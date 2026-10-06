Chồng đòi ly hôn vì vợ lén đi chơi với bạn thân khác giới, người đàn ông nói một câu gây sốc

Một người phụ nữ ở Trùng Khánh (Trung Quốc) bị chồng phát hiện lén đi dạo, mua sắm cùng một người bạn thân khác giới. Dù khẳng định cả hai chỉ là bạn bè, việc cô che giấu chuyện này khiến chồng mất niềm tin và quyết định đề nghị ly hôn. Đáng nói, ngay sau đó, người bạn nam của cô lại bất ngờ nói một câu khiến mọi chuyện trở nên khó xử hơn.

Theo thông tin được đăng tải trên Zi Mo Văn V vào ngày 4/10, câu chuyện xảy ra trong một gia đình mà vợ chồng sống xa nhau sau khi kết hôn. Người vợ thường ở quê chăm sóc con cái, trong khi người chồng phải đi làm xa để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Do không ở bên vợ thường xuyên, người chồng nhiều lần gọi điện hỏi han, đồng thời nhắc nhở cô giữ gìn bản thân và hạn chế tiếp xúc quá thân thiết với những người đàn ông khác. Người vợ luôn trấn an chồng rằng cô có thể tự chăm sóc bản thân, đồng thời khẳng định mọi việc ở nhà đều ổn để anh yên tâm làm việc.

Thế nhưng, một lần trở về quê mà không báo trước, người chồng đã chứng kiến cảnh tượng khiến anh hụt hẫng.

Trước khi về, anh còn chuẩn bị một bó hoa với ý định tạo bất ngờ cho vợ. Trong lúc gọi điện hỏi cô đang làm gì, người vợ vô tư cho biết mình đang đi dạo với "người bạn thân nhất" ở gần nhà. Không lâu sau, người chồng tìm đến địa điểm mà vợ nói. Trên tay vẫn cầm bó hoa đã chuẩn bị, anh tận mắt nhìn thấy vợ đang vui vẻ trò chuyện cùng một người đàn ông khác.

Phát hiện chồng xuất hiện, người phụ nữ lập tức giải thích rằng người đàn ông bên cạnh chỉ là bạn bè bình thường và giữa họ không có chuyện gì như anh đang nghĩ. Tuy nhiên, điều khiến người chồng tức giận không chỉ là việc vợ đi cùng một người đàn ông khác mà còn là chuyện cô đã không nói với anh từ trước.

Anh cho rằng nếu mối quan hệ này thực sự trong sáng, vợ hoàn toàn có thể thẳng thắn chia sẻ với mình. Việc cô lựa chọn giấu giếm khiến anh cảm thấy niềm tin trong cuộc hôn nhân đã bị tổn thương.

Người vợ vẫn khẳng định mình không làm điều gì có lỗi và giữa cô với người đàn ông kia chỉ đơn thuần là tình bạn. Nhưng trước thái độ của vợ, người chồng dường như không thể bình tĩnh. Bó hoa vốn được chuẩn bị để tạo bất ngờ cho vợ bị anh ném xuống đất.

Sau đó, anh buột miệng nói: "Chúng ta ly hôn thôi". Quyết định bất ngờ khiến người vợ bật khóc. Thế nhưng, câu chuyện chưa dừng lại ở đó.

Khi nhìn thấy người phụ nữ đau khổ vì chồng đòi ly hôn, người bạn nam lập tức đến an ủi. Điều gây chú ý là anh ta không chỉ động viên cô mà còn nói một câu khiến tình huống trở nên nhạy cảm: "Anh ta không muốn em, nhưng anh thì muốn!" Câu nói này khiến nhiều người đặt dấu hỏi về mối quan hệ thực sự giữa hai người. Nếu họ chỉ là bạn bè bình thường, liệu một người bạn có dễ dàng bày tỏ tình cảm vào đúng thời điểm người phụ nữ đang gặp khủng hoảng hôn nhân?

Đây cũng là chi tiết khiến câu chuyện trở nên gây tranh luận. Một phía cho rằng người chồng có phần quá nhạy cảm khi nhìn thấy vợ đi cùng bạn khác giới. Trong một mối quan hệ, mỗi người đều cần có những mối quan hệ xã hội riêng và việc kết bạn với người khác giới không đồng nghĩa với phản bội.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ người vợ đã lựa chọn giấu chồng. Trong một cuộc hôn nhân, đôi khi điều khiến đối phương tổn thương không phải bản thân sự việc mà là cảm giác mình bị đặt ra ngoài sự thật.

Nếu người chồng biết vợ có một người bạn thân khác giới và cả hai thường xuyên gặp gỡ, có lẽ câu chuyện đã có thể diễn ra theo hướng khác. Nhưng khi phát hiện sự việc một cách tình cờ, cảm giác bị che giấu rất dễ biến thành nghi ngờ.

Đáng chú ý hơn, lời nói của người bạn nam sau khi người phụ nữ bị chồng bỏ lại càng khiến dư luận đặt câu hỏi. Có người cho rằng đây có thể là dấu hiệu cho thấy người đàn ông này vốn đã có tình cảm với cô từ trước và đang tranh thủ thời điểm hôn nhân của cô rạn nứt để bày tỏ.

Dù vậy, những chi tiết trong câu chuyện chủ yếu đến từ nguồn tin trên mạng và chưa đủ để khẳng định bản chất thực sự của mối quan hệ giữa ba người. Việc hai người có vượt quá giới hạn tình bạn hay không vẫn là điều không thể kết luận chỉ từ những tình tiết được chia sẻ.

Điều có thể nhìn thấy rõ hơn sau câu chuyện này là vai trò của sự minh bạch trong một cuộc hôn nhân. Tình yêu có thể bắt đầu bằng cảm xúc, nhưng để duy trì lâu dài lại cần sự tin tưởng và tôn trọng. Một khi niềm tin xuất hiện vết nứt, những chuyện vốn rất bình thường cũng có thể trở thành nguyên nhân của nghi ngờ. Và đôi khi, điều khó cứu vãn nhất không phải là một cuộc tranh cãi mà chính là cảm giác người mình yêu đã không còn thành thật với mình.

Câu chuyện ở Trùng Khánh vì thế vẫn đặt ra một câu hỏi gây tranh luận: Trong hôn nhân, điều đáng sợ hơn một người bạn khác giới hay chính là những bí mật mà hai vợ chồng không còn muốn chia sẻ với nhau?