Chống khai thác IUU bảo đảm “làm thật, có kết quả thật, báo cáo trung thực, khách quan”

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình.

Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình có đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Theo báo cáo của BCĐ, tại phiên họp thứ 35 của BCĐ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã giao cho các bộ, ngành và địa phương thực hiện 22 nhiệm vụ. Các bộ, ngành và địa phương đã hoàn thành 5/22 nhiệm vụ; 15/22 nhiệm vụ thường xuyên đang được duy trì thực hiện; 2/22 nhiệm vụ theo tiến độ đang triển khai. Đến ngày 30/9/2026, cả nước có tổng số tàu cá từ 6m trở lên đã đăng ký, cập nhật trên VNFishbase là 80.003 tàu, gồm 38.832 tàu từ 6m đến dưới 12m; 13.651 tàu từ 12m đến dưới 15m; 27.520 tàu từ 15m trở lên; tỷ lệ giấy phép khai thác còn hạn đạt khoảng 96%.

Hiện có 1.247 tàu đã xóa đăng ký nhưng còn khả năng tồn tại cần tiếp tục xác minh, kiểm soát; 5.586 tàu không đủ điều kiện tham gia hoạt động; 2.961 tàu thuộc nhóm nguy cơ cao vi phạm IUU. Hệ thống thiết bị VMS tiếp tục được sử dụng để phát hiện các trường hợp mất kết nối, vượt ranh giới, gửi, nhận thiết bị và các dấu hiệu bất thường…

Tại hội nghị, các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố thống nhất tập trung xử lý các điểm nghẽn trước đợt thanh tra lần thứ 6 của EC, gồm: Tàu vi phạm vùng biển nước ngoài chưa được xử lý hoàn toàn; Quản lý tàu không đủ điều kiện, tàu xóa đăng ký và tàu nguy cơ cao; Chất lượng xử lý cảnh báo VMS và hồ sơ thực thi chưa đồng đều; Dữ liệu trên các hệ thống chưa hoàn toàn đồng nhất và ổn định; Chuỗi truy xuất nguồn gốc chưa hoàn toàn khép kín…

Thực hiện Công điện số 34/CĐ-TTg ngày 25/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU; Quyết định số 1516/QĐ-TTg, ngày 10/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của EC tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác IUU…, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức thực hiện việc giám sát sản lượng qua cảng, đồng thời lên phương án giám sát, thống kê sản lượng tại các bến cá tư nhân, truyền thống trên địa bàn. Văn phòng IUU đã cơ bản kiểm tra kiểm soát tàu cá khai thác IUU tại cảng cá Ninh Cơ, cảng cá Công ty TNHH Thành Vui.

Tổ công tác xác minh xử lý tàu cá mất tín hiệu kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) của tỉnh đã triển khai thực hiện và hoạt động rất tích cực, hiệu quả.

Công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong công tác xác minh, xử lý đạt hiệu quả, đã ra quyết định xử phạt nghiêm một số trường hợp vi phạm mất kết nối thiết bị VMS trên 6 giờ trên biển qua đó tạo sức răn đe. Tỷ lệ mất kết nối khi tàu hoạt động trên biển đã giảm đáng kể trong thời gian vừa qua; tỷ lệ kết nối thiết bị VMS đối với tàu cá hoạt động trên biển đạt trên 80%...

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng tàu mất kết nối thiết bị VMS trên 6 giờ khi hoạt động trên biển. Công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng, các khu neo đậu chưa chặt chẽ, tỉ lệ giám sát sản lượng, thống kê sản lượng qua các cảng cá, bến cá tư nhân, truyền thống còn thấp và chưa đồng bộ; tình trạng tàu cá chưa cập đúng cảng chỉ định theo quy định vẫn còn. Việc ghi, nộp nhật ký khai thác, báo cáo khai thác của thuyền trưởng chưa đầy đủ, kịp thời, chính xác. Các địa phương có tàu cá hoạt động thường xuyên ra - vào neo đậu tại các bãi ngang chưa nộp đầy đủ nhật ký khai thác, báo cáo khai thác theo quy định nên việc kiểm soát sản lượng khai thác chưa cao…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong thời gian qua, nhất là các cơ quan thông tấn, báo chí đã vào cuộc quyết liệt tuyên truyền toàn diện các vấn đề liên quan đến chống khai thác IUU.

Sau khi chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác phòng, chống khai thác IUU, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố coi đây là nhiệm vụ trọng tâm; đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn để nâng cao nhận thức của ngư dân về việc chấp hành các quy định pháp luật trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; thực hiện tốt quyết tâm “5 không”. Đưa tàu không đủ điều kiện hoạt động vào nơi neo đậu tập trung, không cho phép để ngư lưới cụ trên tàu, niêm phong và nghiêm cấm ra khơi khai thác hải sản khi chưa đủ các thủ tục theo quy định.

Tập trung thực hiện tốt các khuyến nghị của EC. Tích cực chuẩn bị điều kiện tốt nhất làm việc với EC trong đợt thanh tra lần thứ 6 sắp tới, quyết tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026, đồng thời xây dựng nghề cá Việt Nam minh bạch, có trách nhiệm, hiệu quả và phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện xử lý dứt điểm các điểm nghẽn và kiểm tra kết quả dựa trên hồ sơ, bằng chứng cụ thể; chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu và kết quả thực tế thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm “làm thật, có kết quả thật, báo cáo trung thực, khách quan”.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì kiểm tra, kiểm chứng ngược trên phạm vi quốc gia, lựa chọn ngẫu nhiên địa phương, hồ sơ và đối tượng kiểm tra; báo cáo trực tiếp Phó Thủ tướng.

Các bộ, ngành tiếp tục duy trì việc kiểm tra, hạn chế tối đa các vi phạm mới phát sinh, xử lý dứt điểm các vi phạm đã được xác định, tạo kết quả đồng bộ trong chống khai thác IUU.