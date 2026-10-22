Chống gian lận thương mại trên biển

Từ năm 2025 đến nay, Hải đội Biên phòng 1 đã tổ chức 20 lượt tuần tra, với gần 200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, đấu tranh với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên biển. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị chú trọng công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, kiểm tra phương tiện có biểu hiện nghi vấn, nhất là những phương tiện vận chuyển hàng hoá với số lượng lớn nhưng không bảo đảm đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Hải đội Biên phòng 1 bắt giữ phương tiện vận chuyển dầu DO không rõ nguồn gốc, xuất xứ, ngăn chặn hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, Hải đội Biên phòng 1 đã phát hiện 3 vụ buôn lậu dầu DO, với tổng số lượng hơn 177 ngàn lít dầu. Ðể nâng cao hiệu quả đấu tranh, đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, tăng cường tuần tra tại những khu vực trọng điểm, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trong trao đổi thông tin, xác minh và xử lý vụ việc. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ chú trọng kiểm tra các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện, hàng hoá và nguồn gốc nhiên liệu; kiên quyết đấu tranh với những hành vi vi phạm, bảo đảm việc xử lý đúng quy định, không để hình thành các điểm nóng về buôn lậu trên biển.

Thiếu tá Phan Minh Toàn, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 1, Ban Chỉ huy BÐBP tỉnh Cà Mau, cho biết: “Ðơn vị thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện những phương tiện có dấu hiệu nghi vấn để tiến hành kiểm tra, xác minh. Ðối với các vụ việc liên quan đến dầu DO không rõ nguồn gốc, lực lượng chức năng tập trung làm rõ các tình tiết, thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan và phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật”.

Thời gian gần đây, Ðồn Biên phòng Gành Hào đã phát hiện và xử lý 2 vụ việc liên quan đến hành vi buôn lậu, gian lận thương mại. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát hàng hoá vận chuyển bằng đường biển, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn phụ trách.

Ðáng chú ý, trong tháng 8/2026, Ðồn Biên phòng Gành Hào phát hiện, bắt giữ 1 phương tiện sà lan chở hơn 400 tấn phân urê có dấu hiệu buôn lậu. Ðây là vụ việc có số lượng hàng hoá lớn, đặt ra yêu cầu phải kiểm tra, xác minh chặt chẽ về nguồn gốc, xuất xứ, hồ sơ vận chuyển và các giấy tờ liên quan. Sau khi phát hiện vụ việc, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Tháng 8/2026, Đồn Biên phòng Gành Hào bắt giữ sà lan chở hơn 400 tấn phân urê có dấu hiệu buôn lậu, phối hợp các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trung tá Phan Chí Tổng, Phó Ðồn trưởng Nghiệp vụ Ðồn Biên phòng Gành Hào, Ban Chỉ huy BÐBP tỉnh Cà Mau, nhận định: “Khi phát hiện vụ việc nghi vấn, đơn vị tiến hành kiểm tra, xác minh, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan làm rõ nguồn gốc hàng hoá và các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định. Ðơn vị sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả phối hợp, kiên quyết đấu tranh với hoạt động buôn lậu”.

Thời gian tới, Ban Chỉ huy BÐBP tỉnh Cà Mau tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động nắm tình hình khu vực biên giới biển, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trên biển. Cùng với việc nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ, lực lượng BÐBP đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan chức năng, phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân trong cung cấp thông tin, tố giác vi phạm.