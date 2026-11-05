Chồng Hồ Ngọc Hà chúc mừng sinh nhật 2 con song sinh

Hồ Ngọc Hà là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng của làng giải trí Việt, được khán giả quan tâm bởi sự nghiệp âm nhạc thành công và cuộc sống gia đình viên mãn. Bên cạnh đó, cuộc sống gia đình của Hồ Ngọc Hà bên Kim Lý cùng 2 con song sinh là Lisa và Leon cũng nhận được sự yêu thích từ khán giả.

Mới đây, Kim Lý thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh gia đình nhỏ gồm 4 thành viên. Trong những khung hình được chia sẻ, Hồ Ngọc Hà và ông xã xuất hiện bên 2 con song sinh Lisa và Leon.

Cả 2 nhóc tỳ đều vui vẻ, rạng rỡ khi ở cạnh bố mẹ, tạo nên những khoảnh khắc gia đình ấm áp. Đáng chú ý, loạt ảnh được Kim Lý chia sẻ nhân dịp Lisa và Leon chính thức đón sinh nhật lần thứ 6.

Gia đình Hồ Ngọc Hà mừng sinh nhật 6 tuổi của Lisa và Leon.

Đính kèm những hình ảnh, nam diễn viên viết lời chúc mừng sinh nhật đầy tình cảm dành cho Lisa và Leon. Anh bày tỏ: "Happy 6th birthday to my precious boy and girl. Lisa and Leon you mean the world to me and being your father is by far the greatest thing to ever happen to me. I’m grateful for every single day and I can’t wait to see what the future holds Love you endlessly, Dad". (tạm dịch: "Chúc mừng sinh nhật lần thứ 6 hai thiên thần quý giá của bố, con trai và con gái của bố. Lisa và Leon, các con là tất cả đối với bố. Được làm bố của 2 con là điều tuyệt vời nhất từng đến với cuộc đời bố. Bố biết ơn từng ngày được ở bên các con và nóng lòng chờ đón những điều tốt đẹp mà tương lai sẽ mang đến. Yêu các con vô tận. Bố")

Chia sẻ của Kim Lý nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước những khoảnh khắc đáng yêu của Lisa và Leon, đồng thời gửi lời chúc mừng sinh nhật đến hai nhóc tỳ. Không ít ý kiến dành lời khen cho tình cảm mà nam diễn viên dành cho các con. Qua những dòng tâm sự chân thành, có thể thấy Lisa và Leon giữ vị trí đặc biệt trong cuộc sống của ông xã Hồ Ngọc Hà.

Gia đình hạnh phúc của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý bén duyên sau khi hợp tác trong MV Cả một trời thương nhớ. Sau khoảng thời gian tìm hiểu, cả hai chính thức công khai mối quan hệ và trở thành một trong những cặp đôi được quan tâm của showbiz Việt. Năm 2020, nữ ca sĩ hạ sinh cặp song sinh Lisa và Leon.

Sau nhiều năm bên nhau, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vẫn duy trì cuộc sống tình cảm gắn bó. Cả hai thường xuyên đồng hành trong công việc, cùng chăm sóc các con và chia sẻ những chuyến du lịch gia đình.

Nhiều khán giả bày tỏ sự yêu mến dành cho hôn nhân của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý.

Dù bận rộn với các hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Hồ Ngọc Hà vẫn dành thời gian cho tổ ấm. Nữ ca sĩ thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con, đồng thời cho thấy sự cân bằng giữa công việc và vai trò làm mẹ. Trong khi đó, Kim Lý cũng không ngần ngại bày tỏ tình cảm dành cho vợ con trên mạng xã hội.

Những lời chúc mừng sinh nhật dành cho Lisa và Leon lần này tiếp tục cho thấy niềm hạnh phúc của Kim Lý khi được đồng hành cùng các con trong quá trình trưởng thành. Với khán giả, hình ảnh gia đình nhỏ của Hồ Ngọc Hà không chỉ thu hút bởi sự nổi tiếng của bố mẹ mà còn bởi những khoảnh khắc giản dị, tình cảm được cả hai thường xuyên chia sẻ.