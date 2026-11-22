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Sốc với câu hỏi "nhà em thiếu ăn à?"

Gần 3 năm làm dâu một gia đình khá giả ở Hà Nội, Minh Anh (30 tuổi) thừa nhận điều khiến cô mệt mỏi nhất không phải chuyện làm dâu, mà là cảm giác mình đang sống nhờ trong chính ngôi nhà của vợ chồng.

Trước khi cưới, Minh Anh làm nhân viên văn phòng, thu nhập 15-18 triệu đồng mỗi tháng, tự lo sinh hoạt phí và thi thoảng gửi về biếu bố mẹ ở quê vài triệu đồng. Chồng cô hơn 4 tuổi, làm kinh doanh, gia đình có điều kiện. Ngày yêu nhau, anh rất thoáng, không bao giờ để bạn gái phải rút ví và từng nói một câu khiến cô tin cậy: "Sau này cưới nhau rồi, tiền của anh cũng là tiền của em".

Thế nhưng, mọi thứ đổi khác sau đám cưới, nhất là khi Minh Anh nghỉ việc theo ý chồng để dưỡng thai rồi ở nhà chăm con nhỏ. Về vật chất, cô không thiếu thứ gì: Ở nhà rộng, có người giúp việc theo giờ, đi đâu cũng có xe đưa đón. Nhưng quyền quyết định tài chính lại hoàn toàn nằm ngoài tầm với của cô. Chồng Minh Anh chi cho bản thân rất mạnh tay: Một bữa tiếp khách vài triệu đồng, chiếc đồng hồ vài chục triệu hay những chuyến đi golf cuối tuần đều không cần suy nghĩ. Còn với vợ, mỗi tháng anh chuyển một khoản cố định để lo bỉm sữa và chi tiêu lặt vặt.

Sự chênh lệch ấy lộ rõ nhất mỗi khi Minh Anh muốn làm điều gì đó cho bố mẹ đẻ. Có lần thấy đặc sản ngon, cô đặt gửi về quê biếu ông bà, chồng nhìn hóa đơn liền buông một câu: "Nhà em thiếu ăn à?". Một lần khác, mẹ Minh Anh phải nhập viện, trong tài khoản riêng của cô lúc đó không đủ tiền mặt nên cô hỏi chồng đưa 20 triệu đồng để lo viện phí. Thay vì hỏi thăm sức khỏe mẹ vợ, anh tra hỏi cặn kẽ bệnh tình, chi phí hết bao nhiêu, các anh chị em trong nhà đóng góp thế nào rồi mới chuyển đúng 10 triệu đồng. Tối hôm ấy, anh đi ăn tiếp khách hết gần bằng số tiền vừa chuyển cho vợ.

"Có lần mình muốn mua tặng mẹ cái máy giặt mới mà cứ đắn đo mãi xem mở lời thế nào cho anh khỏi khó chịu. Còn lúc thiếu tiền mua sữa và đóng bảo hiểm cho con, mình nhắn tin xin thêm thì anh hỏi tiền tháng này đưa đâu hết rồi, buộc mình phải ngồi chụp từng tờ hóa đơn gửi qua tin nhắn," Minh Anh kể.

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Giọt nước tràn ly đến trong một lần hai vợ chồng tranh luận chuyện chi tiêu, chồng cô buột miệng: "Nếu không lấy anh thì với mức lương ngày trước của em, bao giờ mới sống được thế này?". Câu nói ấy khiến Minh Anh lặng người. Cô nhận ra suốt mấy năm qua, trong suy nghĩ của chồng, tất cả những gì anh đưa cho vợ con chỉ là sự ban phát của riêng anh, chứ chưa bao giờ là tài sản chung của hai người. Và trong mắt anh, phía nhà ngoại luôn là một "cửa ra" cần phải canh chừng để tránh thất thoát tiền bạc.

Tính toán với vợ từng đồng vì sợ "tuồn tiền" về ngoại

Chồng chị Hà làm chủ một doanh nghiệp nhỏ, ra ngoài nổi tiếng nhiệt tình, xởi lởi. Bạn bè, họ hàng ai có việc gì cần giúp, anh đều sẵn sàng đứng ra lo liệu, chi tiêu thoải mái. Vì thế, ai nhìn vào cũng bảo chị Hà có phúc khi lấy được người chồng vừa giỏi giang vừa hào phóng. Nhưng chỉ ở trong nhà, chị mới thấy rõ sự khác biệt.

Suốt gần 20 năm làm vợ, chị Hà ở nhà lo liệu việc cơm nước, chăm sóc con cái và thu vén gia đình để chồng yên tâm làm ăn. Tài sản của vợ chồng ngày một nhiều, nhưng toàn bộ đều do một tay anh quản lý và quyết định. Chị chưa từng được giao một khoản tiền lớn để chủ động chi tiêu trong nhà. Cứ vài ngày, anh lại đưa lắt nhắt 1-2 triệu đồng tiền chợ. Hết tiền, chị lại phải mở lời xin thêm, và lần nào cũng đi kèm tiếng thở dài hay lời cằn nhằn rằng chị tiêu nhanh, tiêu hoang.

Trong một lần vợ chồng cãi vã, chồng chị thẳng thắn nói lý do không đưa vợ cầm khoản tiền lớn là vì sợ chị mang tiền về biếu nhà ngoại. Bố mẹ chị ở quê không dư dả nhưng luôn giữ lòng tự trọng, chưa từng mở lời nhờ vả con rể. Dù vậy, trong suy nghĩ của anh, hễ vợ có tiền trong tay là sẽ tìm cách đưa về cho bố mẹ đẻ.

Mỗi lần nhà ngoại có giỗ chạp hay việc hiếu hỉ, chị Hà đều phải cân nhắc từng chút một từ khoản tiền chợ tiết kiệm được, bởi nếu hỏi thêm chồng, không khí trong nhà lại căng thẳng. Không chỉ vậy, mỗi khi vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, anh thường đem chuyện kể với bố mẹ mình và họ hàng bên nội. Qua lời kể của người chồng vốn được tiếng hết lòng vì mọi người, chị Hà lại hiện lên như một người vợ không biết điều, tiêu xài thiếu tính toán trong khi không đi làm kiếm tiền.

"Sống trong căn nhà đầy đủ tiện nghi mà lúc nào mình cũng thấy mình như kẻ đi xin. Điều làm mình tổn thương nhất không phải là ít tiền, mà là cảm giác mình không hề được tin tưởng, lúc nào cũng bị đặt trong diện nghi ngờ là người mang của chồng về cho nhà đẻ," chị Hà chia sẻ.

Ở tuổi ngoài 40, chị Hà quyết định đi làm lại. Sau thời gian dài giằng co với sự kiểm soát của chồng, chị tìm được công việc có thu nhập vừa đủ để tự lo cho mình và tự tay mua quà nhỏ cho bố mẹ đẻ mà không phải nhìn sắc mặt ai. Chị nói, nếu hôn nhân không thể tiếp tục, có thể chị sẽ ra đi tay trắng khi tài sản đều đứng tên chồng, nhưng được tự quyết định đồng tiền của mình vẫn thấy nhẹ nhõm hơn nhiều so với cảnh sống đủ đầy mà lúc nào cũng bị dè chừng.