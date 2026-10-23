Chồng kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng vẫn bắt vợ xin từng đồng tiền chợ

Chị Hồng Nhung (38 tuổi) từng có công việc ổn định với mức lương 20 triệu đồng mỗi tháng. Khi ấy, chị độc lập về tài chính, thoải mái mua sắm và chăm lo cho bố mẹ đẻ mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai. Thế nhưng, sau khi sinh con thứ hai, vì gia đình thiếu người hỗ trợ chăm sóc con nhỏ, chị quyết định tạm gác sự nghiệp, lui về làm hậu phương để chồng yên tâm phát triển công việc. Ngày chị cầm quyết định nghỉ việc, anh ôm vợ vào lòng, thủ thỉ: “Em cứ yên tâm ở nhà chăm con, mọi chuyện tài chính trên đời này đã có anh lo”.

Tin tưởng lời hứa của chồng, chị Nhung chấp nhận đánh đổi sự nghiệp để vun vén gia đình. Nhưng rồi, chị cay đắng nhận ra sự phụ thuộc về kinh tế có thể khiến mình mất đi quyền tự chủ. Công việc của chồng ngày càng thuận lợi, thu nhập mỗi tháng lên tới hàng trăm triệu đồng. Trái lại, khoản tiền anh dành cho vợ chỉ vỏn vẹn 15 triệu đồng để trang trải toàn bộ chi phí sinh hoạt của gia đình bốn người.

Giữa thời buổi giá cả đắt đỏ, số tiền ấy gần như chỉ đủ để chị co kéo tiền ăn uống, chợ búa, điện nước. Hễ phát sinh thêm khoản chi nào, từ hộp sữa, chiếc bỉm của con đến tiền mừng cưới hay thuốc men khi ốm đau, chị lại phải nhắn tin trình bày cụ thể từng khoản để xin chồng đưa thêm tiền.

Kiểm soát tài chính trong hôn nhân có thể khiến người vợ mất đi sự tự chủ, ngay cả với những khoản chi tiêu thiết yếu hằng ngày. Ảnh minh họa↵

Lâu dần, chuyện chi tiêu trở thành nỗi ám ảnh đối với chị Nhung. Mỗi lần mua thêm thực phẩm hoặc sắm chút quà biếu bố mẹ đẻ, chị lại phải đối mặt với những câu hỏi xét nét: “Tại sao dạo này tiêu tốn thế?”, “Có mỗi việc đi chợ thôi mà sao hết lắm tiền vậy?”.

Nỗi lo bị chồng trách móc khiến chị ngày càng thu mình. Ngay cả những nhu cầu cá nhân thiết yếu như mua băng vệ sinh, quần áo mới hay thuốc cảm, chị cũng ngần ngại không dám mở lời. Đôi lúc, chị nhớ đến những ngày còn tự kiếm ra tiền, có thể chủ động quyết định mọi khoản chi mà không phải giải thích với bất kỳ ai, rồi tủi thân đến bật khóc.

Không thể tiếp tục chịu đựng, một ngày, chị Nhung lấy hết can đảm đề nghị vợ chồng cùng quản lý tài chính hoặc thống nhất một khoản ngân sách chung minh bạch. Đáp lại mong muốn ấy, chồng chị chỉ nhếch môi, lạnh lùng nói: “Em có làm ra tiền đâu mà biết tiền kiếm được vất vả thế nào? Ai làm ra tiền thì người đó có quyền quản lý!”.

Câu nói ấy khiến chị Nhung đau đớn. Những đêm thức trắng chăm con, những bữa cơm tươm tất và bao công sức vun vén gia đình để chồng yên tâm làm việc dường như chẳng được anh coi trọng. Trong mắt anh, việc không trực tiếp kiếm ra tiền đồng nghĩa với việc không có tiếng nói trong gia đình.

Chị bàng hoàng nhận ra, dù đang sống trong chính ngôi nhà của mình, chị vẫn có cảm giác như một người ăn nhờ ở đậu, phải ngửa tay xin từng đồng để lo những nhu cầu thiết yếu.

Hai tờ năm mươi nghìn đồng và câu nói khiến người vợ nghẹn lòng

Sự ngột ngạt do tiền bạc không chỉ xảy ra với những người phụ nữ ở nhà nội trợ, chăm con mà còn có thể đeo bám cả những người vợ đang đi làm, từng mắc sai lầm trong quá khứ.

Trước đây, vì thương anh trai bị chủ nợ thúc ép, chị Hoàng Yến đã giấu chồng, mang toàn bộ 7 chỉ vàng cưới cùng 50 triệu đồng tiền tiết kiệm cho anh trai vay. Khi phát hiện sự việc, chồng chị vô cùng tức giận, yêu cầu vợ phải thu hồi bằng được số tài sản đã đưa đi. Thương con, thương cháu, bố mẹ đẻ chị đành vay mượn bên ngoài để trả lại tiền cho con rể.

Tiền bạc không chỉ là vấn đề chi tiêu mà còn liên quan đến sự tin tưởng, tôn trọng và bình đẳng giữa vợ chồng. Ảnh minh họa

Kể từ đó, chồng chị Yến không còn để vợ giữ tiền. Thu nhập của anh do anh tự quản lý, trong khi phần lớn chi phí sinh hoạt gia đình lại dồn lên vai chị với mức lương công nhân chỉ khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng.

Với khoản thu nhập ít ỏi ấy, chị phải chắt chiu từng đồng để nuôi bốn miệng ăn. Chị trở nên nổi tiếng ở khu chợ gần nhà vì thường xuyên mặc cả, cân nhắc từng nghìn đồng khi mua thực phẩm. Tháng này qua tháng khác, cuộc sống của chị là chuỗi ngày tính toán chi li và gồng gánh trong im lặng.

Căng thẳng lên đến đỉnh điểm vào một buổi sáng, khi hũ gạo trong nhà đã cạn. Chị ngập ngừng đề nghị chồng đưa tiền để mua gạo. Phải đến lần hỏi thứ ba, anh mới miễn cưỡng mở tủ lấy tiền.

Nhìn xấp tiền dày trên tay chồng, chị Yến sững sờ khi anh chỉ rút ra hai tờ 50.000 đồng rồi đưa cho vợ. Chưa kịp nói gì, chị đã nghe anh lạnh lùng dặn: “Khi nào có lương nhớ trả lại cho anh!”.

Câu nói ấy khiến chị đau nhói. Suốt nhiều năm, chị vẫn tự nhủ phải chấp nhận sự khắt khe của chồng vì bản thân từng mắc lỗi. Nhưng trong khoảnh khắc cầm hai tờ tiền đi mua gạo, chị nhận ra chuyện cũ dường như chưa bao giờ thực sự khép lại. Dù không còn nhắc trực tiếp đến sai lầm năm xưa, chồng chị vẫn khiến chị cảm thấy mình phải trả giá bằng sự lệ thuộc tài chính mỗi ngày.

Tiền bạc trong hôn nhân không đơn thuần là chuyện ai kiếm được nhiều hơn hay ai có quyền quyết định các khoản chi. Đó còn là vấn đề của sự tin tưởng, tôn trọng và trách nhiệm chung giữa hai người.

Khi khoản tiền đi chợ trở thành sự ban phát, người nhận phải gạt bỏ lòng tự trọng để giải trình từng khoản chi tiêu, mối quan hệ vợ chồng khó tránh khỏi những tổn thương âm thầm.

Dù lựa chọn ở nhà chăm con, làm nội trợ hay tiếp tục công việc bên ngoài, những đóng góp của mỗi người đều cần được nhìn nhận công bằng. Một cuộc hôn nhân lành mạnh không nên biến tiền bạc thành công cụ kiểm soát, càng không nên khiến người bạn đời phải sống trong mặc cảm, lo sợ ngay cả khi đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của gia đình.