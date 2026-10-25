Chồng đề nghị sống chung cùng người thứ 3, vợ đưa ra quyết định bất ngờ

Theo Khaosod English, một phụ nữ đến từ tỉnh Prachin Buri, miền Trung Thái Lan, cho biết cuộc hôn nhân kéo dài 23 năm của cô đã đổ vỡ sau khi chồng bị cáo buộc có quan hệ tình cảm với một nhà sư Phật giáo.

Câu chuyện bắt đầu được chú ý vào ngày 2/5/2026, sau khi một trang Facebook đăng tải lời chia sẻ của người phụ nữ.

Theo nội dung được công bố, cô cho biết chồng không chỉ có quan hệ với nhà sư mà còn đề nghị cô chấp nhận mối quan hệ giữa cả ba người. Không thể chấp nhận tình cảnh này, người phụ nữ quyết định rời khỏi nhà, mang theo 6.000 baht (khoảng 4,6 triệu đồng) để bắt đầu cuộc sống mới.

Người vợ (mũ xanh) kể lại sự việc. Ảnh: Khaosod English

Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan. Nhiều người dùng mạng chỉ trích hành vi bị cáo buộc của người chồng và nhà sư, cho rằng điều này có thể vi phạm những giới luật mà người xuất gia phải tuân thủ.

Ngày 4/5, các phóng viên Thái Lan đến một ngôi chùa tại tỉnh Nakhon Ratchasima, khu vực Đông Bắc nước này, nhằm tìm hiểu sự việc. Một nhà sư được phỏng vấn cho biết người bị nhắc đến trong cáo buộc là người khá khép kín, ít giao tiếp với những người xung quanh. Ông cũng nói rằng nhà sư này gần đây không xuất hiện tại ngôi chùa.

Theo Khaosod English, nhà sư được phỏng vấn xác nhận người bị cáo buộc không thuộc tăng đoàn của ngôi chùa nói trên. Các quan chức cho biết nhà sư này hiện đăng ký tu hành tại một ngôi chùa thuộc huyện Det Udom, tỉnh Ubon Ratchathani.

Tuy nhiên, những người có trách nhiệm cho biết họ không nắm được hành vi riêng tư của nhà sư và chưa thể xác nhận các cáo buộc liên quan đến vụ việc.

Wat Bueng Phra Aram Luang, nơi nhà sư từng học kinh Phật vào tháng 7/2025, cũng đưa ra thông báo làm rõ sự việc. Theo Khaosod English, ngôi chùa khẳng định người được nhắc đến không phải thành viên chính thức của tăng đoàn. Người này chỉ từng lưu trú tại chùa trong một thời gian để học tập và đã rời đi vào tháng 10/2025.

Đại diện ngôi chùa nhấn mạnh rằng những hành vi bị cáo buộc, nếu có, là vấn đề cá nhân và không liên quan đến cơ sở tôn giáo này.

Ngôi chùa đồng thời đề nghị công chúng chờ đợi kết quả xác minh từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Tính đến thời điểm bài báo được đăng tải, các cáo buộc liên quan đến mối quan hệ giữa người chồng và nhà sư vẫn chưa được cơ quan chức năng xác nhận. Vụ việc tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Thái Lan, làm dấy lên những tranh luận về chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm của người tu hành.