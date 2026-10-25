Chống đối hiệu lệnh CSGT, tài xế ô tô bị khởi tố

Ngày 24/10, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Văn Cương (SN 1995, trú tại Trần Khát Chân, Tổ 18A, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Các quyết định tố tụng nêu trên được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2, TP Hải Phòng phê chuẩn theo quy định.

Trước đó, khoảng 13h35 ngày 20/10, Tổ công tác Phòng CSGT, Công an TP Hải Phòng phát hiện xe ô tô BKS: 29H - 323.82 do Cương điều khiển theo hướng từ ngã tư Ắc Quy đến ngã năm Cơ Điện (Đại lộ Tôn Đức Thắng) có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật giao thông đường bộ.

Tài xế Lý Văn Cương tại cơ quan Công an. Ảnh: Cơ quan Công an.

Phát hiện phương tiện vi phạm, Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Cương không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Dù Tổ CSGT tiếp tục ra tín hiệu dừng, tài xế vẫn lạng lách, leo lên vỉa hè, làm hư hỏng tài sản của một số hộ dân ven đường.

Khi xe bị chặn lại, Cương không dừng mà điều khiển phương tiện lao về phía lực lượng CSGT, buộc cán bộ đang thực thi nhiệm vụ phải lùi tránh để bảo đảm an toàn tính mạng. Hành vi này thể hiện sự coi thường pháp luật và cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Tại cơ quan công an, Lý Văn Cương thừa nhận sai phạm và tỏ ra ăn năn. Kết quả xét nghiệm cho thấy tài xế không có nồng độ cồn, không sử dụng ma túy và có giấy phép lái xe. Cương khai do suy nghĩ bồng bột, muốn trốn tránh việc kiểm tra, xử lý nên đã có những hành vi trên.

Vụ việc hiện đang được cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tiếp tục củng cố, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.