Ban tổ chức trao giải Thương hiệu vàng - Chất lượng quốc tế cho các doanh nghiệp. Ảnh: Hương Giang - TTXVN

Hưởng ứng Ngày phòng, chống hàng giả, hàng nhái Việt Nam (29/11), ngày 28/11, tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Chống gian lận thương mại và hàng giả phối hợp với Trung tâm Phát triển sở hữu trí tuệ tổ chức Tọa đàm “Chống gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong tình hình mới”.

Tại tọa đàm, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý và người tiêu dùng, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong phát hiện, ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, nhất là trên môi trường số.

Theo TS. Bùi Văn Quyền, Viện trưởng Viện Chống gian lận thương mại và hàng giả, công tác phòng, chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cần được triển khai đồng bộ, trong đó trọng tâm là nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và cộng đồng.

Tuy nhiên, nhận thức cần được chuyển hóa thành những hành động cụ thể thông qua ứng dụng khoa học, công nghệ và phát huy vai trò giám sát của người tiêu dùng, qua đó hình thành hàng rào ngăn chặn các hành vi vi phạm.

TS. Bùi Văn Quyền cho rằng, doanh nghiệp cần chủ động bảo vệ sản phẩm, hàng hóa thông qua đăng ký nhãn hiệu, bản quyền và thương hiệu tại thị trường trong nước cũng như quốc tế; đồng thời phối hợp với cơ quan chuyên môn, cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vi phạm. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cũng phải nghiêm túc tuân thủ quy định về sở hữu trí tuệ, không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Đáng chú ý, sự phát triển của thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội đang khiến hành vi kinh doanh hàng giả, hàng nhái ngày càng đa dạng, tinh vi, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xác minh và xử lý. Thực tế này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý, đồng thời nâng cao khả năng nhận diện hàng hóa vi phạm của người tiêu dùng.

Dẫn số liệu từ Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Trần Giang Khuê, Trưởng Văn phòng đại diện miền Nam, Cục Sở hữu trí tuệ cho biết, hàng giả và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, uy tín cho doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, an toàn và tính mạng người tiêu dùng.

Cụ thể, 10 tháng năm 2026, cả nước phát hiện 9.943 vụ có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; trong đó, 9.284 vụ bị xử lý hành chính (tăng 104,5% so với cả năm 2025); tổng số tiền phạt gần 139,86 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm lên tới hơn 634,35 tỷ đồng, 9.536 tổ chức, cá nhân bị xử lý vi phạm. Đáng chú ý, trong 10 tháng, có 263 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã có quyết định khởi tố (tăng 511,6% so với cả năm 2025).

Trước thực trạng trên, ông Trần Giang Khuê khuyến nghị doanh nghiệp cần chủ động xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với các tài sản của mình. Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế và quyền tác giả, không chỉ tại Việt Nam mà cả những thị trường xuất khẩu, là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền lợi khi xảy ra tranh chấp hoặc phát hiện hành vi xâm phạm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần chú trọng đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số để giám sát thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng uy tín thương hiệu. Đối với hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, doanh nghiệp cần thường xuyên theo dõi, phát hiện những dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, sản phẩm; chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh và xử lý vi phạm. Việc cập nhật các quy định pháp luật mới về sở hữu trí tuệ cũng là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao khả năng tự bảo vệ của doanh nghiệp.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Ngô Thị Thu Thủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam cho biết, tình trạng hàng giả, hàng nhái gây nhiều khó khăn trong quá trình bảo vệ thương hiệu và duy trì niềm tin của người tiêu dùng. Do đó, doanh nghiệp cần xây dựng các dấu hiệu nhận diện riêng biệt trên bao bì, sản phẩm ngay từ đầu, đồng thời kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất và chất lượng hàng hóa nhằm hạn chế nguy cơ bị làm giả.

Cùng quan điểm về trách nhiệm của doanh nghiệp, PGS.TS. Nguyễn Văn Cường, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hành chính quản trị II, Văn phòng Chính phủ cho rằng, phòng, chống hàng giả cần được thực hiện đồng bộ từ hoàn thiện thể chế, củng cố tổ chức bộ máy đến tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng. Trong đó, doanh nghiệp không thể chỉ trông chờ vào cơ quan chức năng mà cần chủ động đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, bản quyền, thương hiệu trong nước và quốc tế; đồng thời kịp thời phối hợp với cơ quan quản lý khi phát hiện hành vi vi phạm.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức cũng công bố danh hiệu “Thương hiệu vàng - Chất lượng quốc tế”, nhằm ghi nhận các doanh nghiệp, doanh nhân có đóng góp trong xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và trách nhiệm với người tiêu dùng. Theo TS. Bùi Văn Quyền, hoạt động tôn vinh cần tạo động lực để doanh nghiệp tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, trách nhiệm xã hội và năng lực cạnh tranh, nhất là trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số được đặt ra cho năm 2026 và những năm tiếp theo.

Thông qua việc tôn vinh các doanh nghiệp, Ban tổ chức cũng khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh minh bạch, tuân thủ pháp luật và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, góp phần xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng.