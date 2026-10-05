Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: 'Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống'

Sau những chia sẻ dài trên trang cá nhân về chứng bệnh nội mạc tử cung - một trong những nguyên nhân có thể ảnh hưởng đến khả năng làm mẹ, Lê Thúy tiếp tục chia sẻ về người bạn đời luôn đồng hành cùng cô trên suốt chặng đường gian khó này, đó là người chồng - Đỗ An.

Theo Lê Thúy chia sẻ trên trang cá nhân, giữa những ngày mệt mỏi nhất, Lê Thúy nhận ra mình vẫn có một điều rất đáng quý: một người chồng luôn ở bên.

Lê Thúy và chồng sau 11 năm hôn nhân.

“Trong hành trình làm IVF, em mới hiểu rằng… điều may mắn nhất không chỉ là có một cơ hội để làm mẹ, mà còn là có một người chồng đủ thương mình để đi cùng mình qua tất cả những tháng ngày đau đớn ấy”, Lê Thúy chia sẻ.

Hơn 10 năm bên nhau, chồng cô chưa một lần nặng lời, cũng chưa bao giờ đặt áp lực phải có con lên người vợ. Trái lại, chứng kiến Lê Thúy đau đớn, mệt mỏi sau những lần điều trị, anh chỉ nhẹ nhàng khuyên cô đừng cố chịu đựng thêm.

Cặp đôi kỷ niệm 11 năm ngày cưới.

“Hay thôi em… nếu mình không có nợ con cái thì thôi. Em đau như vậy anh xót lắm. Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống. Mình yêu nhau, đồng hành với nhau là được rồi”, lời nói của chồng khiến Lê Thúy nhớ mãi.

Với một người phụ nữ đang khát khao được làm mẹ, có lẽ đó là một trong những lời an ủi lớn nhất.

Bởi điều khiến Lê Thúy sợ hãi không chỉ là những cơn đau hay những lần điều trị chưa biết kết quả, mà còn là cảm giác mình có thể không hoàn thành được điều mà nhiều người vẫn mặc nhiên xem là một phần của hôn nhân.

Nhưng người đàn ông bên cạnh cô lại không nhìn vợ theo cách đó.

“Giữa lúc em sợ mình không thể làm mẹ, anh lại cho em cảm giác rằng: dù có con hay không, em vẫn luôn là người anh chọn… Cảm ơn anh, vì trong hành trình tìm kiếm một đứa con, anh chưa bao giờ để em cảm thấy mình là người thất bại”, Lê Thúy bộc bạch.

Nếu một ngày gia đình nhỏ có thêm tiếng trẻ thơ, đó chắc chắn sẽ là món quà lớn đối với cả hai. Còn nếu hành trình ấy vẫn chưa thể đi đến điều mà họ mong đợi, Lê Thúy nói cô vẫn cảm thấy mình may mắn.

“Còn nếu cuộc đời chỉ cho chúng ta có nhau… thì em vẫn biết mình đã may mắn hơn rất nhiều người, vì được yêu một người chưa bao giờ bắt mình phải hoàn hảo mới xứng đáng được yêu.”

Ở thời điểm hiện tại, Lê Thúy vẫn tiếp tục cố gắng với hy vọng có thể trở thành mẹ. Chặng đường phía trước chưa biết sẽ mang đến điều gì, nhưng có lẽ với cô, chỉ cần còn có người nắm tay mình đi qua những ngày khó khăn, hành trình ấy đã bớt cô độc hơn rất nhiều.

Lê Thúy và Đỗ An kết hôn đầu năm 2015, sau một năm hẹn hò qua lời giới thiệu của bạn bè là ca sĩ Mai Tiến Dũng và Tóc Tiên.

Ngay từ đầu, họ thừa nhận là hai mảnh ghép đầy khác biệt. Trong khi Đỗ An điềm tĩnh, dễ hài lòng với những gì đã có, Lê Thúy lại nóng nảy và nhiều tham vọng. Khi về chung một nhà, họ đối diện không ít khó khăn do chưa hiểu hết tính cách lẫn thói quen sinh hoạt. Đỗ An kỹ tính, đồ đạc của anh không được xê dịch mà phải giữ nguyên.

Anh thường dậy trễ, ra ngoài làm việc nhiều hơn ở cạnh vợ. Người mẫu từng có lần giận dỗi, định xách vali rời khỏi nhà chỉ vì chồng quá mải mê công việc mà thiếu quan tâm đến gia đình. Đỗ An cho biết giai đoạn đầu họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Thử thách lớn nhất trong cuộc hôn nhân là quá trình tìm con. Lê Thúy quyết định ngừng công việc để nghỉ ngơi, tập thể dục, tâng cân với khát khao được làm mẹ.

Lê Thúy trải qua năm lần làm thụ tinh trong ống nghiệm, ba đợt mổ nội soi. Cô từng vỡ òa khi nhìn thấy que thử thai hiện hai vạch nhưng không lâu sau đó, bác sĩ thông báo thai bị vôi hóa, khiến cô sốc tâm lý.

Hành trình để trở thành mẹ của Lê Thúy vẫn còn ở phía trước nhưng chắc chắn không bao giờ đơn độc.