hưu dài như cả nhiệm kỳ giám đốc. Lối kể dí dỏm khiến người đọc bật cười, nhưng cũng cho thấy cảm giác trống trải khi nhịp sống bận rộn đột ngột dừng lại.

Có ông chồng sau nghỉ hưu bỗng đặc biệt tâm lý, nhiệt tình ủng hộ vợ tập thể thao, gặp bạn bè, đi du lịch. Không chỉ muốn vợ vui, đôi khi chính họ cũng cần khoảng thời gian dành cho sở thích riêng. Thế nhưng, sự nhiệt tình ấy lại có lúc khiến người bạn đời sinh nghi.

Chuyện nghe như đùa nhưng phản ánh một thay đổi có thật trong hôn nhân. Dưới một bài đăng trên mạng xã hội về đời sống sau nghỉ hưu, một phụ nữ kể rằng khi chồng đi công tác, hai người thường nhắn tin quan tâm, nhớ thương; đến ngày nghỉ ở nhà cùng nhau lại dễ cãi vã vì những chuyện nhỏ. Chị hài hước cho rằng chồng đi công tác nhiều hơn có khi lại tốt.

Việc ở gần nhau nhiều hơn chưa hẳn khiến tình cảm vợ chồng thêm gắn bó. Nghỉ hưu đánh dấu sự thay đổi về vai trò xã hội, thói quen sinh hoạt và cảm nhận về giá trị bản thân. Người từng quen với lịch làm việc bận rộn có thể hụt hẫng trước quỹ thời gian rảnh rỗi, trong khi người bạn đời cũng phải điều chỉnh nếp sống đã duy trì suốt nhiều năm.

Từ giờ giấc ăn uống, nghỉ ngơi đến chuyện tiếp khách, sắp xếp đồ đạc hay sử dụng không gian chung, những khác biệt nhỏ trong sinh hoạt dễ nảy sinh va chạm. Khi một người nghỉ hưu trước, người còn lại có thể cảm thấy thời gian riêng bị thu hẹp; ngược lại, người nghỉ hưu cũng dễ rơi vào cảm giác mất phương hướng khi chưa tìm được niềm vui và vai trò mới trong cuộc sống.

Ở một góc nhìn khác, tự do quá mức cũng chưa chắc mang đến hạnh phúc. Một người đàn ông 62 tuổi, đã kết hôn 34 năm, chia sẻ rằng vợ chồng ông luôn tôn trọng đời sống cá nhân, không kiểm soát tiền bạc, điện thoại hay các cuộc gặp gỡ. Ông ủng hộ vợ đã nghỉ hưu đi thể dục, tụ tập bạn bè; bản thân vẫn đi làm và có những thú vui riêng.

Thế nhưng, ông thừa nhận đôi lúc chạnh lòng: muốn đi đâu cũng được mà chẳng ai hỏi han, về nhà ít trò chuyện vì không có nhiều chủ đề chung. Sự tự do tưởng đáng mơ ước lại có lúc khiến ông thấy thiếu sự quan tâm.

Đó là nghịch lý của hôn nhân: ai cũng muốn có tự do nhưng không muốn bị bỏ mặc, không thích bị kiểm soát song vẫn cần được hỏi han. Cùng một câu “Hôm nay anh đi đâu?”, nếu xuất phát từ sự chăm sóc sẽ khác với thái độ dò xét, nghi ngờ. Ngược lại, không bao giờ hỏi han cũng chưa hẳn là tôn trọng bạn đời.

Người ta thường chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu bằng kế hoạch tài chính, sức khỏe, nhưng ít chú ý đến việc thích nghi với quan hệ vợ chồng trong một nhịp sống mới. Sau nhiều thập kỷ bên nhau, không ít người nghĩ đã quá hiểu bạn đời nên chẳng cần thay đổi gì. Thực tế, mỗi người có thể bước vào tuổi nghỉ hưu với những kỳ vọng khác nhau.

Người muốn sống chậm, nghỉ ngơi; người thích giao tiếp, đi du lịch, tham gia hoạt động xã hội. Có người mong được bên vợ hoặc chồng nhiều hơn, trong khi người kia muốn thực hiện những sở thích từng gác lại. Khác biệt không nhất thiết là bất hòa, quan trọng là hai người biết trao đổi và tôn trọng lựa chọn của nhau. Họ có thể thống nhất thời gian dành cho gia đình, cho bạn bè và cho sở thích cá nhân, thay vì tự suy đoán mong muốn của đối phương. Đặc biệt, những cuộc gặp gỡ hay tiếp đón bạn bè tại nhà cần được trao đổi trước để không làm xáo trộn sinh hoạt chung.

Khi còn đi làm, công việc và những mối quan hệ xã hội tự nhiên tạo ra khoảng riêng. Khi nghỉ hưu, vợ chồng cần chủ động tìm lại sự cân bằng ấy. Đọc sách, thể thao, nhiếp ảnh, gặp gỡ bạn bè hay tham gia hoạt động cộng đồng đều có thể giúp mỗi người duy trì đời sống tinh thần phong phú, có thêm câu chuyện để sẻ chia khi trở về nhà.

Tuy nhiên, khoảng riêng không nên trở thành khoảng cách. Một lời hỏi thăm đúng lúc, sự lắng nghe hay một cuộc trò chuyện chân thành vẫn là điều không thể thiếu.

Tuổi nghỉ hưu cũng là dịp phân chia lại việc nhà. Khi một người có nhiều thời gian hơn, trách nhiệm nội trợ, chăm sóc nhà cửa và tổ chức sinh hoạt chung cần được chia sẻ phù hợp, thay vì mặc nhiên dồn cho người còn lại. Bên cạnh hoạt động riêng, vợ chồng có thể cùng đi bộ, nấu ăn, du lịch hoặc đơn giản là dành thời gian trò chuyện mà không bị cuốn vào điện thoại.

Sau nhiều năm cùng lo toan cơm áo, nuôi dạy con cái, cả hai đều xứng đáng được tận hưởng một tuổi già nhẹ nhõm. Nhưng để sống bình yên bên nhau, tình yêu thôi chưa đủ; còn cần sự thấu hiểu, khả năng thích nghi và tôn trọng nhu cầu của người kia.

Bởi hạnh phúc tuổi nghỉ hưu không nằm ở việc vợ chồng ở cạnh nhau bao nhiêu giờ mỗi ngày, mà ở chỗ mỗi người vẫn được yêu thương, được tôn trọng và có khoảng trời riêng, nhưng luôn muốn trở về bên nhau.