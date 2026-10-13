Chồng đẹp trai, kiếm tiền giỏi, yêu chiều hết mức nhưng vợ vẫn muốn ly hôn vì một thói quen đáng sợ

Suốt 7 năm chung sống, Thảo luôn được bạn bè ngưỡng mộ vì có người chồng đẹp trai, thành đạt, chiều vợ hết mực. Thế nhưng, đằng sau cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn ấy, cô lại muốn ly hôn vì sự ghen tuông vô lý của Hưng. Đến khi chồng phá hỏng một hợp đồng quan trọng, Thảo mới hiểu rằng tình yêu quá mức đôi khi cũng có thể trở thành chiếc lồng giam giữ người mình yêu.

Cuộc hôn nhân trong mơ khiến bao người ngưỡng mộ

Thảo và Hưng kết hôn được 7 năm, có hai đứa con ngoan ngoãn, học giỏi, sống trong căn nhà rộng rãi và đi chiếc ô tô hạng sang mà nhiều người mơ ước. Hưng là người đàn ông thành đạt, ngoại hình phong độ, giao tiếp khéo léo, đối xử với mọi người hòa nhã. Trong mắt bạn bè của Thảo, anh gần như chẳng có điểm gì để chê.

Điều khiến Thảo hạnh phúc hơn cả là Hưng vẫn giữ nguyên sự lãng mạn như những ngày đầu yêu nhau. Anh thường mua hoa tặng vợ chẳng cần dịp đặc biệt, nhớ từng món ăn cô thích và luôn dành những lời ngọt ngào khiến cô cảm thấy mình được trân trọng.

Mỗi lần gặp bạn bè, Thảo thường trở thành tâm điểm của những lời trầm trồ. Ai cũng bảo cô may mắn khi lấy được người chồng vừa có điều kiện kinh tế, vừa yêu thương vợ con.

Bản thân Thảo cũng cố gắng chăm sóc gia đình và giữ gìn bản thân. Cô chăm chỉ tập luyện, ăn uống khoa học, chăm sóc da để luôn tươi tắn. Hưng thường ôm vợ, vui vẻ khen cô ngày càng xinh đẹp, khiến Thảo tin rằng mình đang có một cuộc hôn nhân đáng mơ ước.

Nhưng cô không ngờ, chính sự thay đổi ấy lại khiến cuộc sống của mình ngày càng mệt mỏi.

Sự ghen tuông của Hưng còn ảnh hưởng đến các mối quan hệ của Thảo. Ảnh minh họa

Chồng càng yêu chiều, Thảo càng ngột ngạt vì ghen tuông

Ngay từ khi yêu nhau, Hưng đã là người hay ghen. Khi ấy, Thảo nghĩ đó chỉ là biểu hiện của tình yêu và sự quan tâm.

Cô thường chủ động giải thích mỗi khi chồng không vui, thậm chí còn cho rằng chỉ cần hai người kết hôn, có con và xây dựng gia đình ổn định thì Hưng sẽ dần thay đổi. Thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Hưng bắt đầu kiểm tra điện thoại của vợ thường xuyên hơn, dò hỏi cô đi đâu, gặp ai, nói chuyện gì. Dù Thảo đã báo trước lịch trình, anh vẫn liên tục gọi điện. Chỉ cần cô không nghe máy ngay lập tức, anh có thể suy diễn đủ chuyện.

Có hôm, Thảo vừa trở về sau một ngày làm việc mệt nhoài, chưa kịp thay quần áo đã bị chồng hỏi dồn về một cuộc gọi từ đồng nghiệp nam. Khi cô giải thích đó là chuyện công việc, Hưng lập tức lạnh mặt.

"Việc gì mà phải nói chuyện lâu thế? Em có biết anh đã gọi bao nhiêu cuộc không?"

Thảo cố giữ bình tĩnh, giải thích rằng cô đang họp nên không thể nghe máy nhưng Hưng vẫn cho rằng vợ đang cố tình giấu giếm điều gì đó.

Những cuộc cãi vã như vậy dần trở thành chuyện thường ngày. Có lúc, Hưng xin lỗi, hứa sẽ tin tưởng vợ hơn. Thảo mềm lòng, nghĩ rằng chồng đã nhận ra vấn đề, nhưng chỉ vài ngày sau, mọi chuyện lại lặp lại.

Đáng sợ hơn, sự ghen tuông của Hưng còn ảnh hưởng đến các mối quan hệ của Thảo. Đồng nghiệp nam ngại gọi điện trao đổi công việc với cô, đối tác cũng dè dặt khi nhắn tin. Không ít lần, Thảo phải chủ động xin lỗi người khác vì chồng bất ngờ gọi đến chất vấn hoặc buông lời khó nghe.

Cô từng nói thẳng với Hưng rằng mình cần được tôn trọng, rằng hôn nhân không có nghĩa là phải báo cáo từng phút trong ngày nhưng anh chỉ đáp rằng vì yêu vợ quá nhiều nên mới lo lắng như vậy.

Thảo không biết phải giải thích thế nào để chồng hiểu rằng tình yêu không thể chỉ được đo bằng sự kiểm soát.

Một cuộc gọi khiến chồng phá hỏng sự nghiệp của vợ

Giọt nước tràn ly xảy ra cách đây một tuần.

Hôm ấy, Hưng lén kiểm tra điện thoại của Thảo và phát hiện một vài cuộc gọi qua lại với một đối tác nam. Trong tin nhắn công việc, người này xưng hô anh - em, trao đổi về tiến độ dự án và những vấn đề cần giải quyết.

Chỉ nhìn thấy những dòng tin nhắn ấy, Hưng lập tức nổi giận. Anh chép lại số điện thoại của đối tác rồi gọi thẳng đến, lớn tiếng chất vấn, thậm chí chửi bới người ở đầu dây bên kia.

Thảo hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi nhận được cuộc gọi từ công ty. Đối tác quyết định hủy hợp tác vì không chấp nhận cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của gia đình cô. Một dự án mà Thảo đã theo đuổi suốt nhiều tháng bỗng chốc đổ bể.

Uy tín của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cấp trên yêu cầu giải trình, đồng nghiệp nhìn cô bằng ánh mắt khó xử. Bao nhiêu công sức xây dựng mối quan hệ với khách hàng có nguy cơ tan thành mây khói chỉ vì một cuộc điện thoại của chồng.

Tối hôm đó, Thảo trở về nhà trong tâm trạng suy sụp. Cô đặt điện thoại lên bàn, nhìn Hưng và hỏi: "Anh có biết anh vừa phá hỏng những gì của em không? Đó là công việc, là danh dự và là những nỗ lực em đã bỏ ra suốt nhiều tháng. Anh lấy quyền gì gọi điện xúc phạm người khác như thế?".

Hưng ban đầu có chút chột dạ, nhưng rất nhanh sau đó lại tìm cách biện minh: "Không có lửa làm sao có khói? Nếu hai người chẳng có tình ý gì thì tại sao họ lại hủy hợp đồng? Chẳng qua bị lộ nên họ mới chạy. Em thấy chưa, biết em có chồng là họ sợ ngay!".

Thảo sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt. Cô không thể tin Hưng vẫn cho rằng mình đúng, ngay cả khi hậu quả đã hiện rõ.

Người đàn ông luôn miệng nói yêu cô, sẵn sàng mua những món quà đắt tiền cho cô, lại chẳng hề quan tâm rằng chính sự ghen tuông của anh đang hủy hoại cuộc sống mà cả hai đã cùng xây dựng.

Quyết ly hôn dù chồng vẫn hết mực yêu thương

Đêm ấy, Thảo nằm quay lưng về phía chồng, nước mắt âm thầm chảy xuống gối. Cô nhớ lại những năm tháng bên nhau, những lần Hưng chăm sóc khi cô ốm, những bó hoa anh mang về và những buổi tối cả nhà quây quần bên nhau.

Hưng quả thực có nhiều ưu điểm. Anh chăm lo cho gia đình, yêu thương con cái, không tiếc tiền bạc để vợ được sống thoải mái. Nhưng những điều tốt đẹp ấy không thể xóa đi cảm giác bất an mà cô phải chịu đựng mỗi ngày.

Thảo nhận ra điều khiến mình kiệt sức không phải một trận cãi vã, mà là việc cô luôn phải chứng minh mình vô tội dù chẳng làm gì sai. Cô không thể tự do làm việc, giao tiếp hay đơn giản là bỏ điện thoại xuống nghỉ ngơi mà không lo chồng suy diễn.

Sáng hôm sau, Thảo nói với Hưng rằng cô muốn ly hôn.

Hưng chết lặng. Anh cho rằng vợ chỉ đang giận dỗi, thậm chí còn trách cô vô tình khi sẵn sàng vứt bỏ cuộc hôn nhân hạnh phúc chỉ vì một chuyện nhỏ.

"Anh đã làm gì có lỗi với em? Anh kiếm tiền, chăm sóc mẹ con em, chưa bao giờ để em phải thiếu thốn. Em còn muốn gì nữa?".

Thảo nhìn chồng, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết: "Em cần một người chồng tin tưởng em, chứ không phải một người luôn buộc em chứng minh mình trong sạch. Em cần được tôn trọng, chứ không phải sống trong cảm giác bị theo dõi. Anh có thể cho em một cuộc sống đủ đầy, nhưng anh không thể cho em sự bình yên".

Hưng im lặng. Có lẽ lần đầu tiên anh hiểu rằng những món quà, lời yêu thương hay điều kiện vật chất không thể thay thế niềm tin trong hôn nhân.

Thảo biết quyết định của mình sẽ khiến cuộc sống của hai đứa trẻ thay đổi và cô cũng không dễ dàng từ bỏ 7 năm chung sống. Nhưng cô đã quá mệt mỏi với những lời buộc tội, những lần xin lỗi thay chồng và nỗi lo một cuộc gọi bất ngờ khác có thể tiếp tục phá hỏng công việc của mình.

Cô chưa biết tương lai sẽ ra sao, chỉ hiểu rằng nếu tiếp tục sống như hiện tại, bản thân sẽ ngày càng đánh mất chính mình.

Bởi đôi khi, điều khiến một người phụ nữ rời bỏ cuộc hôn nhân không phải vì chồng không yêu cô, mà vì cách anh yêu khiến cô chẳng còn cảm thấy mình được tự do và tôn trọng.