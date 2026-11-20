Cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, dài 27km, tổng vốn đầu tư gần 7.500 tỷ đồng đang vào chặng tăng tốc về đích. Theo kế hoạch toàn tuyến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026, do vậy nhà thầu đang tập trung cao độ, làm việc ngày đêm trên công trường.

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng trong hai ngày 19 và 20/11, gần 1.000 công nhân, kỹ sư, xe cơ giới hoạt động không ngừng nghỉ. Các nhà thầu cho biết, để đảm bảo các mốc tiến độ, hàng chục mũi thi công trải dài tuyến cao tốc đang làm việc liên tục đến nửa đêm.

Tối 20/11, trời càng dần về khuya, không gian trên những cánh đồng lúa, vườn trái cây chìm dần vào không gian tĩnh lặng. Nhưng trên công trường cao tốc vẫn giòn giã tiếng động cơ, tiếng người, động cơ cơ giới huyên náo một khu vực.

Khuôn mặt đen sạm vì nắng gió, lái xe Phạm Xuân Tràng (quê tỉnh Quảng Trị) cho biết, anh mới được Tổng công ty Trường Sơn tăng cường vào công trường cao tốc từ đầu tháng 9. "Đang vào giai đoạn cao điểm, lái xe, lái máy luân phiên làm việc 3 ca, đảo ca liên tục. Làm ban đêm yên tĩnh, thời tiết mát mẻ, được công ty bố trí nghỉ ngơi nên rất thoải mái", lái xe Tràng chia sẻ.

Thiếu tá Đỗ Mạnh Hùng, Chỉ huy trưởng thi công thuộc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12 - Bộ Quốc phòng) cho biết, hiện trên công trường có 200 đầu xe cơ giới, thiết bị máy móc cùng 700 công nhân làm việc liên tục từ 6h30 sáng đến hơn 10h đêm. "Các ca, kíp làm việc ban đêm đều được bố trí ăn ca trước và sau giờ làm, lương, thưởng xứng đáng, với mục tiêu hoàn thành dự án sớm nhất có thể, đảm bảo tiến độ, chất lượng", thiếu tá Hùng cho biết.

Trước đó chiều 20/11, tại Km23 qua xã Cái Bè (dự án thành phần 2) sau khi thảm xong nhựa đường, xe lu hoạt động nhộn nhịp lu lèn để đảm bảo độ chặt nền đường.

Tại dự án thành phần 1, công trường cao tốc qua các xã Mỹ Hiệp, Mỹ Thọ, Cao Lãnh cũng đang nhộn nhịp trở lại sau nhiều tháng chờ dỡ tải, gián đoạn nguồn cung vật liệu. Nay nguồn đá được tháo gỡ, dồn dập về công trường, nhà thầu khẩn trương tăng tốc bù tiến độ chậm.

Anh Cao Đình Dương, cán bộ kỹ thuật thuộc Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C cho biết, đầu tháng 11, sau khi có nguồn đá cấp phối, nhà thầu đã tăng cường thiết bị, nhân sự tập trung đẩy nhanh triển khai lu lèn, thi công cuốn chiếu. "Hiện công ty đang bố trí làm việc liên tục, xuyên đêm, đoạn nào có đá về là cấp tập hoàn thiện nền đường để thảm nhựa mặt đường cao tốc", kỹ sư Dương nói.

Chạy dọc tuyến cao tốc hướng từ Cao Lãnh về cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, nhiều đoạn cao tốc đã được thảm nhựa mặt đường. Song song đó nhà thầu đang triển khai lắp đặt biển báo, giá long môn, đường gom dân sinh.

Theo kế hoạch tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu qua Đồng Tháp sẽ hoàn thành cuối năm 2026. Khi thông xe đây là tuyến cao tốc trục ngang kết nối trục cao tốc TP.HCM - Cần Thơ, quốc lộ 1, N2, tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ giảm tải cho tuyến quốc lộ 30, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng ở miền Tây.