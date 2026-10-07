Chồng lao đao vì vô tư phân tích với vợ chuyện vì sao đàn ông hạnh phúc vẫn ngoại tình

Hoành và Thư kết hôn được 4 năm và có hai con nhỏ. Thư không phải người phụ nữ quá nổi bật về ngoại hình nhưng đảm đang, chăm chỉ, hết lòng vun vén gia đình và chăm sóc các con. Chỉ có một điều khiến Hoành đôi khi đau đầu, đó là vợ anh khá nhạy cảm và hay ghen, nhất là khi câu chuyện liên quan đến những người phụ nữ khác.

Bởi vậy, Hoành luôn cố gắng tránh những chuyện có thể khiến vợ suy nghĩ lung tung. Thế nhưng có những lúc, chính một câu nói vô tình lại khiến mọi chuyện đi theo hướng hoàn toàn khác.

Chuyện ngoại tình của người hàng xóm khiến cả khu phố xôn xao

Một ngày nọ, cả khu phố xôn xao khi một người đàn ông sống gần nhà Hoành bị vợ phát hiện lén lút tìm đến những cuộc vui bên ngoài.

Điều khiến mọi người bất ngờ là gia đình họ vốn được xem là hình mẫu. Người chồng có công việc ổn định, người vợ làm ở ngân hàng, hai con ngoan ngoãn, gia đình nhìn bên ngoài lúc nào cũng yên ấm khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Câu chuyện nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trong khu phố. Tối hôm đó, khi hai vợ chồng nằm trên giường, Thư bất chợt hỏi chồng: "Em thật sự không hiểu. Nhà có vợ, có con, gia đình đang yên ổn, sao người ta vẫn làm những chuyện như thế?"

Hoành nói một thôi một hồi mà không nhận ra sắc mặt vợ đã thay đổi. Đến khi quay sang, anh bắt gặp Thư đang nhìn mình đầy nghi ngờ. Ảnh minh họa

Một câu nói khiến vợ nghi chồng ngoại tình

Hoành vốn không nghĩ nhiều nên trả lời khá nhanh: "Có khi chuyện đó chẳng liên quan đến vợ đẹp hay xấu đâu em. Có những người chỉ thích cảm giác mới mẻ, thích thay đổi. Người ta vẫn hay nói 'một cái lạ bằng tạ cái quen' mà."

Anh còn vô tư phân tích rằng đôi khi một người tìm kiếm cảm giác bên ngoài không có nghĩa gia đình họ đang gặp vấn đề, có thể đơn giản chỉ vì bản thân họ thiếu kiểm soát hoặc không biết trân trọng những gì mình đang có.

Hoành nói một thôi một hồi mà không nhận ra sắc mặt vợ đã thay đổi. Đến khi quay sang, anh bắt gặp Thư đang nhìn mình đầy nghi ngờ.

Cô ngồi bật dậy rồi hỏi: "Anh nói nghe am hiểu quá nhỉ? Làm sao anh biết người ta nghĩ gì? Sao anh phân tích cứ như người trong cuộc vậy?"

Hoành khựng lại, vội giải thích: "Anh chỉ nói theo suy nghĩ thôi mà". Nhưng Thư dường như không còn bình tĩnh, cô nhìn chồng chằm chằm rồi nói: "Chỉ nói theo suy nghĩ? Vậy tại sao anh lại biết rõ đàn ông có thể chán cuộc sống gia đình rồi muốn tìm cảm giác mới? Anh từng trải qua rồi đúng không?"

Hoành sững người. Anh cố giải thích rằng mình chỉ đang nói về câu chuyện của người hàng xóm, hoàn toàn không có chuyện bản thân làm điều gì có lỗi với vợ. Thế nhưng lúc ấy, Thư đã không còn muốn nghe thêm bất cứ lời nào.

"Anh càng giải thích càng đáng ngờ!" Thư nói rồi quay mặt đi. Đêm đó, cuộc nói chuyện kết thúc trong tiếng khóc của vợ và sự bất lực của Hoành. Anh nằm im trên giường, không hiểu nổi vì sao một câu nói vu vơ lại có thể khiến cuộc sống gia đình bỗng nhiên đảo lộn.

Không có bằng chứng ngoại tình, hôn nhân vẫn rạn nứt

Những ngày sau, Hoành cố gắng làm mọi cách để chứng minh mình trong sạch. Anh đi làm về đúng giờ hơn, chủ động đưa vợ con đi chơi, hạn chế những cuộc giao tiếp riêng với phụ nữ khác và luôn cố gắng giải thích rõ mỗi khi công việc phát sinh.

Thế nhưng một khi nghi ngờ đã xuất hiện, dường như mọi hành động của anh đều có thể bị vợ diễn giải theo một hướng khác.

Hoành về muộn 15 phút vì tắc đường, Thư hỏi anh đi đâu. Điện thoại có tin nhắn công việc vào buổi tối, cô cũng lập tức nhìn sang.

Một lần Hoành đi họp cùng đồng nghiệp nữ, về đến nhà anh lại phải giải thích cặn kẽ về cuộc gặp ấy. Điều khiến Hoành mệt mỏi nhất là chuyện cũ liên tục bị nhắc lại, dù anh đã nhiều lần khẳng định mình chưa từng phản bội vợ.

Mỗi khi hai vợ chồng cãi nhau vì một chuyện khác, Thư lại đá xoáy: "Người hiểu chuyện bên ngoài như anh thì thiếu gì cách." Hoành nhiều lần muốn nổi giận nhưng rồi lại thôi, bởi anh biết nếu cả hai tiếp tục tranh cãi, khoảng cách giữa vợ chồng chỉ càng lớn hơn.

Từ đó, Thư chuyển sang ngủ cùng hai con. Căn phòng vốn từng là nơi hai vợ chồng trò chuyện mỗi tối giờ chỉ còn Hoành nằm một mình. Anh không biết phải làm gì để vợ có thể tin mình trở lại, càng không biết một câu nói vô tình ấy sẽ còn ám ảnh cuộc hôn nhân của họ đến bao giờ.

Điều đáng sợ nhất không phải là một cuộc cãi vã mà là khi một người bắt đầu nghi ngờ tất cả những gì từng tin tưởng.

Hoành cuối cùng cũng hiểu rằng trong hôn nhân, đôi khi người ta không cần một bằng chứng rõ ràng để tổn thương nhau, chỉ một câu nói thiếu suy nghĩ, cộng thêm sự ghen tuông và những hoài nghi âm thầm, cũng đủ khiến khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng lớn.

Và lúc này, điều Hoành cần làm không phải là tiếp tục cố chứng minh mình đúng, mà là tìm cách khiến vợ một lần nữa cảm thấy an toàn trong chính cuộc hôn nhân của họ.