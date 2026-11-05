Chống nắng mùa lạnh - thói quen làm đẹp dễ bị bỏ quên

Những ngày thu đông, thời tiết Cao Bằng thường có sự thay đổi về nhiệt độ, độ ẩm. Trong điều kiện đó, nhiều người thường chú trọng dưỡng ẩm, đắp mặt nạ để hạn chế tình trạng da khô, bong tróc mà ít quan tâm đến việc bảo vệ da trước ánh nắng.

Sử dụng kem chống nắng mỗi ngày là bước chăm sóc da cần thiết, ngay cả trong những ngày thời tiết chuyển lạnh.

Thực tế, tia cực tím UV vẫn hiện diện trong những ngày trời nhiều mây, âm u. Trong đó, tia UVA có khả năng xuyên qua mây và tác động đến các lớp da, góp phần thúc đẩy quá trình lão hóa, hình thành nếp nhăn, đốm sắc tố và khiến da không đều màu. Tia UVB gây tổn thương da tùy thuộc vào cường độ và thời gian tiếp xúc. Những tác động này có thể tích lũy theo thời gian, làm gia tăng nguy cơ tổn thương da nếu không được bảo vệ đúng cách.

Đối với người thường xuyên di chuyển ngoài trời, việc duy trì chống nắng càng cần thiết. Mức độ tác động của tia UV không chỉ phụ thuộc vào cảm giác nóng hay lạnh, mà còn liên quan đến cường độ bức xạ, thời gian tiếp xúc và điều kiện môi trường. Do đó, chống nắng cần được thực hiện quanh năm, không chỉ trong những ngày hè nắng gắt.

Chị Chu Thị Hương Ly, phường Thục Phán chia sẻ: Trước đây, tôi chỉ dùng kem chống nắng (KCN) vào mùa hè hoặc những ngày trời nắng, mùa lạnh chủ yếu chú trọng dưỡng ẩm vì nghĩ thời tiết ít nắng nên không cần thiết. Sau khi tìm hiểu về chăm sóc da, tôi biết rằng tia UV vẫn có thể tác động đến da ngay cả khi trời âm u. Vì vậy, tôi duy trì thói quen sử dụng KCN mỗi ngày, đồng thời, lựa chọn sản phẩm phù hợp để vừa bảo vệ da, vừa giữ ẩm trong mùa lạnh.

Từ thay đổi nhận thức đến hình thành thói quen chăm sóc da khoa học cần sự kiên trì và lựa chọn phương pháp phù hợp. Trong mùa lạnh, chống nắng nên được kết hợp với dưỡng ẩm để hạn chế tình trạng khô căng; duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên của da. Việc chăm sóc da không nhất thiết phải sử dụng nhiều sản phẩm, cần chú trọng những bước cơ bản, phù hợp với đặc điểm làn da và điều kiện sinh hoạt.

Theo khuyến nghị của các chuyên gia da liễu, nên lựa chọn KCN phổ rộng, có chỉ số SPF từ 30 trở lên để hỗ trợ bảo vệ da trước tia UVA và UVB. Tùy từng loại da, người sử dụng có thể lựa chọn sản phẩm có kết cấu và thành phần phù hợp. Da khô nên ưu tiên sản phẩm có khả năng dưỡng ẩm, da dầu lựa chọn KCN kết cấu mỏng nhẹ, hạn chế gây bít tắc lỗ chân lông. Với làn da nhạy cảm, cần chú ý thành phần và khả năng dung nạp của da khi sử dụng.

Chị Thu Hà, chủ cửa hàng mỹ phẩm Thu Hà Authentic, phường Thục Phán cho biết: Vào mùa lạnh, khách hàng thường quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm dưỡng ẩm, phục hồi da, trong khi KCN ít được chú ý. Khi tư vấn, tôi hướng khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với loại da và nhu cầu sử dụng, không nhất thiết phải chọn sản phẩm có giá thành cao. Điều quan trọng là sử dụng đúng cách và duy trì đều đặn.

Bên cạnh việc lựa chọn sản phẩm, sử dụng KCN đúng cách cũng góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ da. KCN cần được thoa đủ lượng, bao phủ những vùng da tiếp xúc với ánh sáng như mặt, cổ, mu bàn tay. Nên thoa KCN trước khi ra ngoài theo hướng dẫn của nhà sản xuất; khi hoạt động ngoài trời kéo dài, đổ nhiều mồ hôi hoặc lau mặt, cần thoa lại, thông thường khoảng hai giờ một lần. Đồng thời, sử dụng mũ, kính râm, trang phục che chắn phù hợp và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng khi chỉ số UV ở mức cao là những biện pháp hỗ trợ cần thiết.

Các sản phẩm kem chống nắng được bày bán đa dạng trên thị trường, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ da của người tiêu dùng.

Bên cạnh chống nắng, chăm sóc da mùa lạnh cần chú trọng làm sạch nhẹ nhàng và dưỡng ẩm phù hợp. Việc sử dụng nước quá nóng hoặc các sản phẩm làm sạch có tính tẩy mạnh khiến da mất đi độ ẩm tự nhiên, dễ khô căng và bong tróc. Vì vậy, cần lựa chọn sản phẩm phù hợp với tình trạng da, kết hợp dưỡng ẩm thường xuyên để duy trì độ mềm mại, khỏe mạnh.

Chăm sóc da không đồng nghĩa với việc sử dụng nhiều sản phẩm hay chạy theo những phương pháp đắt tiền. Điều quan trọng là hiểu rõ đặc điểm làn da, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và duy trì quy trình chăm sóc phù hợp. Đặc biệt, chống nắng cần được thực hiện quanh năm, bởi tia UV vẫn có thể tác động đến da ngay cả trong những ngày trời lạnh. Chủ động bảo vệ da trong mọi điều kiện thời tiết chính là bước thiết thực để duy trì làn da khỏe mạnh lâu dài.