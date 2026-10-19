Chồng Hề Mộng Dao phản ứng khi vợ diễn Victoria's Secret sau khi sinh con

Mới đây, Hề Mộng Dao trở lại sàn diễn Victoria's Secret sau thời gian dài vắng bóng, thu hút sự chú ý của công chúng. Chồng cô, Hà Du Quân, cũng nhanh chóng có phản ứng về phần trình diễn của vợ trên sân khấu thời trang đình đám.

Cụ thể, ngay sau khi show diễn Victoria's Secret 2026 kết thúc, Hà Du Quân đăng tải video ghi lại khoảnh khắc Hề Mộng Dao sải bước trên sàn diễn. Đi kèm đoạn video, doanh nhân Trung Quốc viết bằng tiếng Anh: "Proud of you, pride of the family" (tạm dịch: Tự hào về em, niềm tự hào của gia đình).

Hìn h ảnh Hề Mộng Dao diễn tại Victoria's Secret Fashion Show 2026. (Ảnh IGNV)

Lời nhắn ngắn gọn của Hà Du Quân nhận được sự chú ý khi vợ anh vừa có màn tái xuất đáng nhớ trên sàn diễn nội y danh tiếng. Trong video, Hề Mộng Dao khoác đôi cánh ánh vàng, tự tin sải bước với thần thái chuyên nghiệp.

Hình ảnh này đánh dấu sự trở lại của người mẫu Trung Quốc tại Victoria's Secret sau 8 năm, kể từ lần cô tham gia show diễn năm 2017 ở Thượng Hải và tạm ngừng xuất hiện trên sân khấu để kết hôn, sinh con.

Hà Du Quân bày tỏ sự ủng hộ khi Hề Mộng Dao tái xuất trên sàn diễn thời trang đình đám. (Ảnh Sina)

Trước đó, Hề Mộng Dao từng gặp sự cố vấp ngã khi trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show 2017. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành một trong những sự kiện đáng nhớ trong sự nghiệp của cô. Sau sự cố, nữ người mẫu tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực thời trang, đồng thời chuyển hướng sang cuộc sống gia đình và tham gia các chương trình giải trí.

Sau 9 năm gặp sự cố, trong cuộc phỏng vấn ở hậu trường Victoria's Secret Fashion Show 2026, người mẫu sinh năm 1989 không giấu được sự phấn khích khi nói về màn trở lại. Cô gọi đây là một lần

"comeback", đồng thời cho biết bản thân vô cùng xúc động khi có cơ hội đứng trên sân khấu Victoria's Secret thêm một lần nữa. Với Hề Mộng Dao, màn trình diễn không chỉ là dịp gặp lại khán giả yêu thời trang mà còn mang ý nghĩa đặc biệt sau nhiều năm vắng bóng.

Để chuẩn bị cho sự kiện, nữ người mẫu điều chỉnh chế độ sinh hoạt, giảm cân và tăng cường tập luyện nhằm đưa cơ thể về trạng thái phù hợp với yêu cầu của buổi trình diễn. Những chia sẻ này cho thấy cô vẫn dành sự nghiêm túc cho công việc người mẫu, ngay cả khi cuộc sống cá nhân đã có nhiều thay đổi.

Hề Mộng Dao sinh năm 1989, là người mẫu Trung Quốc từng trình diễn tại nhiều tuần lễ thời trang quốc tế và góp mặt trong các show Victoria's Secret. Cô kết hôn với Hà Du Quân, con trai của cố tỷ phú sòng bạc Hà Hồng Sân, vào năm 2019. Cặp đôi có hai con, một trai và một gái.