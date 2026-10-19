Chóng mặt, đau đầu kéo dài nhưng chủ quan, đến khi đi khám thì tá hỏa phát hiện ung thư phổi di căn

Kết quả chiếu chụp của bệnh nhân phát hiện hình ảnh tổn thương gợi ý ung thư di căn não

Bệnh nhân L.V.T. (68 tuổi, Hà Nội) đến khám tại Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Tây Hồ trong tình trạng chóng mặt thường xuyên, đau đầu âm ỉ và có biểu hiện sốt nhẹ.

Theo lời kể, tình trạng này đã kéo dài khoảng 2 tuần trước khi vào viện. Ban đầu, bệnh nhân xuất hiện sốt nhẹ 37,5 - 38 độ C, kèm ho khan ít. Khi các triệu chứng thần kinh bắt đầu dồn dập, đau âm ỉ liên tục, tình trạng chóng mặt tăng lên, người bệnh mới quyết định đi khám.

Đáng chú ý, bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào lâu năm và mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nhưng không đi khám hay theo dõi định kỳ.

Kết quả thăm khám, trên hình ảnh phim chụp MRI sọ não, bác sĩ phát hiện hình ảnh tổn thương gợi ý ung thư di căn não. Phim chụp CT lồng ngực phát hiện khối u lớn ở phổi và các nốt di căn rải rác ở bên phổi còn lại.

Các xét nghiệm máu và kiểm tra chức năng gan thận cũng được thực hiện đầy đủ. Sự kết hợp giữa khám lâm sàng và các kết quả chẩn đoán hình ảnh hiện đại đã giúp các bác sĩ đưa ra kết luận cuối cùng: Bệnh nhân bị ung thư phổi di căn nhiều nơi, gồm di căn não, di căn phổi bên đối diện và hạch ổ bụng.

BSCKI. Hoàng Anh Tuấn, Chuyên khoa Thần kinh - Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Tây Hồ cho biết, trường hợp của bệnh nhân L.V.T. là một minh chứng điển hình cho tính chất âm thầm và phức tạp của các bệnh lý ung thư ở giai đoạn đầu.

Trong thực tế lâm sàng, các bác sĩ gặp không ít trường hợp người bệnh tự đưa ra chẩn đoán cho bản thân. Những triệu chứng ban đầu như ho hắng rải rác, sốt nhẹ về chiều hay những cơn đau đầu, chóng mặt thường bị coi là phản ứng thông thường của thời tiết, dấu hiệu của bệnh tuổi già hay hiện tượng rối loạn tiền đình quen thuộc.

Chính tâm lý chủ quan này dẫn đến thói quen nguy hiểm: Tự mua thuốc giảm đau, thuốc bổ não hoặc thuốc ho điều trị tại nhà mà không thăm khám chuyên khoa. Việc tự điều trị có thể làm mờ các triệu chứng lâm sàng tạm thời, tạo cảm giác an tâm giả tạo nhưng lại vô tình kéo dài thời gian phát triển của mầm bệnh, khiến ung thư âm thầm tiến triển và di căn sang các cơ quan quan trọng khác.

Qua ca bệnh này, bác sĩ Tuấn khuyến cáo người dân khi thấy cơ thể xuất hiện các biểu hiện bất thường kéo dài trên 2 tuần như: ho dai dẳng không rõ nguyên nhân, ho ra máu, sốt nhẹ dai dẳng, đau tức ngực, hoặc các triệu chứng thần kinh như đau đầu âm ỉ, chóng mặt, mất thăng bằng khi di chuyển... thì tuyệt đối không được tự ý dùng thuốc kéo dài mà cần đi kiểm tra y tế ngay.

Người dân cũng nên chủ động tầm soát sức khỏe định kỳ 6 - 12 tháng/lần để phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm.