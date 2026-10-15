Chồng mất vì tai nạn, vợ nghèo gồng gánh nuôi con

Bươn chải mưu sinh

Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ vừa mới xây, còn chưa kịp sơn tại thôn Tú Sơn, xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ, chị Nguyễn Hồng Nhung (SN 1985) vẫn chưa nguôi nỗi đau sau khi chồng mình là anh Bùi Văn Phương ra đi mãi mãi cách đây 8 tháng.

Chị Nhung bên các con của mình.

Chị Nhung kể, hôm xảy ra vụ việc là khoảng 5h chiều. Khi đó, anh Phương vừa đi làm thuê về, chỉ kịp tắm qua rồi lấy xe máy sang nhà chủ gần đó lấy tiền công. Di chuyển cách nhà gần 1km thì anh Phương gặp tai nạn, tử vong tại chỗ.

"Lúc đó, tôi đang bán hàng ở chợ thì được báo tin chồng gặp tai nạn. Tôi tức tốc đến nơi, cầu mong đó không phải chồng mình. Nhưng đến khi nhìn thấy biển số xe máy của chồng, tôi ngất đi, không biết gì nữa, tỉnh lại thì đã thấy đang ở nhà", chị Nhung kể.

Lo hậu sự cho chồng xong, chị phải mất rất nhiều thời gian để ổn định tâm lý. Được gia đình và bạn bè động viên, đến giờ chị nguôi ngoai phần nào, cố gắng tiếp tục chạy chợ để kiếm tiền nuôi các con ăn học.

"Anh Phương là người chồng thứ hai, tôi với anh có 3 đứa con, 2 gái, 1 trai. Cháu lớn năm nay 8 tuổi, cháu thứ hai 6 tuổi và con trai út mới 4 tuổi. Tôi còn đang nuôi hai cháu là con với chồng trước, trong đó có một cháu 15 tuổi bị bệnh bẩm sinh", chị Nhung chia sẻ về các con của mình.

Từ khi chồng mất, ngoài việc bán hàng ở chợ, chị Nhung tranh thủ đưa các mặt hàng lên mạng bán online. Nhiều người biết hoàn cảnh của chị nên thường xuyên đặt hàng ủng hộ. Tuy nhiên, lời lãi cũng không nhiều, trong khi mọi chi phí sinh hoạt, học hành của các con đều dồn lên vai chị.

Gia cảnh khó khăn

Bà Bùi Thị Lý (SN 1969, mẹ chồng chị Nhung) chia sẻ: "Nhiều hôm con dâu đi bán hàng về muộn mà lòng tôi cũng nóng như lửa đốt, lo lắng và thương con vất vả. Tôi ốm đau liên miên nên chỉ đỡ đần việc cơm nước.

Thương các cháu mất bố khi còn quá nhỏ. Đứa út nhiều hôm chỉ lên bàn thờ rồi hồn nhiên hỏi "Sao bố cháu ngủ lâu vậy bà?", những lúc đó tôi chỉ biết ứa nước mắt, không biết nói gì", bà Lý nghẹn ngào.

Sống gần nhà chị Nhung, bà Bùi Thị Chỉ (65 tuổi) cho biết: "Hoàn cảnh nhà cháu Nhung rất éo le, giờ một mình phải gồng gánh nuôi 5 đứa con. Hàng xóm thương tình nhưng cũng chẳng thể giúp được gì nhiều".

Ông Bùi Minh Chiến, Trưởng thôn Tú Sơn cũng chia sẻ, gia đình chị Nhung là hộ cận nghèo, sau khi anh Phương mất vì tai nạn giao thông, cuộc sống càng khó khăn hơn.

"Thời điểm xảy ra sự việc, người dân trong thôn người góp gạo, người góp tiền để hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Chúng tôi luôn động viên chị Nhung cố gắng để nuôi dạy các cháu nên người", ông Chiến nói và bày tỏ mong muốn các nhà hảo tâm chia sẻ với hoàn cảnh hiện tại, chung tay hỗ trợ giúp đỡ để gia đình chị Nhung sớm ổn định cuộc sống, các cháu nhỏ không dang dở học hành.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Hồng Nhung, xin độc giả và các nhà hảo tâm có thể gửi về số tài khoản của chị Nhung: 5503041985, Ngân hàng VPBank. Hoặc gửi qua Chương trình Chung tay vì ATGT của Báo Xây dựng, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung ghi rõ: Ủng hộ chị Nhung ở Phú Thọ).