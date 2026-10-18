Chồng gặp vấn đề sức khỏe, Lee Hyori có động thái gây chú ý

Ca sĩ Lee Hyori chuẩn bị trở lại chương trình radio của chồng là Lee Sang Soon với tư cách khách mời sau thời gian anh tạm nghỉ vì vấn đề sức khỏe. Sự xuất hiện của nữ nghệ sĩ nhận được sự chú ý khi cả hai tiếp tục có dịp đồng hành trên sóng phát thanh.

Cụ thể, mới đây, ê-kíp chương trình A Perfect Day with Lee Sang Soon thông báo Lee Hyori sẽ tham gia buổi phát sóng ngày 20/10. Trên mạng xã hội chính thức, chương trình giới thiệu nữ ca sĩ bằng cách gọi cô là thành viên gia đình đặc biệt, thỉnh thoảng mới xuất hiện cùng thính giả. Lee Hyori dự kiến giao lưu trực tiếp thông qua hình thức phát thanh có hình ảnh, hứa hẹn mang đến những cuộc trò chuyện gần gũi.

Lee Hyori tham gia chương trình do chồng dẫn dắt.

Sự góp mặt của Lee Hyori càng được quan tâm khi chồng cô vừa trải qua khoảng thời gian tạm dừng công việc để nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe. Trước đây, nữ ca sĩ từng nhiều lần xuất hiện trong chương trình của Lee Sang Soon, tạo nên những màn tương tác tự nhiên, hài hước. Sự ăn ý của cặp đôi cũng là một trong những yếu tố giúp các lần xuất hiện chung của họ thu hút sự chú ý.

Sau khoảng thời gian bận rộn với việc điều hành trung tâm yoga và tham gia các chương trình giải trí, Lee Hyori sẽ tiếp tục gặp gỡ khán giả thông qua chương trình của chồng. Lần trở lại này không chỉ đánh dấu dịp tái ngộ thính giả mà còn cho thấy sự đồng hành của nữ ca sĩ với Lee Sang Soon trong công việc.

Trước đó, Lee Sang Soon thông báo tạm nghỉ dẫn chương trình radio trong hơn một tháng vì sức khỏe không ổn định. Nam nghệ sĩ cho biết anh đột ngột cảm thấy không khỏe, khiến việc tiếp tục công việc phát thanh trở nên khó khăn. Sau đó, anh tiến hành nhiều cuộc kiểm tra và trao đổi với chuyên gia y tế trước khi được chẩn đoán suy giảm chức năng thần kinh phế vị.

Theo chia sẻ của Lee Sang Soon, các nhân viên y tế khuyến nghị anh cần thời gian nghỉ ngơi và ổn định sức khỏe. Vì vậy, nam nghệ sĩ buộc phải tạm rời vị trí DJ để tập trung hồi phục. Anh cũng bày tỏ mong muốn trở lại chương trình trong tình trạng sức khỏe tốt hơn.

Sau thời gian nghỉ ngơi, Lee Sang Soon đã quay lại vị trí dẫn dắt A Perfect Day with Lee Sang Soon. Việc Lee Hyori chuẩn bị xuất hiện trong chương trình vì thế trở thành dịp để khán giả tiếp tục theo dõi sự tương tác giữa hai nghệ sĩ.

Gần đây, chồng của Lee Hyori phải tạm dừng công việc suốt 1 tháng vì lý do sức khỏe.

Lee Hyori và Lee Sang Soon vốn được công chúng chú ý bởi cuộc sống hôn nhân kín đáo nhưng vẫn có những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ. Thay vì thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện giải trí, cả hai vẫn duy trì những hoạt động riêng, đồng thời hỗ trợ đối phương khi cần thiết.

Lần tham gia radio sắp tới của Lee Hyori được kỳ vọng sẽ mang đến những cuộc trò chuyện thú vị với thính giả. Đặc biệt, sau thời gian Lee Sang Soon phải tạm nghỉ vì sức khỏe, sự xuất hiện của vợ anh khiến chương trình nhận thêm sự quan tâm từ công chúng.