Chóng mặt, buồn nôn, mất thăng bằng: Khi nào là dấu hiệu đột quỵ?

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Đình Toàn, Chủ nhiệm Khoa Hồi sức Thần kinh (A7D), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết đột quỵ tiểu não là tình trạng mạch máu nuôi vùng tiểu não bị tắc nghẽn, làm giảm lượng máu đến khu vực não có chức năng kiểm soát thăng bằng và phối hợp vận động.

“Điều đáng lưu ý là triệu chứng ban đầu của bệnh có thể khá giống với rối loạn tiền đình như chóng mặt, buồn nôn hoặc mất thăng bằng nên nhiều trường hợp dễ bị nhầm lẫn với rối loạn tiền đình thông thường”, Tiến sĩ Toàn nói.

Chóng mặt khi nào cần cảnh giác?

Theo bác sĩ, chóng mặt có thể xuất phát từ hội chứng tiền đình ngoại vi hoặc tiền đình trung ương.

Hội chứng tiền đình ngoại vi thường liên quan đến tổn thương tai trong hoặc dây thần kinh tiền đình. Người bệnh có thể cảm thấy mọi vật quay cuồng, kèm buồn nôn, nôn, ù tai hoặc giảm thính lực. Phần lớn trường hợp không đe dọa tính mạng.

Chóng mặt, buồn nôn và mất thăng bằng là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ.

Trong khi đó, hội chứng tiền đình trung ương xảy ra khi tổn thương nằm ở não, đặc biệt là thân não hoặc tiểu não. Chóng mặt trong trường hợp này có thể đi kèm tình trạng đi không vững, nói khó, nhìn đôi, yếu tay chân hoặc mất phối hợp động tác.

Đây là những dấu hiệu cần được thăm khám khẩn cấp vì có thể liên quan đến đột quỵ.

Tiến sĩ Toàn cho biết sau đột quỵ tiểu não, một số người bệnh vẫn có thể cảm thấy chóng mặt, mất thăng bằng hoặc sợ ngã trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Nguyên nhân là vùng não chịu trách nhiệm điều hòa thăng bằng đã bị tổn thương và cơ thể cần thời gian để thích nghi, tái tổ chức chức năng.

Bên cạnh điều trị, quá trình phục hồi chức năng có vai trò quan trọng giúp người bệnh lấy lại khả năng giữ thăng bằng và phối hợp vận động.

Bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần tuân thủ phác đồ điều trị, đồng thời kiểm soát các yếu tố nguy cơ đột quỵ như tăng huyết áp, đái tháo đường và rối loạn mỡ máu.

Người bệnh cũng cần tập phục hồi chức năng theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Việc tập luyện đều đặn giúp não bộ thích nghi tốt hơn, từ đó cải thiện khả năng giữ thăng bằng và giảm cảm giác chóng mặt.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên tự cho rằng chóng mặt là do tiền đình, đặc biệt khi triệu chứng xuất hiện đột ngột hoặc đi kèm các dấu hiệu bất thường như đi không vững, nói khó, nhìn đôi, yếu tay chân hay mất phối hợp động tác.

Trong trường hợp này, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để xác định nguyên nhân và loại trừ đột quỵ.