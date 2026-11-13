Chồng mua 4 bao thuốc lá lập tức bị vợ ném thẳng xuống sàn, hành động tiếp theo gây tranh cãi

Một người đàn ông tại Sơn Đông (Trung Quốc) khiến cộng đồng mạng chú ý khi rơi vào tình cảnh trớ trêu: Dù có thu nhập 15.000 NDT mỗi tháng (khoảng 55 triệu đồng), anh vẫn bị vợ trách móc, thậm chí vứt bỏ những bao thuốc lá trị giá chỉ 10 NDT (khoảng 40.000 đồng). Điều đáng nói, người vợ lại không ngần ngại chi tiền mua những món đồ đắt đỏ phục vụ sở thích cá nhân.

Theo câu chuyện được chia sẻ trên truyền thông Trung Quốc, người đàn ông năm nay 30 tuổi, từng có công việc ổn định sau khi tốt nghiệp đại học. Thời điểm mới đi làm, anh kiếm được khoảng 8.000 NDT/tháng (gần 30 triệu đồng). Sau khi được gia đình mai mối, anh quen một cô gái và nhanh chóng tiến tới hôn nhân sau một năm tìm hiểu.

Ban đầu, cuộc sống của cả hai khá êm ấm. Người vợ không đi làm mà ở nhà nội trợ, đồng thời đề nghị chồng giao toàn bộ tiền lương để mình quản lý. Cô cho biết sẽ trích một phần thu nhập để tiết kiệm, số còn lại dùng cho sinh hoạt gia đình. Tin tưởng vợ, người đàn ông không phản đối và đều đặn đưa toàn bộ tiền kiếm được mỗi tháng cho cô.

Sau một thời gian nỗ lực làm việc, thu nhập của anh tăng lên 15.000 NDT/tháng (khoảng 55 triệu đồng). Tuy nhiên, thay vì cuộc sống trở nên thoải mái hơn, người đàn ông dần nhận ra vợ bắt đầu chi tiêu ngày càng mạnh tay, thường xuyên mua túi xách hàng hiệu có giá hàng nghìn NDT.

Khi chồng nhẹ nhàng góp ý nên tiết kiệm và hạn chế những khoản mua sắm không cần thiết, người vợ lập tức tỏ thái độ khó chịu. Cô cho rằng những món đồ mình mua vẫn còn rẻ hơn nhiều so với những gì người khác sở hữu, thậm chí buông lời trách móc: "Lấy anh đúng là xui xẻo tám đời!". Nguyên nhân được cho là xuất phát từ việc người vợ thường xuyên so sánh cuộc sống của mình với một người bạn có chồng giàu có. Người bạn này được chu cấp tiền tiêu vặt hàng tháng, thường xuyên khoe mỹ phẩm và túi xách đắt tiền. Điều đó khiến cô dần nảy sinh tâm lý không hài lòng với điều kiện kinh tế hiện tại, dù gia đình vốn có thu nhập tương đối tốt.

Mâu thuẫn giữa hai người ngày càng lớn khi người vợ không chỉ chi tiêu thiếu kiểm soát mà còn quản lý chặt chẽ từng khoản tiền chồng sử dụng.

Đỉnh điểm xảy ra vào một ngày người đàn ông tan làm, trên đường về nhà đã mua một quả sầu riêng trị giá 180 NDT (khoảng 660.000 đồng) vì biết vợ thích ăn. Ngoài ra, anh cũng mua thêm 4 bao thuốc lá, mỗi bao có giá 10 NDT (khoảng 40.000 đồng), dự định sử dụng trong vài ngày.

Thế nhưng, khi nhìn thấy số thuốc lá trên tay chồng, người vợ lập tức nổi giận. Cô lớn tiếng trách móc anh tiêu tiền hoang phí, không biết nghĩ đến kinh tế gia đình. Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ còn giật lấy những bao thuốc rồi ném thẳng xuống sàn, yêu cầu chồng từ nay phải bỏ thuốc vì cho rằng đây là khoản chi không cần thiết.

Điều khiến người đàn ông chạnh lòng hơn cả là ngay sau đó, vợ anh lại thản nhiên trở về phòng thưởng thức quả sầu riêng vừa được chồng mua về. Trong khi món quà dành cho vợ được đón nhận, khoản tiền nhỏ anh tự chi cho sở thích cá nhân lại trở thành nguyên nhân dẫn đến một trận cãi vã.

Trước tình huống này, người đàn ông chỉ biết ngồi lặng trên ghế sofa, không nói nên lời. Anh cảm thấy tổn thương khi bản thân là người làm việc, kiếm tiền và giao toàn bộ thu nhập cho vợ quản lý nhưng ngay cả những nhu cầu cá nhân rất nhỏ cũng không được tôn trọng.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bất bình trước cách hành xử của người vợ, cho rằng cô đang áp dụng tiêu chuẩn chi tiêu thiếu công bằng giữa bản thân và chồng. Một số người nhận xét việc một người có thể thoải mái mua sắm, thưởng thức những món đồ đắt tiền nhưng lại khắt khe với khoản chi nhỏ của bạn đời là biểu hiện của sự ích kỷ.

Bên cạnh đó, không ít bình luận cho rằng vấn đề không nằm ở giá trị của vài bao thuốc lá, mà ở cách hai người đối xử và tôn trọng nhau trong hôn nhân. Việc quản lý tài chính gia đình cần có sự thống nhất, thay vì một người nắm toàn bộ quyền quyết định và áp đặt lên người còn lại.

Từ câu chuyện trên, nhiều người cũng nhắc đến hệ lụy của tâm lý so sánh trong đời sống vợ chồng. Khi liên tục nhìn vào những gì người khác sở hữu, con người rất dễ cảm thấy cuộc sống của mình thiếu thốn, ngay cả khi bản thân đang có điều kiện tương đối ổn định. Sự bất mãn ấy nếu không được kiểm soát có thể trở thành nguồn cơn của những mâu thuẫn kéo dài.

Suy cho cùng, hạnh phúc hôn nhân không được quyết định bởi việc gia đình sở hữu bao nhiêu món đồ hàng hiệu hay mức sống cao đến đâu. Điều quan trọng hơn cả là hai người biết chia sẻ trách nhiệm tài chính, tôn trọng nhu cầu của nhau và cùng xây dựng cuộc sống dựa trên khả năng thực tế của gia đình.