Theo hồ sơ tòa án, Dawn Marie, 44 tuổi, sống tại bang Pennsylvania, Mỹ, bị bắt ngày 4/10 với cáo buộc bắn tử vong người chồng 40 tuổi tên Bradley.

Khai với cơ quan điều tra, Dawn cho biết trong khoảng 2 năm gần đây, chồng cô thường xuyên để khẩu súng ngắn 9mm tại những vị trí không bảo đảm an toàn.

Đây đều là những nơi trẻ nhỏ có thể với tới. Vì lo các con gặp nguy hiểm, Dawn nói đã nhiều lần van xin chồng thay đổi cách cất giữ súng.

Người phụ nữ cho biết cô luôn sợ rằng một chuyện tồi tệ có thể xảy ra nếu trẻ nhỏ chạm được vào khẩu súng.

Chồng để "hàng nóng" bừa bãi khi nhà có trẻ nhỏ, người vợ tức giận bóp cò để “dạy chồng một bài học”. Ảnh minh họa

Ngày 4/10, Dawn trở về nhà và nhìn thấy khẩu súng nằm trên bàn cà phê trong phòng khách. Trong khi đó, Bradley đang nằm trên sofa.

Dawn hỏi chồng về việc để súng tại vị trí nguy hiểm và yêu cầu anh cất vũ khí vào nơi an toàn. Tuy nhiên, Bradley được cho là đã từ chối làm theo.

Theo lời khai, Dawn vô cùng tức giận trước phản ứng của chồng. Cô chộp lấy khẩu súng rồi bóp cò với mục đích “dạy cho chồng một bài học”.

Viên đạn trúng vào ngực Bradley, khiến người đàn ông tử vong. Dawn Marie bị cảnh sát bắt giữ ngay trong ngày xảy ra vụ việc. Hồ sơ không cung cấp thêm thông tin về diễn biến tố tụng đối với người phụ nữ.

Tại Mỹ, thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ tai nạn liên quan đến súng và trẻ em. Một số trường hợp bắt nguồn từ việc cha mẹ để vũ khí trong tầm với của trẻ. Đã có những đứa trẻ mang súng tới trường như đồ chơi hoặc vô tình bắn người khác do không nhận thức được mức độ nguy hiểm của vũ khí.