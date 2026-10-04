Chồng mới say mèm trên đường, người phụ nữ gọi chồng cũ nhờ làm một việc

Một người phụ nữ ở Trùng Khánh (Trung Quốc) bất đắc dĩ gọi điện cho chồng cũ nhờ giúp đỡ khi chồng hiện tại say đến mức không thể tự đi lại. Hành động của người đàn ông lập tức thu hút sự chú ý, đồng thời làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều về việc liệu những người từng ly hôn có nên tiếp tục duy trì tình bạn.

Theo câu chuyện được đăng tải ngày 2/10 trên truyền thông Trung Quốc, một người đàn ông vì công việc nên phải tham gia buổi tiếp khách và uống khá nhiều rượu. Sau khi hoàn thành công việc, anh dự định gọi xe về nhà. Tuy nhiên, do uống quá chén, người đàn ông rơi vào trạng thái choáng váng, không thể tự di chuyển nên đành gọi điện nhờ vợ đến đón.

Khi có mặt tại địa điểm được thông báo, người vợ không khỏi bất lực trước tình trạng của chồng. Người đàn ông nằm trên mặt đất, gần như mất khả năng tự đi lại. Trước tình huống ấy, cô vừa giận vừa thương. Dù không hài lòng với việc chồng uống say đến mức mất kiểm soát, cô vẫn hiểu rằng anh phải tiếp khách vì công việc và cũng là vì cuộc sống gia đình.

Thế nhưng, vấn đề nằm ở chỗ người phụ nữ không đủ sức dìu chồng về nhà một mình. Sau một hồi loay hoay, cô quyết định gọi điện cho một người đặc biệt: chồng cũ.

Trong cuộc điện thoại, người phụ nữ không vòng vo mà thẳng thắn trình bày tình hình. Cô cho biết chồng hiện tại đã uống quá nhiều, bản thân không thể dìu anh về nên đành phải làm phiền người từng là bạn đời của mình.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Khi người phụ nữ bắt đầu nghĩ rằng lời đề nghị sẽ bị từ chối, chồng cũ bất ngờ hỏi địa chỉ cụ thể và thông báo sẽ đến ngay.

Không lâu sau, người đàn ông xuất hiện tại địa điểm được hẹn. Anh không nói nhiều, cất điện thoại vào túi rồi cúi xuống, trực tiếp cõng người đàn ông đang say xỉn trên lưng để đưa về. Người phụ nữ lặng lẽ đi theo phía sau trong suốt quá trình.

Hình ảnh người chồng cũ giúp đưa chồng hiện tại của vợ cũ về nhà khiến nhiều người bất ngờ. Không ít ý kiến cho rằng người đàn ông có cách ứng xử rộng lượng, vượt ra ngoài những khuôn mẫu thường thấy về mối quan hệ giữa người cũ và người mới.

Thông thường, việc một người phụ nữ nhờ chồng cũ giúp đỡ trong tình huống liên quan trực tiếp đến chồng hiện tại có thể trở thành nguyên nhân gây ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, trong câu chuyện này, người đàn ông không né tránh hay tỏ thái độ khó chịu mà lập tức có mặt để hỗ trợ.

Dẫu vậy, tình huống cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi về phản ứng của người chồng hiện tại khi tỉnh rượu. Nếu biết người đưa mình về nhà đêm hôm trước chính là chồng cũ của vợ, anh sẽ cảm thấy tức giận, khó xử hay biết ơn?

Bởi trên thực tế, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận việc người bạn đời vẫn duy trì liên lạc với người từng gắn bó trong quá khứ. Với một số người, đó có thể đơn thuần là sự giúp đỡ giữa những người quen biết. Nhưng với người khác, sự xuất hiện của người cũ trong đời sống hôn nhân hiện tại lại là vấn đề nhạy cảm, dễ dẫn đến cảm giác bất an.

Câu chuyện vì thế tiếp tục khơi lên cuộc tranh luận về việc liệu sau ly hôn, hai người có thể thực sự trở thành bạn bè hay không.

Ở một góc nhìn khác, việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp sau khi kết thúc hôn nhân không nhất thiết đồng nghĩa với việc tình cảm cũ vẫn còn. Có những người lựa chọn giữ sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết, đặc biệt nếu cả hai đã thực sự khép lại quá khứ. Tuy nhiên, điều đó cũng đòi hỏi sự rõ ràng về giới hạn và sự tôn trọng đối với cuộc sống riêng của mỗi người.

Ngược lại, nhiều quan điểm cho rằng khi một cuộc hôn nhân đã kết thúc, việc giữ khoảng cách cần thiết sẽ giúp cả hai dễ dàng bắt đầu cuộc sống mới. Sự hiện diện quá thường xuyên của người cũ, dù xuất phát từ thiện chí, đôi khi vẫn có thể khiến người hiện tại cảm thấy không thoải mái.

Suy cho cùng, ly hôn không nhất thiết phải đi kèm với thù hận, nhưng việc tiếp tục làm bạn cũng không phải lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người. Mỗi mối quan hệ đều cần những ranh giới riêng, được xây dựng trên sự đồng thuận và tôn trọng lẫn nhau.

Trong câu chuyện ở Trùng Khánh, hành động giúp đỡ của người chồng cũ nhận được nhiều lời khen về cách ứng xử. Tuy nhiên, điều khiến dư luận quan tâm hơn cả có lẽ không nằm ở việc hai người từng là vợ chồng có nên làm bạn hay không, mà là cách mỗi người lựa chọn khép lại quá khứ để không ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại.